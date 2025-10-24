Colombia

Familia de joven víctima de un atentado que lo dejó paraplejico pide ayuda para costear tratamiento médico

Tras un ataque armado que lo dejó sin movilidad, familiares de José Antonio Pérez Herrera reclaman por la falta de atención médica y la ausencia de avances judiciales en el caso

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El joven permanece postrado en
El joven permanece postrado en una cama en la sala de su casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia de José Antonio Pérez Herrera, un joven de 20 años oriundo del municipio de Baranoa, Atlántico, vive una tragedia desde julio de 2025, cuando hombres armados irrumpieron en el estadero Cerdo Sabrosón, donde él trabajaba, y le dispararon en un ataque, presuntamente, con fines extorsivos.

El joven, que apenas llevaba tres meses en el empleo, recibió tres impactos de bala, y uno de ellos se alojó en su médula espinal, dejándolo sin movilidad en sus piernas. Desde entonces, su vida y la de su familia dio un giro doloroso y lleno de dificultades que afectan su calidad de vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pérez Herrera no solo tuvo que enfrentar las consecuencias de la violencia, sino también las falencias en la atención del sistema de salud. De acuerdo con el testimonio de su madre, Martha Herrera, la EPS Salud Total no ha entregado los insumos necesarios para las curaciones de las heridas que su hijo sufrió durante el ataque.

En su condición, el joven necesita insumos médicos como apósitos, gasas, esparadrapos, pañales y guantes, los cuales no pueden ser adquiridos por su familia, ya que su valor es bastante elevado.

“Él necesita más bien para las heridas de las escaras. Son como parches, apósitos, los esparadrapos, las gasas. Además de pañales, pañitos húmedos, guantes, que todo eso lo que se está solicitando para hacerle las curaciones a él, ya que los enfermeros son los que se la hacen, pero no tenemos recursos para comprarlas”, indicó Martha Herrera, la madre del joven en declaraciones entregadas a El Tiempo.

La familia del joven asegura
La familia del joven asegura que la EPS Salud Total no ha entregado los medicamentos al joven - crédito Salud Total

El día del ataque el joven fue auxiliado y llevado al hospital de Baranoa, allí lo remitieron a Barranquilla para recibir un tratamiento especializado para su condición. Sin embargo, su traslado nunca se concretó por falta de recursos y barreras burocráticas que limitaron el apoyo institucional.

La familia del joven, residente en un barrio humilde de Baranoa, denuncia que han tocado todas las puertas posibles para conseguir justicia y atención médica digna, pero que lo único que han recibido es silencio y negligencia. A las barreras en la atención médica se le suma el nulo avance en la investigación por parte de las entidades competentes.

La madre del joven señaló que presentó las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía Nacional, pero que el proceso no ha avanzado mientras los agresores siguen gozando de la libertad. Según los familiares, se trata de un caso más que queda en el olvido entre los muchos expedientes de extorsión y violencia que afectan a miles de ciudadanos del Atlántico.

La madre del joven asegura
La madre del joven asegura que no hay avances en el caso - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Actualmente, Pérez Herrera permanece postrado en una cama improvisada en la sala de su casa, donde recibe atención de sus familiares y vecinos del sector en el que vive. No obstante, con cada día que pasa, el deterioro físico y emocional avanza, mientras la familia se enfrenta a un panorama de desamparo absoluto.

Mientras tanto, la familia del joven continúa apelando a la solidaridad ciudadana para cubrir los gastos médicos y los cuidados que requiere. Desde Baranoa hacen un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades del Atlántico y a las entidades de salud para que atiendan el caso con urgencia.

Por su parte, los habitantes del municipio y líderes comunitarios se solidarizaron con la familia y piden que las autoridades competentes intervengan para garantizar justicia y atención integral. Por ello, han realizado colectas y actividades para recaudar fondos, pero reconocen que su apoyo no es suficiente para cubrir las necesidades médicas que requiere la víctima.

El sicariato es un fenómeno
El sicariato es un fenómeno que va en aumento en Baranoa - crédito Pexels

Los vecinos del sector aseguraron al medio de comunicación citado que ese tipo de ataques se han vuelto frecuentes en la región, donde los grupos extorsivos operan con impunidad, amenazando a pequeños negocios, tiendas de barrio y mototaxistas. Muchos de ellos terminan pagando “cuotas de seguridad” para poder seguir trabajando sin ser víctimas de atentados.

Temas Relacionados

BaranoaJosé Antonio Pérez HerreraMartha HerreraEPS Salud TotalJoven heridoFiscalía ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

La canción más reproducida en

Armando Benedetti envió duro mensaje a Colombia por la crisis diplomática y el fallo contra los cambios al sistema de salud: “Este país se jodió”

El ministro del Interior afirmó que los problemas del país radican en que los actores políticos se confabulan en contra del Estado

Armando Benedetti envió duro mensaje

Así es el lado tiktoker de Armando Benedetti: hasta su perro Valentino es protagonista

El ministro del Interior encontró en las redes sociales una nueva forma de conectar con los ciudadanos, combinando política con humor, aunque ya genera controversia

Así es el lado tiktoker

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

La Bichota, la más nominada por Colombia en la gala, fue la primera en recibir su galardón

Karol G abrió la lista

Estos son los cortes de la luz del 24 de octubre en Santander

Conoce con anticipación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exalcalde de Medellín deberá testificar

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

ENTRETENIMIENTO

La canción más reproducida en

La canción más reproducida en Spotify Colombia este día

Karol G abrió la lista de colombianos triunfadores en los premios Billboard de la Música Latina 2025: conozca a los ganadores

Grupo Niche reveló sus canciones preferidas de Shakira: “Tiene muchas que quisiera escuchar en salsa”

Karol G se suma a la exclusiva lista de invitados al ‘Vogue World: Hollywood 2025′

Jessica Cediel vive triste pérdida y compartió emotivo mensaje en redes: “El cielo se viste de fiesta”

Deportes

Ministerio del Deporte aclaró situación

Ministerio del Deporte aclaró situación del Pereira por huelga de jugadores: esto dijo el Gobierno nacional

Independiente Santa Fe celebra el regreso de una pieza clave de cara al clásico con Millonarios

Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 1 de la Serie Mundial 2025

Hora y dónde ver el UFC 321: Se conocerá al sucesor de Jon ‘Bones’ Jones en el peso pesado

Así formaría la selección Colombia femenina ante Perú en el debut de la Liga de Naciones: habría novedades