Estudie inglés gratis y virtual con una entidad reconocida a nivel internacional

La metodología emplea contenidos interactivos de la reconocida National Geographic - crédito Freepik

Dominar el inglés se ha vuelto una habilidad fundamental para acceder a nuevas oportunidades en el ámbito profesional, ampliar las posibilidades de trabajar en el extranjero y establecer contacto directo con diferentes culturas alrededor del mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En Colombia, muchas personas encuentran obstáculos para avanzar en el aprendizaje del inglés debido a las responsabilidades diarias del trabajo, el estudio o la familia. A ello se suma el costo elevado de los cursos de idiomas, lo que limita el acceso a una formación de calidad.

El programa facilita el acceso a guías de estudio, actividades para docentes, recursos audiovisuales y actividades de integración cultural - crédito Freepik

Frente a este escenario, surgen alternativas gratuitas como el Sena y también de entidades privadas que permite a jóvenes y adultos del país mejorar su experiencia con el inglés sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero ni contar con horarios fijos, al ser proceso virtuales.

En este sentido, la alternativa de National Geographic Learning ha despertado interés por su enfoque en el desarrollo de competencias comunicativas y la posibilidad de avanzar hacia niveles más altos en el dominio del idioma.

Esta propuesta se enfoca en las habilidades requeridas para alcanzar los niveles B1 y B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Mcer), avalando un dominio funcional y autónomo en diferentes contextos académicos y laborales.

Además del curso intermedio dirigido al público joven, National Geographic Learning dispone de opciones para todas las etapas educativas. Las categorías abarcan desde la preprimaria hasta la formación de adultos (Crédito: Freepik)

El curso está orientado principalmente a adolescentes y jóvenes de bachillerato que ya cuentan con un nivel básico (A2), aunque cualquier colombiano interesado puede inscribirse siempre que cumpla con ese requisito previo.

La metodología de estudio emplea contenidos interactivos de la reconocida National Geographic, integrando materiales como:

Reportajes.

Historias.

Fotografías.

Videos producidos por exploradores.

Científicos de todo el mundo.

El objetivo es conectar la adquisición del inglés con la comprensión de temas globales, como la ciencia, la cultura, el medio ambiente y la actualidad.

El programa se estructura en módulos que abarcan destrezas en:

Comprensión lectora.

Escritura.

Expresión oral.

Comprensión auditiva.

Las lecciones incluyen actividades prácticas y ejercicios diseñados para mejorar en:

Manejo del vocabulario.

Gramática avanzada.

Redacción de textos argumentativos.

El uso de los tiempos verbales perfectos

Las oraciones condicionales.

El discurso indirecto.

Los verbos modales aplicados a la inferencia.

La plataforma digital fomenta la aplicación del inglés en situaciones reales, como presentaciones, debates y análisis de información proveniente de diferentes contextos internacionales.

El sistema utiliza libros de texto y recursos desarrollados por National Geographic Learning, junto a plataformas como Spark, que ofrecen ejercicios interactivos, evaluaciones automáticas y seguimiento personalizado del progreso.

Muchos usuarios acceden a materiales complementarios y recursos pedagógicos que refuerzan la experiencia de aprendizaje. El programa facilita el acceso a guías de estudio, actividades para docentes, recursos audiovisuales y actividades de integración cultural. Así, los estudiantes pueden aplicar el idioma tanto en el salón de clases como en situaciones cotidianas, laborales o académicas.

“Los programas de National Geographic Learning para estudiantes de inglés ayudan a los adolescentes a descubrir quiénes son y a explorar su futuro. Nuestros programas utilizan contenido real sobre personas y lugares de todo el mundo para enseñar el idioma y las habilidades del siglo XXI, como la colaboración y el pensamiento crítico, que los adolescentes que aprenden inglés necesitan para comprender su lugar en el mundo”, destaca la página web de la organización.

Además del curso intermedio dirigido al público joven, National Geographic Learning dispone de opciones para todas las etapas educativas.

Las categorías abarcan desde la preprimaria hasta la formación de adultos, con énfasis en el desarrollo de capacidades lingüísticas, comprensión de lectura, expresión oral y escucha activa.

El sistema ofrece alternativas tanto en inglés británico como americano, ajustándose a los intereses y necesidades de estudiantes en distintos países.

La inscripción al curso gratuito está abierta a participantes de cualquier nacionalidad, sin restricción de edad, y contempla la posibilidad de acceder a otros programas y recursos avanzados según el nivel alcanzado.

El material está disponible en el sitio oficial de National Geographic Learning, donde se encuentra el link de registro y la información detallada sobre cada módulo.

Aprender inglés es esencial para el trabajo - crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta propuesta representa una oportunidad para los colombianos que buscan mejorar en el idioma y fortalecer su perfil académico y profesional.