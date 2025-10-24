Sujeto armado buscado por homicidio trató de escapar por un carril exclusivo de Transmilenio: así fue la persecución en el centro de Bogotá

El hoy detenido se robó el arma de dotación de un guarda de seguridad - crédito Mebog

En videos de cámaras de seguridad de la estación Av. Jiménez, de Transmilenio (ubicada en el centro de Bogotá) quedó registrado el momento exacto en que un delincuente pretendía escapar de las autoridades y su posterior captura.

El joven de 22 años se mostró inquieto desde el momento en el que se dio cuenta que había un grupo de patrulleros realizando “actividades de registro y control en la estación”, explicó la teniente coronel, Natalia Otálora, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), y de inmediato buscó evadir el punto de requisa.

Para evadirse no vio más opción que saltar desde la estación hasta el carril exclusivo de Transmilenio y salir a correr, pero la reacción de los uniformados terminó con su arresto.

Los agentes en el sistema de transporte masivo se encontraban haciendo verificación de antecedentes, tal y como se hace de manera usual en la mayoría de estaciones y portales, pero en realidad, y minutos antes, el joven detenido guardaba un secreto, que terminó por salir a la luz cuando lograron reducirlo.

Sin tiempo que perder, los uniformados en la estación reportaron los hechos a la central de radio y también se fueron a perseguir al delincuente, y al final los agentes fueron más veloces.

Así lo dejó ver la Mebog por medio de una publicación en su cuenta de X, en la que mencionó: “Ni rápido, ni furioso en @TransMilenio, un hombre intentó escapar por el carril exclusivo pero policías iban más rápido”.

De igual forma, la coronel Otálora precisó que luego de interceptarlo se revisó la maleta que llevaba, y dentro de ella encontraron un revólver.

Por si esto no fuera suficiente, y luego de revisar sus antecedentes judiciales, se confirmó que sobre él reposa una orden judicial por el delito de homicidio.

“Esta persona pensó que podía huir pero fue capturada en plena Avenida Jiménez”, cierra el mensaje de la cuenta de la Mebog en X.

“Es así como posteriormente es interceptado y en su poder se halla un arma de fuego tipo revólver (sumado a seis cartuchos), la cual había sido hurtada minutos antes a un supervisor de seguridad”, agregó la oficial.

El joven capturado tendrá que responder por los delitos de porte, tráfico de armas de fuego y hurto.

Además, y como si la situación no pudiera ser peor en contra del malhechor, minutos después de que se efectuó el arresto, al lugar llegó el supervisor de seguridad y le contó a los agentes que el mismo sujeto que ellos tenían aprehendido fue el que le había robado el bolso en el que llevaba su arma de dotación.

El hoy detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, dado que su anotación por homicidio también recalcó que tenía la orden de captura vigente, sumado a otras anotaciones por hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Al final, la oficial de la Mebog volvió a recordarle a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier comportamiento sospechoso o conductas de personas que puedan poner en peligro la integridad de los usuarios en el sistema de transporte masivo, denunciando a través de la línea 123.

Otra captura en Bogotá frustró un homicidio en Bosa

El mismo viernes 24 de octubre, y gracias a la reacción inmediata de la Policía Nacional en la localidad de Bosa, en el suroccidente de de Bogotá, permitió frustrar un intento de homicidio y capturar a un hombre armado de 28 años.

El operativo se realizó tras la alerta de ciudadanos que notificaron la presencia sospechosa de una persona a las afueras de un local comercial en el sector de Carbonel, según la información oficial difundida por la institución.

Unidades policiales desplegaron controles en la zona y realizaron registros a personas en el sitio señalado. Durante la intervención, los uniformados hallaron en poder del implicado un arma de fuego, la cual, de acuerdo con el reporte de la Mebog, habría sido utilizada en el fallido atentado.

La persona aprehendida cuenta con antecedentes por hurto y por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, indicó el teniente coronel Oscar Chauta, comandante de la estación de Policía Bosa.

Las autoridades pusieron a disposición de la Fiscalía General de la Nación tanto al capturado como al arma incautada, para adelantar el proceso judicial correspondiente.