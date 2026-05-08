Las 100 mujeres más poderosas de Colombia, según Forbes: quiénes son y por qué importa este listado

Silvia Tcherassi, diseñadora y empresaria colombiana, fue la primera latinoamericana invitada a desfilar en las semanas de la moda de Milán y París (a su izquierda Ángela Hurtado y a su derecha Natalia Gutiérrez)- Colprensa/Linkedin/VisualesIA

La revista Forbes publicó el listado de las 100 mujeres más poderosas de Colombia para este 2026. Una selección que tiene en cuenta a figuras influyentes dentro de la escena nacional y su extensión a nivel internacional.

Dos colombianas ayudaron a explorar este 2026 la cara oculta de la Luna. Una cantante ocupa el puesto 14 entre los álbumes más escuchados en toda la historia de Spotify. Una mujer llegó por primera vez a la alcaldía de Ibagué.

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Estos son algunos de los hechos que rodean la edición 2026, una lista que se replica en más de 40 países con la misma metodología de la casa matriz en Estados Unidos.

Quiénes encabezan el listado

Silvia Tcherassi

Figura entre las primeras del listado. Diseñadora y empresaria, fue la primera latinoamericana invitada a desfilar en las semanas de la moda de Milán y París. Su trabajo va más allá de la ropa: también tiene presencia en el sector hotelero con el Tcherassi Hotel + Spa.

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El álbum Mañana será bonito de Karol G ocupa el puesto 14 entre los más escuchados en toda la historia de Spotify- crédito AFP

Susana Peláez

Dirige Cusezar, una de las constructoras con mayor trayectoria en Colombia. Su gestión se orienta al urbanismo sostenible y a la innovación en procesos de construcción.

Natalia Gutiérrez preside tanto la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) como el Consejo Gremial Nacional. Desde esos cargos, defiende la estabilidad del sistema eléctrico colombiano y sirve de puente entre el sector privado y el Gobierno en temas de política pública.

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Samira Fadul

Ocupa la vicepresidencia de Asuntos Corporativos de Bavaria, la cervecera más grande del país. Entre sus responsabilidades están las relaciones institucionales, la comunicación externa y proyectos de sostenibilidad como la protección de páramos.

Linda Caicedo y Mayra Ramírez, las dos futbolistas colombianas que integran la lista de las 100 mujeres más poderosas de Colombia según Forbes - crédito Conmebol

Ángela Hurtado

Preside JP Morgan en Colombia. Con décadas de experiencia en mercados de capitales, también cofundó Women in Connection, una iniciativa para reducir las brechas laborales de género en el país.

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El resto del listado: un mapa del poder femenino en Colombia

Las otras 95 mujeres del listado cubren prácticamente todos los sectores. En el mundo artístico aparecen Shakira, Karol G —cuyo álbum Mañana será bonito ocupa el puesto 14 entre los más escuchados en la historia de Spotify— y Sofía Vergara. En la Nasa, Diana Trujillo y Liliana Villarreal participaron en la misión que exploró la cara oculta de la Luna.

En el sector financiero están María Lorena Gutiérrez, CEO de Grupo Aval; Martha Isabel Woodcock, presidenta ejecutiva de Banco Santander; y Bibiana Taboada, Olga Lucía Acosta y Laura Moisá, las tres codirectoras del Banco de la República.

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En el deporte figuran la futbolista Linda Caicedo, Mayra Ramírez y la tenista Camila Osorio. En medios de comunicación, el listado incluye a directoras de El País, El Heraldo y El Colombiano, además de Juanita León, directora y cofundadora de La Silla Vacía.

Diana Trujillo y Liliana Villarreal, las dos colombianas que participaron en la misión de la Nasa que exploró la cara oculta de la Luna, forman parte del listado de Forbes Colombia 2026- crédito @NASA_es/X

El sector público también tiene peso: cuatro gobernadoras —de Valle del Cauca, Cesar, Chocó y Meta— y Johana Aranda Rivera, primera alcaldesa de Ibagué, aparecen en la selección. Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación, y Francia Márquez, vicepresidenta de la República, también integran el listado.

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Forbes Colombia aclara que esta selección no pretende agotar el universo de mujeres con liderazgo en el país, sino visibilizar perfiles que abren paso a generaciones futuras en sectores donde históricamente han predominado los hombres.

Los análisis para armar el listado se cerraron el 20 de abril de 2026. Para decidir quién entra, Forbes Colombia usa tres tipos de criterios. El primero tiene que ver con el poder duro: los recursos que maneja cada mujer, como ingresos, activos, patrimonio o el número de personas bajo su liderazgo.

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El segundo mide el poder dinámico: sus audiencias, comunidades e influencia creativa. El tercero evalúa el poder blando: lo que hacen con esa influencia y cómo afecta a comunidades enteras.

Por decisión editorial, el listado excluye a las candidatas a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, para no comprometer la independencia informativa frente al proceso electoral.

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