Así puede acceder a los más de 600 cursos gratis disponibles en la Academia Atenea en Bogotá: solo necesita estar conectado a Internet

La plataforma educativa, respaldada por entidades como Khan Academy e IBM, ofrece formación en tecnología, idiomas, negocios y desarrollo personal, dirigida a quienes buscan mejorar competencias y empleabilidad

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

El acceso a la plataforma
El acceso a la plataforma es rápido y sencillo, dirigido a estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Con el objetivo de ampliar el acceso a la educación, fortalecer la formación de talentos y brindar oportunidades de aprendizaje gratuito y personalizado a todos los habitantes de la ciudad, Bogotá lanzó oficialmente Academia Atenea, un ecosistema digital que ya está disponible para estudiantes, trabajadores y ciudadanía en general a través del sitio academia.agenciaatenea.gov.co.

De acuerdo con la Agencia Atenea, esta nueva apuesta por la innovación educativa del distrito surge tras el éxito de un plan piloto donde más de 9.000 jóvenes accedieron a contenidos de nivelación para la Prueba Saber 11.

A diferencia de plataformas tradicionales, Academia Atenea incorpora un mentor vocacional impulsado por inteligencia artificial. Esta herramienta interactiva orienta a los usuarios por rutas de formación y proyección ocupacional adaptadas a sus intereses y habilidades, utilizando pruebas psicométricas y tests vocacionales.

Academia Atenea incorpora un mentor
Academia Atenea incorpora un mentor vocacional con inteligencia artificial para guiar rutas de aprendizaje personalizadas - crédito Agencia Atenea

De esta forma, tanto jóvenes como adultos pueden identificar carreras y trayectorias educativas afines a sus talentos o explorar opciones de actualización laboral de manera gratuita y guiada.

Los contenidos de Academia Atenea han sido desarrollados y avalados por organizaciones e instituciones académicas de talla internacional como Khan Academy, IBM, Fundación Telefónica, Área Andina, AWS, LinkedIn, Aprende con Claro, así como entidades distritales, lo que asegura formación de calidad y pertinente para las necesidades reales del mercado y la sociedad contemporánea.

El proceso de acceso es rápido y sencillo:

  1. Ingresa a academia.agenciaatenea.gov.co
  2. Selecciona el curso de tu interés.
  3. Inicia sesión o crea tu usuario llenando los datos solicitados.
  4. Finaliza la inscripción y accede a tu ruta de aprendizaje personalizada.

Bogotá lanza Academia Atenea, una
Bogotá lanza Academia Atenea, una plataforma digital gratuita para formación y actualización de competencias - crédito Academia Atenea

Esta nueva plataforma está diseñada para ayudar a estudiantes de bachillerato, jóvenes a punto de ingresar a la educación superior, personas en proceso de reconversión laboral, madres y padres en búsqueda de nuevas habilidades, y cualquier ciudadano que desee actualizarse en competencias digitales, idiomas, tecnología, oficios, industrias especializadas, crecimiento personal y más.

La plataforma ofrece actualmente más de 600 cursos, organizados en áreas fundamentales para el mundo académico y laboral:

  • 98 aprendizajes fundamentales
  • 22 relacionados con idiomas
  • 349 en tecnología y competencias digitales
  • 48 sobre desarrollo personal y profesional
  • 46 en negocios y emprendimiento
  • 123 de industrias especializadas
  • 1 en estudios en el exterior
La oferta incluye cursos en
La oferta incluye cursos en tecnología, idiomas, desarrollo personal, negocios, industrias especializadas y más - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Entre la oferta pedagógica de Academia Atenea se encuentran cursos como:

  • Fundamentos Química Orgánica
  • Fundamentos de Biotecnología
  • Fundamentos de Ecología
  • Fundamentos de Física
  • Fundamentos de Química
  • Fundamentos de Biología
  • Ácidos carboxílicos y derivados
  • Alcanos, cicloalcanos y grupos funcionales
  • Alcoholes, éteres, epóxidos y sulfuros
  • Aldehídos y cetonas
  • Compuestos aromáticos
  • Sistemas conjugados y reacciones pericíclicas
  • Aminas
  • Química del carbono alfa
  • Agua, ácidos y bases
  • Fundamentos de programación con Python y Javascript
  • Fundamentos de HTML, CSS y bases de datos SQL
  • Diplomado en Blockchain y Aplicaciones Financieras
  • Business Intelligence
  • Desarrollo Frontend y Backend
  • Técnico en reparación de laptops y equipos de cómputo
  • Técnico en redes IP y comunicaciones inalámbricas
  • Administrador de servidores
  • Seguridad informática (servidores y perímetro)
  • Metodologías ágiles y gestión de proyectos (incluido el Certificado de Google)
  • Cursos de liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones y habilidades blandas
  • Cursos para la vida y el trabajo como networking digital, protocolo de ventas, atención al cliente, planchador, lavaplatos, asistente de mesero, promotor turístico, anfitrión turístico, instalador de paneles solares, asesor de energías renovables, estilista, corte y confección, introducción a la repostería y más.

La apuesta por Academia Atenea no solo posiciona a Bogotá como referente nacional en educación digital y formación integral, sino que permite avanzar en la construcción de una ciudad más equitativa, conectada y preparada para el futuro. Desde el distrito, se invitó a la ciudadanía a aprovechar los conocimientos y herramientas que esta plataforma gratuita ofrece, profundizar su aprendizaje y mejorar su empleabilidad, al tiempo que contribuyen al desarrollo social, académico y económico de la ciudad.

