Colombia

Tiroteo en Bogotá durante un operativo del Ejército deja al menos tres militares heridos

Los hechos de violencia se presentaron en medio de un operativo de captura que estaban llevando a cabo los uniformados

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Los militares heridos fueron trasladados
Los militares heridos fueron trasladados a centros asistenciales - crédito Ejército Nacional

Un tiroteo se registró en Mazurén, norte de Bogotá, en la tarde del 23 de octubre de 2025. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, citada por Noticias Caracol, los hechos se presentaron en medio de un operativo del Ejército Nacional.

Los uniformados llegaron al sitio para hacer efectiva una orden de captura de un integrante de una organización delincuencial. Al parecer, el sujeto que iba a ser detenido intentó impedir el procedimiento de captura y accionó su arma contra los militares.

Sus acciones derivaron un tiroteo, en el que al menos tres uniformados resultaron heridos. Según información preliminar, las víctimas fueron llevadas a centros asistenciales para que reciban atención médica inmediata. Se desconoce su estado de salud.

El señalado criminal finalmente pudo ser capturado por las autoridades.

En desarrollo...

