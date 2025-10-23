Halloween en Colombia: las recomendaciones del Invima para el consumo de dulces en niños y licor en adultos durante la celebración

El Invima recordó que las celebraciones suelen reportar picos de casos de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas y dulces en urgencias - crédito archivo Germán Enciso/Colprensa | Mauricio Alvarado/Colprensa | Policía Nacional

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió la mañana del jueves 23 de octubre de 2025 sobre los riesgos sanitarios que pueden afectar a menores durante las celebraciones de Halloween en Colombia, también conocido como el Día de las Brujas.

La entidad le recordó a madres, padres, acudientes y adultos responsables para que extremen las medidas de supervisión de los productos que se ofrecen a los niños, y que suele ser dulces en diversas presentaciones, como caramelos, chicles, chupetas, entre otros.

De la misma forma, el Invima recordó en su mensaje que también se debe ejercer un control riguroso sobre el consumo de bebidas alcohólicas en estos días, debido a que ya los adultos también realizan fiestas temáticas, en las que se incrementa la ingesta de licor.

Grandes y pequeños se pueden ver perjudicados por el mal estado, tanto de los dulces como de las bebidas alcohólicas- crédito archivo Álvaro Tavera / Colprensa

La entidad remarcó la necesidad de adoptar hábitos de consumo responsables y aplicar medidas de prevención frente a los alimentos y bebidas más demandados durante esta celebración.

Medidas que se deben tomar con dulces en niños, y con el licor en adultos

En el comunicado se precisó que “durante esta celebración”, los responsables de los menores de edad deberán verificar “que los dulces o golosinas provengan de establecimientos confiables y cuenten con empaque original, sellado y en buen estado”, resalta más adelante el documento.

El organismo destacó que los riesgos asociados no solo se relacionan con los dulces en mal estado o adulterados.

crédito archivo Álvaro Tavera / Colprensa

También existe alerta por el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Estas pueden contener sustancias tóxicas, prohibidas, que “representan un grave peligro para la salud y pueden causar intoxicaciones, pérdida de la visión o incluso la muerte”, puntualizó el organismo.

La recomendación por parte del Invima es adquirir productos únicamente en sitios de confianza, poniendo atención a elementos como el estado del envase, la integridad de la tapa y la claridad de la etiqueta.

Es clave evitar “productos sin registro sanitario o con signos de manipulación”. Además, se aconseja rechazar cualquier bebida cuyo origen resulte desconocido.

Los niños y niñas en Colombia salen a pedir dulces - crédito Pexels

Halloween en Colombia 2025: los menores de edad, la población más proclive a enfermarse

El llamado a la prevención se centra en los menores de edad, quienes suelen recibir dulces de diferentes fuentes durante la tradicional recolección de Halloween.

El Invima solicita que las etiquetas de los productos incluyan información legible acerca de la fecha de vencimiento, el número de registro sanitario y los datos del fabricante. La inspección de los colores, olores y texturas inusuales en dulces y golosinas es considerada una medida básica para evitar riesgos innecesarios en los niños.

No obstante, la entidad advierte sobre la importancia de acudir de inmediato a un centro de salud si una persona presenta síntomas como dolor abdominal, visión borrosa, vómito o confusión después de consumir alcohol.

crédito archivo Álvaro Tavera / Colprensa

El fenómeno de la adulteración de bebidas alcohólicas representa uno de los mayores desafíos para las autoridades sanitarias del país en temporadas festivas que, según registros históricos, ha dejado decenas de casos de intoxicaciones masivas ligadas a productos sin registro oficial; por ende se refuerza el llamado a la vigilancia y denuncia ciudadana.

El Invima dispone recursos informativos adicionales en su sitio web oficial (www.invima.gov.co) y en sus redes sociales institucionales, donde actualiza recomendaciones sobre consumo seguro de alimentos y bebidas.