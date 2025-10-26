Estos son los barrios de Bogotá que tendrán cortes temporales del suministro de agua del 27 al 30 de octubre

Los trabajos de mantenimiento buscan prevenir daños mayores en la infraestructura hídrica y afectarán a zonas de Usaquén, Suba, Engativá, Kennedy, entre otras - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Eaab informó que, desde el 27 hasta el 30 de octubre de 2025, llevará a cabo trabajos en las redes de distribución de agua en distintos puntos de la ciudad, lo que implicará suspensiones temporales del servicio para minimizar riesgos de afectaciones mayores en la infraestructura hídrica.

La empresa recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva de sus viviendas antes del corte, consumir el agua almacenada en un lapso no mayor a 24 horas y realizar un uso racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Por otra parte, el servicio de carrotanques estará disponible, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público. Quienes requieran este apoyo pueden solicitarlo a través de la Acualínea 116.

Calendario de cortes de agua

El lunes 27 de octubre, los cortes de agua iniciarán a las 7:00 a. m. en Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano (de la carrera 45 a la carrera 106, entre la calle 235 al canal guaymaral) en Usaquén, con una duración de 24 horas.

En Suba, a las 10:00 a. m. y durante 24 horas, el servicio estará suspendido en Club Los Lagartos (de la carrera 72 a la carrera 81, entre la calle 93 a la calle 127a).

En Usaquén, el barrio Santa Barbara Central (de la carrera 9 a la carrera 11, entre la calle 116 a la calle 127) tendrá corte de agua a las 10:00 a.m. por 24 horas.

Martes 28 de octubre,

En Engativá, el corte afectará Villas de Granada (de la calle 72 a la calle 80, entre la carrera 110 a la carrera 114), desde las 9:00 a.m. por 24 horas.

En Los Mártires, los barrios La Sabana y La Pepita (de la carrera 19 a la carrera 22, entre la calle 11 a la calle 13) tendrán suspensión el mismo día desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

En Puente Aranda, Milenta experimentará interrupción desde las 7:00 a. m. por 27 horas (de la transversal 53 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 sur a la avenida calle 8 sur).

En Tunjuelito, el barrio Fátima (de la carrera 34 a la transversal 44, entre la calle 49a sur a la calle 51a sur) tendrá corte de agua a partir de las 10:00 a. m.

En Kennedy, el barrio Santa Catalina (de la calle 10 a la calle 11a, entre la carrera 80f a la avenida carrera 86) también estará sin servicio desde las 10:00 a.m. Durante el mismo horario, en Kennedy, los sectores Las Dos Avenidas, Rincón de Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Castilla (al sur de la avenida calle 8) y Jardines de Castilla (de la avenida calle 3 a la avenida calle 8, entre la avenida carrera 72 a la avenida carrera 86) tendrán suspensión temporal.

En Ciudad Bolívar, los barrios Cordillera del Sur y Bella Flor Sur (de la carrera 19 a la carrera 24, entre la calle 75a sur a la quebrada la trompeta) estarán sin suministro durante 4 horas desde las 10:00 a. m.

En Usme, múltiples barrios como Alaska, Antonio José de Sucre, Barranquillita, Bolonia, Chapinerito, Charalá, Chuniza, Comuneros, Duitama, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Pedregal, El Pedregal II, El Virrey, Gran Yomasa, La Cabana, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Fiscala, La Reforma, Los Olivares, San Felipe de Usme, Serranías, Serranías I, Usminia, Villa Israel se verán afectados en tres áreas:

Área 1: de la calle 66d a la calle 68a sur, entre la carrera 4a a la carrera 7h

Área 2: de la calle 75 sur a la calle 87b sur 72 sur, entre la carrera 1 a la carrera 4

PArea 3: de la calle 87b sur a la calle 89c sur, entre la carrera 9 a la carrera 7c este

El corte iniciará a las 6:00 p.m. y se extenderá durante 12 horas.

El miércoles 29 de octubre, los barrios de Kennedy Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur y La Igualdad (de la calle 3 a la calle 8 sur, entre carrera 68 a la carrera 72) tendrán corte desde las 8:00 a. m. por 24 horas.

En Rafael Uribe Uribe, Marruecos (de la calle 49g sur a la calle 48p sur, entre la transversal 5t a la carrera 5i bis) iniciará suspensión a las 10:00 a.m. En Soacha, los barrios Nuevo Colón, Los Cerezos, Las Acacias, Quintanares, Simón Bolívar, Puesta del Sol, Zona Industrial Cazuca y Estación de Policía de Soacha presentarán cortes de 24 horas desde las 10:00 a. m. en las siguientes zonas: De la transversal 7 (autop. sur) a la carrera 1 este, entre la calle 15 a la calle 9 De la transversal 7 a la carrera 4, entre la calle 9 a la calle 6 De la transversal 7 a la carrera 3a, entre la calle 6 a la calle 3 De la transversal 7 a la transversal 5a, entre la calle 61 sur a la calle 38

En Suba, los barrios Canódromo, Prado Veraniego Sur y Prado Veraniego (de la carrera 45 a la carrera 55b, entre la calle 127 a la calle 129), así como Batan, Prado Veraniego Sur y Las Villas (de la carrera 54a a la transversal 60, entre la calle 117d a la calle 129) tendrán interrupciones desde las 8:00 a. m., ambas por 24 horas.

El jueves 30 de octubre, el barrio de Kennedy Provivienda Oriental (de la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d) tendrá corte desde las 7:00 a.m., extendiéndose durante 27 horas.

En Puente Aranda, El Remanso (de la avenida calle 8 sur a la diagonal 16 sur, entre la carrera 36 a la avenida carrera 50) también tendrá servicio suspendido a partir de la misma hora.

En Rafael Uribe Uribe, los barrios Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur y Marco Fidel Suárez (de la avenida caracas a la carrera 12c, entre la diagonal 46 sur a la calle 49b sur) verán cortes desde las 10:00 a.m.

En Bosa, los barrios Caldas, Cañaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Barbara, Santa Fe Bosa, Santafé, Urbanización Caldas (de la avenida calle 43 sur a la calle 59 sur, entre la avenida carrera 89b a la carrera 110a) tendrán suspensión desde las 10:00 a. m.

Finalmente, el municipio de Gachancipá, vivirá una interrupción de 24 horas a partir de las 10:00 a. m. Por su parte, en Usaquén, los barrios La Pradera Norte, La Iberia y San José de Usaquén (de la carrera 9 a la carrera 15, entre la calle 153 a la calle 180) también experimentarán corte el jueves desde las 10:00 a. m.