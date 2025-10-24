Colombia

Claudia López fue abucheada en el Congreso de Camacol al mencionar a Álvaro Uribe

Durante su intervención en el evento del gremio de constructores, la exalcaldesa recibió rechiflas tras referirse a la polarización política y negar alianzas con el uribismo

Por Mauricio Villamil

Claudia López y Álvaro Uribe | Fotos: EFE / Diana Sánchez (AFP/Getty Images)

Claudia López fue abucheada en el Congreso de Camacol tras hacer una referencia al expresidente Álvaro Uribe durante un debate de precandidatos presidenciales.

La exalcaldesa de Bogotá participó en el encuentro del gremio de constructores, donde ocho aspirantes a la Presidencia respondieron preguntas sobre vivienda, economía y gobernabilidad frente a un auditorio lleno de empresarios del sector.

Claudia López - crédito Colprensa

De acuerdo con información de Semana, los momentos de tensión surgieron cuando López habló sobre la polarización política en Colombia. La exmandataria sostuvo que este fenómeno no proviene únicamente del actual gobierno, sino también de sectores de derecha.

El expresidente agradeció el apoyo que ha recibido en medio del proceso en su contra - crédito Reuters

En su intervención, afirmó que “la polarización no ha sido solo producto del petrismo, también ha sido orquestada desde la derecha por el expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

El auditorio reaccionó con abucheos

Las palabras de López provocaron una reacción inmediata del público, que respondió con abucheos y silbidos. La exalcaldesa buscaba transmitir la idea de que los extremos políticos han afectado al país por igual, sin embargo, sus afirmaciones generaron rechazo entre los asistentes al evento, quienes manifestaron su desacuerdo de manera sonora.

Claudia López - Exalcaldesa de Bogotá |crédito Claudia López/Facebook

El Congreso de Camacol, que tradicionalmente reúne a empresarios, constructores y representantes del sector inmobiliario, fue escenario de un panel en el que los precandidatos presidenciales debían exponer sus visiones sobre el futuro del país y las alianzas políticas que estarían dispuestos a realizar.

Otro momento de tensión por una respuesta política

Durante el mismo panel, los moderadores plantearon una pregunta sobre posibles alianzas con el Centro Democrático, partido fundado por Álvaro Uribe. Los participantes debían responder levantando una paleta verde para “sí” o una roja para “no”. López, sin dudarlo, mostró la paleta roja, lo que generó una nueva ola de rechiflas entre el público.

Este gesto reforzó su postura frente a las coaliciones políticas de cara a las elecciones presidenciales, pero también evidenció la distancia con buena parte de los asistentes al evento, quienes mostraron afinidad con la oposición al actual Gobierno.

El Congreso reunió a varios aspirantes a la Presidencia

El espacio de Camacol buscaba conocer las propuestas de los precandidatos en temas como desarrollo urbano, infraestructura y vivienda social. Además de López, participaron otros siete aspirantes que también fueron sometidos a preguntas de política nacional y economía, lo que generó momentos de contraste entre los discursos.

López insistió en la necesidad de superar la división política y centrarse en consensos que fortalezcan la institucionalidad.

Sin embargo, su postura crítica hacia los extremos volvió a polarizar al auditorio, que reaccionó en varias ocasiones con aplausos o abucheos según la intervención de cada participante.

Temas Relacionados

Claudia LópezÁlvaro Uribe VélezCongreso de Camacolprecandidatos presidencialespolarización políticaCentro DemocráticoColombia-noticia

