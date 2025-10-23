Colombia

Madres de víctimas de los “falsos positivos” arremetieron contra Miguel Polo Polo: “No se lavará las manos”

A pesar del comunicado expuesto por el congresista, desde Mafapo consideran que el pronunciamiento no fue genuino

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

El congresista publicó un comunicado
El congresista publicó un comunicado en el que pidió disculpas por sus actos - crédito Colprensa

En noviembre del 2024, el congresista Miguel Polo Polo tomó unas botas, que eran parte de un homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales registradas entre 2002 y 2008, para arrojarlas en bolsas de basura.

Debido a esto, desde la asociación Madres de los Falsos Positivos (Mafapo) denunciaron al representante a la Cámara, en un proceso que concluyó el 17 de octubre, cuando la Corte Constitucional emitió un fallo a favor de los familiares de las ejecuciones extrajudiciales.

Entre los puntos destacados del fallo, se ordenó a que el congresista Miguel Polo Polo devuelva los elementos que arrojó a la basura, que publicará unas disculpas públicas en sus redes sociales y asista a un evento de Mafapo en el que deberá reiterar su arrepentimiento por lo registrado.

El congresista cumplió con el pedido de perdón, pero no fue del agrado de las representantes de Mafapo

El congresista indicó que no
El congresista indicó que no sabía que se trataba de un homenaje de Mafapo - crédito Colprensa

Desde su cuenta de X, Miguel Polo Polo publicó un comunicado de prensa en el que pidió disculpas por sus acciones en el Capitolio Nacional; sin embargo, se justificó al indicar que no sabía que las botas hacían parte de un homenaje a las víctimas.

Quiero dejar en claro que a las señoras de la fundación Mafapo no las conozco, no sabía quiénes eran, ni mucho menos que esa exposición era de ellas. Les presento disculpas, como me lo ordena la Honorable Corte, si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”, es parte del documento.

En ese sentido, Polo Polo aseguró que su objetivo no era atacar al colectivo y que buscaba “derrumbar una mentira creada por la izquierda alrededor de un número inflado para hacer política y dinero. Y lo peor: manchar el buen nombre de nuestra Fuerza Pública. Ese es mi objetivo: tirar a la basura un número inventado. No ustedes, señoras de la fundación Mafapo”.

La publicación del congresista recibió mensajes positivos y negativos, entre ellos se destacaron en los que pedían que la petición de disculpas se hiciera en video, puesto que la publicación cuando afectó el homenaje se hizo por medio de un audiovisual.

Con este comunicado el representante
Con este comunicado el representante pidió disculpas por sus acciones - crédito @MiguelPoloP/X

Como representante de Mafapo, Jacqueline Castillo habló con WRadio para indicar que en el colectivo no estaban contentas con el comunicado publicado por el representante a la Cámara.

Castillo indicó que en el comunicado el congresista “sigue revictimizando” a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, asegurando que se trata de un aspecto inflado.

“Dice que inflamos las cifras para sacarle dinero al Estado, que estamos dañando el buen nombre de las Fuerzas Militares cuando fueron ellos mismos. Ese señor es cada vez más cínico y dijo que no conocía a las madres”.

Las botas utilizadas para el
Las botas utilizadas para el homenaje fueron arrojadas a la basura por el congresista - crédito Reuters

La líder de Mafapo calificó el comunicado expuesto por el representante como un gesto “despreciable”, por lo que indicó que en el colectivo están seguras de que “no se lavará las manos” con las disculpas y esperan que se cumpla el pronunciamiento público.

“Si tenemos que ir a una nueva instancia, lo haremos. Él no se va a lavar las manos con el documento revictimizante que hizo”, puntualizó Jacqueline Castillo.

Cabe recordar que el segundo punto del fallo, que incluye unas disculpas públicas en un evento del colectivo, no tiene fecha estipulada, puesto que este deberá ser en el lugar que sea determinado por Mafapo para llevar a cabo un nuevo homenaje a las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.

Además, en caso de que el político no tenga las botas, deberá notificar al juzgado de ello y que se lleve a cabo una mesa de diálogo en la que las partas deberán consensuar de qué forma se reivindicará por sus acciones, aclarando que Mafapo debe estar de acuerdo con la propuesta.

