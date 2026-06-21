Colombia

Senador estadounidense Bernie Moreno: “Estuve en la tumba de mi padre en Bogotá, la ciudad donde nací y donde me dio mis primeras lecciones”

Un homenaje íntimo y transgeneracional resaltó el peso de la memoria, la fe y el esfuerzo en el camino vital del senador republicano, desde Colombia hasta su presente político

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El legislador estadounidense, señalado además como testigo electoral en la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia 2026, dijo que el lugar lo conecta con su origen y con enseñanzas de fe y trabajo duro - crédito Rebecca Blackwell / Reuters
El legislador estadounidense, señalado además como testigo electoral en la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia 2026, dijo que el lugar lo conecta con su origen y con enseñanzas de fe y trabajo duro - crédito Rebecca Blackwell / Reuters

En la mañana del 21 de junio de 2026, el senador estadounidense Bernie Moreno dedicó un mensaje por el Día del Padre a la memoria de su padre, fallecido en 2013. La fecha coincide con la celebración del Día del Padre en más de 70 países y con la realización de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La tumba de su padre en Bogotá volvió a ocupar un lugar central en el mensaje que difundió el congresista republicano, identificado además como testigo electoral en la segunda vuelta del proceso democrático por el que está pasando Colombia.

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Moreno dijo que visitó dicha tumba y que ese lugar lo conecta con su origen, con las lecciones que recibió en su niñez y con el legado familiar que, según expresó, aún guía su vida personal, empresarial y pública.

“Hoy, en el Día del Padre, estuve en la tumba de mi padre en Bogotá, la ciudad donde nací y donde me dio mis primeras lecciones de fe, trabajo duro y la búsqueda del sueño americano”, escribió en un mensaje publicado en su cuenta de X.

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El senador estadounidense difundió un texto por el Día del Padre tras acudir al sepulcro de su progenitor en Bogotá, y vinculó ese gesto con su origen y con valores que afirma haber recibido en la niñez - crédito captura de pantalla @berniemoreno / X
El senador estadounidense difundió un texto por el Día del Padre tras acudir al sepulcro de su progenitor en Bogotá, y vinculó ese gesto con su origen y con valores que afirma haber recibido en la niñez - crédito captura de pantalla @berniemoreno / X

El homenaje a su padre en Bogotá

“Papá, sigo viniendo aquí en busca de tu sabiduría, tu guía y tus consejos”, dijo Moreno, quien también expresó pesar por el tiempo compartido con su padre._

“Ojalá hubiéramos tenido más tiempo. Más conversaciones. Más de tu fortaleza silenciosa, que me guía mientras intento ser el padre, esposo y líder que me enseñaste a ser”, continuó Moreno en su sentido mensaje.

Gracias por enseñarme que la oportunidad se gana, que la familia lo es todo y que, con la gracia de Dios, incluso un chico de Colombia podía construir una vida con propósito en Ohio (Estados Unidos)”.

El mensaje cerró con una salutación general por el Día del Padre y con una despedida dirigida a la memoria de su padre. Moreno expresó que la ausencia permanece, pero también que ese vínculo sigue presente en su vida.

Te llevo conmigo cada día, en los concesionarios que construí, en la familia que aprecio y en la lucha por proteger la América que nos acogió”, finalizó Moreno.

Así fue como el senador Bernie Moreno llegó a Bogotá como observador de la segunda vuelta

El senador republicano Bernie Moreno confirmó que llegó a Bogotá para actuar como observador electoral en la segunda vuelta presidencial de Colombia del 21 de junio de 2026, una misión para la que fue invitado por el Consejo Nacional Electoral y que quedó atravesada por el cruce previo con el presidente Gustavo Petro por sus pronunciamientos sobre ciudadanos colombianos en el exterior.

En el mensaje que difundió en sus redes sociales, el legislador estadounidense, nacido en Colombia, sostuvo que la jornada pondrá a prueba “el valor y el compromiso del pueblo colombiano” y llamó a votar en lo que definió como uno de los momentos decisivos de la historia democrática del país.

Bernie Moreno envió mensajes a los colombianos - crédito @berniemoreno/X
Bernie Moreno envió mensajes a los colombianos - crédito @berniemoreno/X

Moreno precisó que llegó a la capital colombiana agradecido por la invitación del CNE para observar “una vez más” la segunda vuelta presidencial. El senador fijó así su papel en la jornada del domingo y dirigió su intervención a los votantes, a quienes presentó la elección como una decisión sobre el futuro del país.

Moreno llamó a votar y pidió elegir seguridad, prosperidad y defensa institucional

En su publicación, Moreno afirmó: “Mensaje al pueblo de Colombia. Hoy llegué a Bogotá, agradecido por la invitación del CNE para observar una vez más su segunda vuelta presidencial. Mañana, 21 de junio. La decisión que tienen ante sí pondrá a prueba el valor y el compromiso del pueblo colombiano”.

El senador también vinculó el voto con la idea de libertad: “Como declararon con valentía los fundadores de Estados Unidos hace 250 años, la libertad y el derecho al voto son dones sagrados de Dios. Traicionar su voto a cambio de dinero sucio es un insulto a nuestro Salvador”, escribió.

El legislador añadió que la decisión correspondía exclusivamente a los ciudadanos colombianos. “Es su decisión”, señaló, antes de remarcar que “el futuro de Colombia está, como lo ha estado durante décadas, en SUS propias manos. Ustedes son una nación soberana”.

El senador norteamericano Bernie Moreno fue observador electoral en la primera vuelta electoral - crédito Kevin Mohatt/Reuters
El senador norteamericano Bernie Moreno fue observador electoral en la primera vuelta electoral - crédito Kevin Mohatt/Reuters

Aunque evitó manifestar respaldo por alguno de los dos candidatos presidenciales, pidió que la elección se inclinara por “la seguridad, prosperidad, la unidad y la defensa de las instituciones democráticas”.

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