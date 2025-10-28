La Biblioteca Luis Ángel Arango conmemora 40 años de la toma del Palacio de Justicia con la exposición “40 veces noviembre”

El asalto, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, denominados también el holocausto, hacen referencia a los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando miembros del M-19 ingresaron de manera violenta a la sede judicial en Bogotá.
En ese episodio violento, cerca de un centenar de personas murieron o desaparecieron, en un acontecimiento que cambió la historia social, política y jurídica de Colombia.
Al cumplirse 40 años de este hecho, el Banco de la República, el Consejo de Estado y la Biblioteca Luis Ángel Arango organizaron uno de los eventos más significativos de la conmemoración, con el objetivo de fortalecer la memoria histórica y aportar a la no repetición de situaciones como esta.
“40 veces noviembre”
La Biblioteca Luis Ángel Arango presentará desde este martes 28 de octubre y hasta el 31 de enero de 2026 la exposición “40 veces noviembre”.
En este espacio se propone un diálogo sobre temas como justicia, resiliencia y memoria con una muestra que reúne archivos documentales de la biblioteca, colecciones artísticas del Banco de la República y testimonios recogidos por el Consejo de Estado.
Según los organizadores, la exposición “resalta los momentos cruciales que permiten contar con un panorama de lo que acontecía en el Palacio de Justicia durante la toma armada y el posterior operativo de recuperación del edificio, a partir de las voces de quienes estuvieron retenidos y de los periodistas que cubrieron la noticia”.
El material exhibido y los testimonios de sobrevivientes permiten comprender el clima de tensión que antecedió a la toma, las amenazas dirigidas a los magistrados en ese periodo y los casos que ocupaban la atención de las altas cortes.
La exposición propone un análisis de las consecuencias posteriores al 6 y 7 de noviembre de 1985, incorporando acontecimientos como la erupción y avalancha del volcán nevado del Ruiz ocurridas el 13 de noviembre, evento que desplazó la atención pública nacional.
También resalta el inicio de la construcción del actual Palacio de Justicia a finales de los años 80 y revisa distintos momentos clave en las cuatro décadas de búsqueda de justicia y verdad por parte de las familias de los desaparecidos.
Las imágenes y documentos presentados configuran un testimonio sobre la magnitud de la tragedia y funcionan a la vez como homenaje a las víctimas, a los sobrevivientes y a quienes han dedicado esfuerzos para preservar la memoria del suceso.
El Banco de la República describe que “humanizar los hechos desde los relatos de la época, reconocer a las personas que allí estuvieron y abrir un espacio para comprender lo ocurrido desde múltiples voces sigue siendo una necesidad y un derecho de familiares, sobrevivientes y de una sociedad entera que aún intenta comprender qué paso y dónde están sus seres queridos”.
De forma general, la muestra incluye:
- El primer Palacio de Justicia (1926 –1948)
- El segundo Palacio de Justicia (1971–1985)
- El anuncio de la toma (17 y 18 de octubre de 1985)
- Minuto a minuto de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985
- No hubo tiempo para el duelo: tragedia de Armero
- La reconstrucción de la justicia
- El actual Palacio de Justicia
- La búsqueda de la verdad y la justicia durante los últimos cuarenta años
¿Cómo asistir a la exposición 40 veces noviembre?
La entrada es gratuita y abierta al público en la Biblioteca Luis Ángel Arango, ubicada en la Calle 11 No. 4-14, barrio La Candelaria, en Bogotá.
Los horarios de visita son de lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., y los domingos, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. Sin embargo, se recomienda verificar la programación en las redes sociales oficiales, ya que los horarios pueden modificarse sin previo aviso.