Estos son los crímenes por los que buscaban al militar retirado que atacó a agentes del Gaula en Mazurén, Bogotá

El expediente judicial detalla que, además de estos cargos, se le imputarán los delitos de tentativa de homicidio; fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones; y disparo de arma de fuego sin justificación legal

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Tres hombres del Gaula resultaron
Tres hombres del Gaula resultaron heridos en medio de un tiroteo al norte de Bogotá, durante el intento de captura del agresor - crédito capturas de pantalla redes sociales/X

El seguimiento a un soldado profesional retirado vinculado a un caso de extorsión y doble homicidio en el municipio de Villahermosa, departamento de Tolima, terminó con un violento operativo en el norte de Bogotá, donde tres agentes del Gaula Militar resultaron heridos.

Los hechos se presentaron en horas de la tarde del jueves 23 de octubre, cuando el sospechoso, identificado como César Augusto Buitrago Pérez, de 45 años y oriundo de Casablanca (Tolima), fue interceptado mientras ingresaba a un conjunto residencial a bordo de una camioneta Isuzu 4x4, al parecer, en compañía de tres mujeres.

“Durante el procedimiento, el sujeto, quien se encontraba acompañado por tres mujeres, abrió fuego contra nuestros soldados, quienes resultaron lesionados al abstenerse de hacer uso de sus armas de dotación, para evitar daños colaterales a las acompañantes del señalado”, detalló el Comando de la Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional, en un comunicado.

El seguimiento a un soldado
El seguimiento a un soldado profesional retirado vinculado a un caso de extorsión y doble homicidio en el municipio de Villahermosa, departamento de Tolima, terminó con un violento operativo en el norte de Bogotá - crédito Ejército Nacinal

De acuerdo con información obtenida por El Tiempo, la operación de captura se desarrolló en el sector de Mazurén, donde los agentes del Gaula Militar llevaban varios días realizando labores de vigilancia en un Chevrolet Aveo azul de placas OLM 017.

El despliegue de los uniformados en el lugar provocó que el militar retirado abriera fuego con una pistola de 9 milímetros, hiriendo a tres hombres. Según el medio, los agentes no respondieron de inmediato al ataque porque el sospechoso se encontraba acompañado de tres mujeres.

Durante el enfrentamiento, uno de los militares recibió un disparo cuando le solicitó a Buitrago Pérez que descendiera de la camioneta. El agresor intentó rematarlo en el suelo mientras huía e ingresaba disparando al conjunto residencial, según los registros audiovisuales a los que tuvo acceso el mencionado medio.

“El exmilitar intentó rematar a un miembro del Gaula en el piso”, documentaron las autoridades, quienes también informaron que en el procedimiento se incautaron la pistola utilizada, dos proveedores y un teléfono celular.

La investigación, que se extendió durante tres años, vincula a Buitrago Pérez con los delitos de homicidio y extorsión contra dos agricultores de granadilla en Villahermosa. El diario accedió a un expediente judicial que detalla que, además de estos cargos, se le imputarán tentativa de homicidio, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego o municiones, y disparo de arma de fuego sin justificación legal.

Fuentes judiciales señalaron que el militar retirado habría actuado en complicidad con otro soldado profesional retirado, identificado como Muñoz, y que ambos fueron presuntamente contratados por particulares para ejecutar el asesinato de una pareja de esposos dedicada al cultivo de granadilla. “Se dedicaban al cultivo de granadilla, fueron ultimados debido al incumplimiento en el pago de una extorsión en el municipio de Villahermosa (Tolima)”, precisó una fuente citada por el medio.

La investigación, que se extendió
La investigación, que se extendió durante tres años, vincula a Buitrago Pérez con los delitos de homicidio y extorsión contra dos agricultores de granadilla en Villahermosa.- crédito captura de pantalla, redes sociales

Las autoridades también investigan los movimientos de Buitrago Pérez en el departamento de Tolima, ya que a su nombre figuran dos lotes en el municipio de Líbano, uno de ellos denominado Belén. El objetivo es determinar quién habría contratado a los soldados profesionales para cometer el doble homicidio y a qué estructura criminal podrían estar vinculados.

Tras el tiroteo, los tres miembros del Gaula Militar heridos fueron trasladados y atendidos en la Clínica del Trabajador y en la Fundación Cardioinfantil.

Por el momento Las autoridades no han entregado más información sobre este episodio, que conmocionó a la comunidad del sector en el norte de la capital del país, y afecto a varios hombres que se encontraban realizando operaciones importantes en contra de varios delitos para la resolución de casos concretos a lo largo del territorio nacional.

