Precio del dólar en Colombia se tropieza tras inclusión de Gustavo Petro en la “Lista Clinton”

Crédito: Infobae México - Luis Martínez

Buen inicio de semana para el tipo de cambio en Colombia, luego que el precio del dólar bajara ligeramente tras la apertura de mercados de este 27 de octubre de 2025.

El dólar estadounidense se vende en 3.853,29 pesos colombianos al inicio de jornada de este lunes.

Esto significa una baja del 19,18 pesos, es decir, casi medio punto porcentual, en comparación con los 3.872,47 con los que cerró la sesión del viernes.

El precio del dólar en Colombia ha bajado un -12.47% en lo que va del año y un -11.10% desde octubre del 2024.

Precio del dólar en Colombia HOY (Reuters)

El retroceso del dólar se da tras la inclusión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la llamada Lista Clinton del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Además del jefe de Estado, en la lista también aparece su esposa, Verónica Alcocer, su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, actualmente investigado por la justicia colombiana, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La inclusión del presidente, su familia y el ministro del Interior en esta lista se debe a presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esta acción implica la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición a ciudadanos y empresas de ese país de entablar relaciones financieras con los designados y restricciones para acceder al sistema financiero internacional, lo que puede aumentar la percepción de riesgo país.

En situaciones de este tipo, los inversionistas suelen retirar capital extranjero y buscar refugio en dólares, lo que tiende a presionar al alza la cotización de la moneda estadounidense frente al peso colombiano.

¿Por qué bajó el precio del dólar?

Logo del Banco Central de Colombia dentro de la sede de la entidad (REUTERS/Luisa González)

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el peso colombiano se benefició de la debilidad del billete estadounidense.

El comportamiento del tipo de cambio responde a las señales positivas del acercamiento entre Estados Unidos y China en materia comercial.

Se espera una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, que genera expectativas positivas gracias a concesiones de ambas partes.

Por ejemplo, la reanudación de compras de soya por parte de China y el retiro de amenazas arancelarias por parte de Estados Unidos a cambio de asegurar el suministro de imanes de tierras raras.

Sin embargo, persisten tensiones estructurales relacionadas con seguridad nacional, subsidios estatales y competencia tecnológica.

En el ámbito monetario, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó cinco finalistas para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (FED por sus siglas en inlgés), incluyendo a miembros actuales de la Junta.

Se presentarán opciones al presidente Trump tras el Día de Acción de Gracias, quien espera tomar una decisión antes de fin de año.

Los operadores centrarán su atención en la decisión de política monetaria de la FED a mitad de la semana, donde se prevé ampliamente un recorte de 25 puntos base en el rango objetivo de la tasa de fondos federales.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.