Colombia

Precio del dólar en Colombia se tropieza tras inclusión de Gustavo Petro en la “Lista Clinton”

La divisa estadounidense comenzó la semana cotizando a la baja frente al peso colombiano

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Crédito: Infobae México - Luis Martínez

Buen inicio de semana para el tipo de cambio en Colombia, luego que el precio del dólar bajara ligeramente tras la apertura de mercados de este 27 de octubre de 2025.

El dólar estadounidense se vende en 3.853,29 pesos colombianos al inicio de jornada de este lunes.

Esto significa una baja del 19,18 pesos, es decir, casi medio punto porcentual, en comparación con los 3.872,47 con los que cerró la sesión del viernes.

El precio del dólar en Colombia ha bajado un -12.47% en lo que va del año y un -11.10% desde octubre del 2024.

Precio del dólar en Colombia
Precio del dólar en Colombia HOY (Reuters)

El retroceso del dólar se da tras la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la llamada Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Además del jefe de Estado, en la lista también aparece su esposa, Verónica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, actualmente investigado por la justicia colombiana, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La inclusión del presidente, su familia y el ministro del Interior en esta lista se debe a presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esta acción implica la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición a ciudadanos y empresas de ese país de entablar relaciones financieras con los designados y restricciones para acceder al sistema financiero internacional, lo que puede aumentar la percepción de riesgo país.

En situaciones de este tipo, los inversionistas suelen retirar capital extranjero y buscar refugio en dólares, lo que tiende a presionar al alza la cotización de la moneda estadounidense frente al peso colombiano.

¿Por qué bajó el precio del dólar?

Logo del Banco Central de
Logo del Banco Central de Colombia dentro de la sede de la entidad (REUTERS/Luisa González)

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el peso colombiano se benefició de la debilidad del billete estadounidense.

El comportamiento del tipo de cambio responde a las señales positivas del acercamiento entre Estados Unidos y China en materia comercial.

Se espera una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, que genera expectativas positivas gracias a concesiones de ambas partes.

Por ejemplo, la reanudación de compras de soya por parte de China y el retiro de amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos a cambio de asegurar el suministro de imanes de tierras raras.

Sin embargo, persisten tensiones estructurales relacionadas con seguridad nacional, subsidios estatales y competencia tecnológica.

En el ámbito monetario, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó cinco finalistas para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (FED por sus siglas en inlgés), incluyendo a miembros actuales de la Junta.

Se presentarán opciones al presidente Trump tras el Día de Acción de Gracias, quien espera tomar una decisión antes de fin de año.

Los operadores centrarán su atención en la decisión de política monetaria de la FED a mitad de la semana, donde se prevé ampliamente un recorte de 25 puntos base en el rango objetivo de la tasa de fondos federales.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasTipo de cambioNoticias

Más Noticias

Formulan cargos a exgerente de la Imprenta Nacional por presuntas irregularidades en contrato de cédulas de extranjería

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Andrés René Chaves Fernández al considerar que, como exgerente, incurrió en una falta grave con culpa gravísima en la contratación relacionada con los documentos

Formulan cargos a exgerente de

Enrique Gómez se despachó contra Iván Cepeda, ganador en la consulta del Pacto Histórico: “Quieren imponer una dictadura”

A través de su cuenta en X, el abogado alertó que el avance del Pacto Histórico podría representar una amenaza mayor que la del régimen venezolano

Enrique Gómez se despachó contra

El abogado de Gustavo Petro en Estados Unidos habló de la inclusión del mandatario en la Lista Clinton: “Trump no está feliz con Petro”

Daniel Kovalik, representante legal del presidente colombiano ante la Lista Clinton, anunció que también asumirá la defensa de Verónica Alcocer y Nicolás Petro, y que no les cobrará por sus servicios

El abogado de Gustavo Petro

Daniel Quintero buscará la Presidencia de Colombia de manera independiente: “Inscribiré mi comité de firmas”

El exalcalde de Medellín afirmó que su precandidatura presidencial será una iniciativa ajena a los partidos tradicionales, centrada en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico

Daniel Quintero buscará la Presidencia

Alexa Narváez, patrullera viral de la Policía, dejó ver los mensajes que recibía de la expareja de Aida Victoria Merlano: “Deduzcan ustedes”

Juan David Tejada está en el ojo del huracán por las declaraciones que entregó la uniformada, considerada una de las más sexis en redes sociales

Alexa Narváez, patrullera viral de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Alexa Narváez, patrullera viral de

Alexa Narváez, patrullera viral de la Policía, dejó ver los mensajes que recibía de la expareja de Aida Victoria Merlano: “Deduzcan ustedes”

Esta fue la reacción de Nicolás Arrieta tras enterarse de que fue elegido para ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Es el turno de las mujeres: estos son los rostros del segundo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García y Yina Calderón volverán a estar juntas en un ‘reality’: así lo confirmó la paisa en sus redes sociales

“Golden” de HUNTR/X sigue siendo de lo más popular del K-pop en Colombia en la plataforma de iTunes

Deportes

La figura de Millonarios Neiser

La figura de Millonarios Neiser Villarreal reapareció con mensaje a jugador de Nacional y los hinchas de Millos le cayeron encima: “Despreciable”

Por paro de jugadores por falta de pago, el Pereira tomó importante decisión para el partido contra el Deportivo Pasto

Nacional es colíder de la Liga y ya está clasificado para los cuadrangulares finales: estos son los equipos que tienen opción

Atlético Nacional goleó e hizo la ‘manita’ al DIM en el clásico Paisa: fue 5-2 en el Atanasio

Dimayor oficializó sanción contra Edwin Cardona tras su expulsión en la Copa Betplay Dimayor