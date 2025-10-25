Paloma Valencia justificó la entrada de Petro a la Lista Clinton con el presunto apoyo del mandatario al régimen de Maduro

Paloma Valencia y Gustavo Petro- crédito Paloma Valencia/Facebook - Ovidio González/Presidencia

La inclusión del presidente Petro, su esposa, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti en la Lista Clinton, por parte del Gobierno de los Estados Unidos, anunciado el 24 de octubre de 2025, continúa generando fuertes reacciones en el espectro político del país.

La senadora Paloma Valencia, una de las detractoras más fuertes del mandatario nacional, publicó en su cuenta de X un video en el que cuestiona la queja de Petro a esta determinación, agregándole varios interrogantes sobre sus relaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la lucha contra el narcotráfico, y su permanencia en el M-19 cuando se perpetraron ataques contra el Estado.

Para la apertura de su intervención, la precandidata a la presidencia cuestionó su postura sobre la lista y por qué, presuntamente, no ha denunciado ante los organismos internacionales los grupos que comparten prácticas de narcotráfico y grupos subversivos.

“Parece un chiste. El presidente Petro ahora se queja de que lo metan en la lista Clinton porque él denunció el narcoparamilitarismo, pero se le olvida que él nunca ha denunciado a las narcoguerrillas”.

Recordó los episodios en los que el jefe de Estado hizo parte del Movimiento 19 de Abril, en el que se cometió un atentado contra el tribunal de más alta jerarquía dentro de la jurisdicción ordinaria del país: “Se le olvidan todas las historias que señalan que el M-19 le pagó Pablo Escobar para ir a tomarse la Corte Suprema de Justicia”.

También mencionó su vínculo y el apoyo que le está entregando al país vecino, en el que, según la funcionaria, estarían encubriendo operaciones de distribución de drogas en la región.

“Se le olvida que el régimen de Maduro, que él está protegiendo, está vinculado con el narcotráfico. ¿O es que no sabe que las guerrillas colombianas, que son los mayores carteles del narcotráfico que hay en el mundo hoy en día, están asociadas con Maduro? ¿O es que no sabe del cartel de los Soles y cómo toda la cocaína del Catatumbo sale por Venezuela?”, añadió la representante del Centro Democrático.

Finalmente, contrarrestó la postura del presidente sobre el proceso de erradicación de drogas y las estadísticas a nivel internacional.

“El presidente Petro dice que es paradójico. Paradójico es que uno dije que tiene una política antidrogas y que Colombia produzca hoy el setenta por ciento de la cocaína del mundo. Paradójico es que los grupos ilegales hayan ido avanzando en el control territorial, extendiéndose por toda Colombia, cuando se supone que estaban en negociación. A veces, la inoperancia del gobierno Petro parece más complicidad con los grupos ilegales”, concluyó sus declaraciones.

Petro sobre su inclusión en la Lista Clinton

El mandatario colombiano se presentó ante la multitud congregada en la emblemática Plaza de Bolívar durante la Marcha por la Paz, la soberanía y la democracia. Desde allí, lanzó un mensaje firme en respuesta a la acción tomada por el Gobierno de Estados Unidos.

El presidente sostuvo que la decisión de Washington representa una presión directa en su contra, “desde Estados Unidos están buscando que me arrodille”, señaló Gustavo Petro, citando declaraciones recogidas por El Tiempo, y añadió: “Llegaremos cargados de historia para mostrar que el pueblo nunca se arrodilló”. El mandatario mencionó igualmente que carece de visa para ingresar a ese país.

El anuncio encendió el debate político en Colombia y generó incertidumbre respecto a las relaciones bilaterales. Según la cobertura del medio, el presidente acusó a Washington de intentar condicionar sus decisiones y reafirmó su posición de mantener sus principios frente a la presión internacional.