Colombia

Así reaccionó la prensa internacional a la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton de Estados Unidos

Los principales medios y agencias del mundo destacaron la severidad y el carácter inédito de la sanción impuesta por Estados Unidos al presidente de Colombia, interpretándola como un hecho sin precedentes en la diplomacia latinoamericana reciente

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Junto al mandatario colombiano, fueron
Junto al mandatario colombiano, fueron incluidos en la lista: su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti - crédito Luisa González/REUTERS, El Pais España y Agencia REUTERS

La sorpresiva inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton del Gobierno estadounidense —junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti— tuvo un eco inmediato en la prensa internacional.

Los principales medios del mundo informaron con distintos enfoques sobre la decisión del Departamento del Tesoro, que lo señaló por presuntos vínculos con el narcotráfico a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Medios estadounidenses y europeos

La medida implica el bloqueo
La medida implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con entidades o ciudadanos de EE. UU. - crédito AmCham Colombia/REUTERS y Cancillería de Colombia

Las agencias Reuters y Associated Press (AP) fueron las primeras en difundir la noticia con titulares contundentes. Reuters encabezó: “US imposes sanctions on Colombian President Petro over illicit drugs” (“EE. UU. impone sanciones al presidente colombiano Petro por drogas ilícitas”), mientras AP optó por: “US imposes sanctions on Colombia’s president and family members over drug trade allegations” (“EE. UU. sanciona al presidente colombiano y a su familia por acusaciones relacionadas con el narcotráfico”).

Ambas agencias resaltaron que las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones financieras con entidades o ciudadanos del país norteamericano. La cobertura en Estados Unidos adoptó un tono legalista y diplomático, subrayando que la medida constituye una ruptura significativa en la relación histórica entre Washington y Bogotá.

El diario The Washington Post analizó el contexto de la decisión en su sección de política internacional, afirmando que la medida “representa una degradación notable en las relaciones bilaterales con uno de los aliados más antiguos de Estados Unidos en la región”. Por su parte, The New York Times señaló que “es altamente inusual que un jefe de Estado en ejercicio de un país aliado sea objeto de sanciones bajo la Lista Clinton”, y calificó el hecho como “una señal de creciente tensión con el Gobierno de Joe Biden”.

Le Monde (Francia) citó declaraciones
Le Monde (Francia) citó declaraciones de la Casa Blanca sobre la “falta de desescalada” por parte de Petro - crédito Le Monde

En Europa, la noticia fue ampliamente difundida por medios de referencia. El País de España tituló: “El Tesoro de Estados Unidos sanciona a Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico”, destacando el impacto político del anuncio y recordando que “la decisión llega en un momento de tensión diplomática entre ambos gobiernos”. El diario español añadió que Washington había mostrado su inconformidad con la política antidrogas del presidente colombiano y con su acercamiento a regímenes como los de Venezuela y Cuba.

Desde Francia, Le Monde informó: “Les États-Unis imposent des sanctions au président de la Colombie” (Estados Unidos impone sanciones al presidente de Colombia), y recordó que durante una conferencia de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington no estaba viendo una desescalada por parte del líder descontrolado de Colombia en este momento”.

En Alemania, Deutsche Welle (DW) publicó: "EE.UU. impone sanciones al presidente colombiano Petro. En su reporte, destacó que según el Gobierno estadounidense, “Petro ha permitido que los carteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad”.

El consenso internacional es que
El consenso internacional es que la decisión es histórica, sin precedentes, y podría redefinir el papel de Colombia en alianzas regionales y multilaterales - crédito Infobae

Fuera de Colombia, los principales diarios de la región también reaccionaron con rapidez. En Argentina, varios medios reprodujeron cables de Reuters bajo el encabezado: “Estados Unidos impone sanciones financieras a Gustavo Petro tras acusar al presidente de Colombia de líder del narcotráfico”, señalando que la medidamarca un precedente peligroso para la estabilidad política de América Latina”.

En México, El Universal y Milenio destacaron que “el caso Petro tensiona las relaciones hemisféricas” y que “la sanción pone a prueba la institucionalidad colombiana”.

El consenso en la prensa internacional es que la decisión de Estados Unidos marca un hecho sin precedentes. La cobertura en medios globales coincidió en que la medida profundiza la tensión entre ambos países y podría redefinir el papel de Colombia dentro de las alianzas regionales y multilaterales.

Temas Relacionados

Petro Lista ClintonPrensa internacionalLsta ClintonEstados UnidosDonald TrumpSanción económicaColombia-Noticias

Más Noticias

Marchas en Bogotá convocadas por Gustavo Petro hoy, viernes 24 de octubre de 2025: así está el panorama

El jefe de Estado citó a la ciudadanía a que se movilice desde varios puntos de la capital colombiana hacia la plaza de Bolívar, para expresarse en favor de la Asamblea Nacional Constituyente

Marchas en Bogotá convocadas por

Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton: razones, implicaciones y reacciones a la sanción

El presidente fue sancionado por el Gobierno de Donald Trump por haber participado o intentado participar en actividades que sirven para la proliferación internacional de drogas ilícitas

Gustavo Petro fue incluido en

Shakira y Beéle se salieron del libreto en Spotify Anniversaires al ritmo del bullerengue de “Coroncoro”

Los dos cantautores barranquilleros rindieron tributo al clásico tema de La Niña Emilia durante la sesión en vivo para Spotify

Shakira y Beéle se salieron

Petro respondió a las acusaciones de Trump en las que calificó a Colombia como una “guarida de drogas”: “Somos el país de García Márquez”

El mandatario colombiano insistió en la necesidad de una estrategia conjunta entre los países productores y consumidores de drogas

Petro respondió a las acusaciones

Juan Guillermo Cuadrado le manda fuerte aviso a Néstor Lorenzo: vea el gol con el Pisa ante el Milan

El volante cafetero, que sueña con volver a la selección Colombia, anotó su primer tanto con el cuadro recién ascendido a la Serie A y en el estadio San Siro

Juan Guillermo Cuadrado le manda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Shakira y Beéle se salieron

Shakira y Beéle se salieron del libreto en Spotify Anniversaires al ritmo del bullerengue de “Coroncoro”

Las 10 mejores series de HBO Max Colombia para maratonear el fin de semana

“Cazadores de demonios del K-pop” es la película favorita del público infantil en Netflix para ver el fin de semana

Embajador de Estados Unidos aclaró si Carlos Vives está en la ‘Lista Clinton’ por vinculación con el narcotráfico: “Mi país tiene muy claro a qué me he dedicado toda la vida”

Aida Merlano se fue contra seguidora que criticó su maternidad: “Ser una madre presente no significa renunciar a tu vida”

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado le manda

Juan Guillermo Cuadrado le manda fuerte aviso a Néstor Lorenzo: vea el gol con el Pisa ante el Milan

EN VIVO Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina Conmebol: la Tricolor inicia su camino en Medellín

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

Este será el nuevo rival de la selección Colombia para su amistoso de noviembre: reemplazará a Nigeria

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay