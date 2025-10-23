Colombia

Halloween en Colombia: las recomendaciones del Invima para el consumo de dulces en niños y licor en adultos durante la celebración

En ambos casos, el consumo excesivo o en mal estado de estos productos podría ocasionar malestares de salud. Por lo tanto, tenga en cuenta los consejos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
El Invima recordó que las
El Invima recordó que las celebraciones suelen reportar picos de casos de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas y dulces en urgencias - crédito archivo Germán Enciso/Colprensa | Mauricio Alvarado/Colprensa | Policía Nacional

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió la mañana del jueves 23 de octubre de 2025 sobre los riesgos sanitarios que pueden afectar a menores durante las celebraciones de Halloween en Colombia, también conocido como el Día de las Brujas.

La entidad le recordó a madres, padres, acudientes y adultos responsables para que extremen las medidas de supervisión de los productos que se ofrecen a los niños, y que suele ser dulces en diversas presentaciones, como caramelos, chicles, chupetas, entre otros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De la misma forma, el Invima recordó en su mensaje que también se debe ejercer un control riguroso sobre el consumo de bebidas alcohólicas en estos días, debido a que ya los adultos también realizan fiestas temáticas, en las que se incrementa la ingesta de licor.

Grandes y pequeños se pueden
Grandes y pequeños se pueden ver perjudicados por el mal estado, tanto de los dulces como de las bebidas alcohólicas- crédito archivo Álvaro Tavera / Colprensa

La entidad remarcó la necesidad de adoptar hábitos de consumo responsables y aplicar medidas de prevención frente a los alimentos y bebidas más demandados durante esta celebración.

Medidas que se deben tomar con dulces en niños, y con el licor en adultos

En el comunicado se precisó que “durante esta celebración”, los responsables de los menores de edad deberán verificar “que los dulces o golosinas provengan de establecimientos confiables y cuenten con empaque original, sellado y en buen estado”, resalta más adelante el documento.

El organismo destacó que los riesgos asociados no solo se relacionan con los dulces en mal estado o adulterados.

crédito archivo Álvaro Tavera /
crédito archivo Álvaro Tavera / Colprensa

También existe alerta por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Estas pueden contener sustancias tóxicas, prohibidas, que “representan un grave peligro para la salud y pueden causar intoxicaciones, pérdida de la visión o incluso la muerte”, puntualizó el organismo.

La recomendación por parte del Invima es adquirir productos únicamente en sitios de confianza, poniendo atención a elementos como el estado del envase, la integridad de la tapa y la claridad de la etiqueta.

Es clave evitar “productos sin registro sanitario o con signos de manipulación”. Además, se aconseja rechazar cualquier bebida cuyo origen resulte desconocido.

Los niños y niñas en
Los niños y niñas en Colombia salen a pedir dulces - crédito Pexels

Halloween en Colombia 2025: los menores de edad, la población más proclive a enfermarse

El llamado a la prevención se centra en los menores de edad, quienes suelen recibir dulces de diferentes fuentes durante la tradicional recolección de Halloween.

El Invima solicita que las etiquetas de los productos incluyan información legible acerca de la fecha de vencimiento, el número de registro sanitario y los datos del fabricante. La inspección de los colores, olores y texturas inusuales en dulces y golosinas es considerada una medida básica para evitar riesgos innecesarios en los niños.

No obstante, la entidad advierte sobre la importancia de acudir de inmediato a un centro de salud si una persona presenta síntomas como dolor abdominal, visión borrosa, vómito o confusión después de consumir alcohol.

“En caso de presentar síntomas como dolor abdominal, visión borrosa, vómito o confusión tras ingerir alcohol, acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y reportar el caso ante las autoridades competentes”, resaltó en su mensaje el Invima.

crédito archivo Álvaro Tavera /
crédito archivo Álvaro Tavera / Colprensa

El fenómeno de la adulteración de bebidas alcohólicas representa uno de los mayores desafíos para las autoridades sanitarias del país en temporadas festivas que, según registros históricos, ha dejado decenas de casos de intoxicaciones masivas ligadas a productos sin registro oficial; por ende se refuerza el llamado a la vigilancia y denuncia ciudadana.

El Invima dispone recursos informativos adicionales en su sitio web oficial (www.invima.gov.co) y en sus redes sociales institucionales, donde actualiza recomendaciones sobre consumo seguro de alimentos y bebidas.

Temas Relacionados

Hallowen 2025InvimaCentros ComercialesHalloween BogotáPlanes Halloween BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Congresista estadounidense María Elvira Salazar aseguró que Petro “es lo peor que le ha pasado a Colombia en su historia reciente”

María Elvira Salazar afirmó en su cuenta en X que el proyecto social del mandato de Gustavo Petro “es de poder, corrupción e impunidad para criminales”

Congresista estadounidense María Elvira Salazar

Gustavo Petro lanzó dura respuesta a Marco Rubio tras acusarlo de ser responsable de la descertificación de Colombia: “Arriesgué mi vida”

El presidente Gustavo Petro aseguró en su respuesta que el poder político en Estados Unidos quedó “en manos de amigos de los políticos aliados con el paramilitarismo”

Gustavo Petro lanzó dura respuesta

Microbióloga explicó los beneficios y desventajas de ducharse en la mañana y en la noche

Más allá de la preferencia horaria, la experta subrayó la importancia de lavar la ropa de cama al menos una vez por semana para eliminar sudor, bacterias, células muertas y aceites sebáceos acumulados

Microbióloga explicó los beneficios y

Petro se refirió a la Asamblea Constituyente anunciada por el ministro Montealegre: “Para que la constitución de 1991 se vuelva realidad”

El jefe de Estado explicó que la propuesta de la asamblea constituyente no es para adelantar un proyecto “refundacional” sobre la Constitución de 1991, sino para “desarrollarla”

Petro se refirió a la

Icetex y universidades colombianas presentan nuevo modelo de cofinanciación para el acceso a la educación superior

El programa ‘Alianza + Futuro’ permitirá a quienes inicien estudios acceder a financiamiento asegurado, con condiciones más equitativas y respaldo de universidades aliadas en todo el territorio nacional

Icetex y universidades colombianas presentan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Westcol habló de sus exrelaciones

Westcol habló de sus exrelaciones y sobre la posibilidad de volver con alguna, incluida Aida Victoria Merlano: “Casi vuelvo a caer en el triángulo de las Bermudas”

Carlos Vives respondió a comentarios sobre imágenes de su “paquete” con una divertida canción: “Dejen la envidia, dejen los celos”

Valentino Lázaro confesó que recibió una citación en la Fiscalía por Andrea Valdiri: “Me llamó al teléfono”

Valentina Lizcano se refirió a Yina Calderón y anunció qué la invitaron a ‘La casa de los famosos Colombia’: “No quiero ir”

Yina Calderón confrontó a Manelyk por decir que su entrada al ‘Stream Fighters 4’ fue de bajo presupuesto: “Yo no tengo la culpa de tu amargura”

Deportes

Luis Díaz habló de las

Luis Díaz habló de las sensaciones que tuvo al marcar por primera vez con el Bayern Múnich en Champions League: “Es bonito”

Reapareció Jhon Jader Durán: el colombiano estará con el Fenerbahce en el partido de Europa League contra Stuttgart

La prensa brasileña destacó al colombiano Jorge Carrascal tras impresionante gol en el Flamengo vs. Racing: “De la sorpresa a la certeza”

Ministerio del Deporte aclaró si el Deportivo Pereira tiene o no reconocimiento deportivo para participar en la liga colombiana

Así será el recorrido para los ciclistas colombianos del Tour de Francia 2026