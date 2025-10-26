Afiliados y pensionados de Colpensiones tendrán descuentos en tiquetes nacionales e internacionales, este es el paso a paso

Colpensiones y JetSMART ofrecen descuentos de hasta 30% en tiquetes para afiliados y pensionados - crédito Colpensiones

Viajar por Colombia o al exterior será más económico para miles de afiliados y pensionados de Colpensiones. Gracias a un nuevo acuerdo con JetSmart Airlines, los beneficiarios podrán acceder a descuentos de hasta el 30% en tiquetes nacionales e internacionales, una iniciativa que busca hacer más accesible la movilidad y fomentar el turismo entre quienes cuentan con ingresos fijos.

El convenio, que estará vigente por tiempo limitado, fue anunciado oficialmente esta semana y hace parte de una estrategia conjunta entre la aerolínea y la administradora de pensiones. Con ello, ambas entidades apuntan a promover el bienestar de los pensionados y a facilitar la conexión entre distintas regiones del país y destinos fuera de Colombia.

Los interesados podrán aprovechar los descuentos en las compras que se realicen entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, siempre y cuando los viajes se programen hasta el 19 de marzo de 2026. Para aplicar al beneficio, será necesario ingresar el código promocional COLPE30 al momento de la compra y realizar la reserva con una antelación mínima de siete días.

Los porcentajes del descuento variarán según la tarifa elegida y la temporada del viaje. En las tarifas base regulares, el ahorro alcanzará el 30%, mientras que en las tarifas promocionales se ofrecerá un 10% de reducción. Para las épocas de mayor demanda, el beneficio será del 15%. Entre estas fechas se encuentran del 31 de octubre al 3 de noviembre, del 14 al 17 de noviembre de 2025, del 15 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026 y del 13 al 18 de febrero de 2026.

El acuerdo aplica para todas las rutas nacionales e internacionales operadas por la aerolínea, incluyendo una red de 19 rutas domésticas que enlazan a 10 destinos principales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Pereira, Montería y San Andrés. En el plano internacional, los afiliados también podrán acceder a rebajas en vuelos hacia destinos del continente donde la aerolínea mantiene operación directa.

Para Carolina Ruiz, gerente comercial de la compañía aérea en Colombia, este convenio “fortalece las oportunidades de viaje para los colombianos afiliados a Colpensiones y facilita su acceso a experiencias de movilidad seguras y convenientes”.

En esa misma línea, Paola Palmariny, vicepresidenta comercial y de servicio al ciudadano de Colpensiones, destacó que la iniciativa es una estrategia institucional orientada al bienestar y la inclusión de los pensionados, con el propósito de que más personas disfruten de beneficios tangibles derivados de su afiliación.

La medida llega en un momento en que el transporte aéreo colombiano sigue recuperándose después de los años de crisis económica y sanitaria recientes. Las aerolíneas de bajo costo ganan terreno y los viajeros nacionales muestran un interés creciente por destinos dentro del país. Esto llevó a un aumento significativo en la oferta de rutas directas entre capitales departamentales y a una mejor conexión con regiones tradicionalmente menos atendidas por las compañías.

El fortalecimiento del turismo interno también se convirtió en un motor para las economías locales. Al abrir más rutas y ofrecer tarifas accesibles, las aerolíneas permiten que ciudades intermedias y regiones periféricas ganen visibilidad y reciban más visitantes, lo que impacta positivamente en sectores como el comercio, la hotelería y la gastronomía.

JetSmart, reconocida por su modelo de bajo costo y su rápida expansión en Sudamérica, busca presencia en el mercado colombiano con una propuesta que combina tarifas competitivas y alianzas sociales. Para Colpensiones, en cambio, esta cooperación representa una forma de fortalecer su vínculo con los afiliados, ofreciendo beneficios más allá de la gestión de pensiones.