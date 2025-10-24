David Luna ‘bautizó’ a Gustavo Petro como el presidente ‘chimoltrufio’, tras anunciar constituyente: “Como dice una cosa, dice la otra”

El presidente de la República, Gustavo Petro, fue comparado con la Chimoltrufia, reconocido personaje de las series de Chespirito - crédito Presidencia - suministrada a Infobae Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro, está una vez más en el ‘ojo del huracán’ por su intención de convocar una asamblea constituyente en el país. Su propuesta, que parece tomar fuerza en la recta final de su Gobierno, busca modificar la Carta Política de 1991, al argumentar que existen una serie de obstáculos institucionales que impiden, desde su perspectiva, la implementación de sus reformas sociales y de paz.

En su defensa, el primer mandatario sostuvo que una nueva constitución permitiría avanzar en transformaciones estructurales; en especial en sectores como salud, educación y justicia, por lo que insistió en la necesidad de consultar al pueblo sobre el futuro rumbo del país. Como era de esperarse, esta proposición no ha estado exenta de controversias, debido a que en ocasiones anteriores había prometido que no lo haría.

Durante la campaña presidencial de 2018, el presidente Gustavo Petro se había comprometido a no convocar una asamblea constituyente - crédito X

En efecto, en 2018, durante su campaña presidencial, firmó de manera simbólica sobre mármol que no convocaría una constituyente si alcanzaba la jefatura del Estado. Este compromiso, establecido ante personalidades como Antanas Mockus y Claudia López, pretendía disipar temores frente a un cambio abrupto del modelo institucional, al apelar a la confianza de diversos sectores sociales y políticos en su aspiración.

Pese a ese antecedente, el presidente defendió el cambio de postura, al alegar que las actuales condiciones exigen un nuevo contrato social para superar las crisis de representación y los bloqueos a su gestión. “Tenemos que ponernos en modo constituyente. No solo en modo de audición, no solo el modo de movilización que toca, y lo hemos hecho, menos mal”, expresó en su discurso en Ibagué, el 3 de octubre.

Ante este riesgo, organizaciones políticas, gremios, expertos constitucionalistas y precandidatos presidencial han advertido sobre la posible inestabilidad institucional que podría causar la convocatoria a una constituyente. Además, han señalado la contradicción en las posturas del mandatario, como lo hizo el aspirante al primer cargo de la nación, David Luna, que incluso ya lo personificó frente a estos cambios.

En su visita a Ibagué, el presidente Gustavo Petro volvió a impulsar su idea de una asamblea constituyente - crédito Presidencia

David Luna denominó a Gustavo Petro como el ‘chimoltrufio’ de Colombia

En un video en sus redes sociales, el excongresista y exministro, que quiere convertirse en el nuevo jefe de Estado, salió con la ocurrencia que empezó a hacerse viral en las redes sociales. Luna no dudó en comparar a Petro y sus variables posiciones con los de un personaje icónico en la televisión latinoamericana: el que estelarizaba Florinda Meza, esposa de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito.

Se trata, ni más ni menos, que de la Chimoltrufia, cuyo nombre completo era María Expropiación Petronila Lascuráin y Torquemad, esposa del popular Botija, y que se caracterizaba por su manera peculiar de hablar y por frases confusas, así como por su aspecto desaliñado y su espontaneidad. A su vez, la pareja era amiga del personaje encarnado por Gómez Bolaños, Chómpiras, en una de las tiras más famosas.

El precandidato presidencial, en sus redes sociales, hizo el paralelo entre el jefe de Estado y el personaje que era interpretado por Florinda Meza - @lunadavid/X

Para Luna, Petro se ha convertido en esa especie de ‘Chimoltrufio’, y todo por una razón: pues así como la mujer en mención, se ha hecho famoso porque “Como dice una cosa, dice la otra”, frase identitaria de su personalidad. En especial, por haber cambiado de posición frente a la realización o no de una asamblea constituyente, un proyecto que le parece idóneo, pese a que había dado su palabra que no lo impulsaría.

“Ya teníamos un presidente Cantinflas diciendo cualquier cantidad de incoherencias en cada locución. Ahora nace el presidente Chimoltrufio”, afirmó el precandidato. “Que como dice una cosa, dice la otra. ¿Qué pasó con el segundo mandamiento de la firma en mármol, presidente?“, agregó el político bogotano, que una vez más dio muestras de su ingenio al momento de exponer sus ideas en la contienda electoral.