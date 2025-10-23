Claudia Bahamón habló de los cambios tras separarse de Simón Brand: “Poco a poco”

La presentadora dio detalles de su nueva etapa tras la separación con Simón Brand - crédito cortesía Canal RCN

La transformación que atraviesa Claudia Bahamón tras su separación de Simón Brand ha quedado reflejada en los cambios que ha compartido recientemente en sus redes sociales.

La reconocida presentadora de MasterChef Celebrity ha mostrado cómo, después de más de 15 años de matrimonio y dos hijos en común, su vida ha tomado un nuevo rumbo desde que decidió establecerse nuevamente en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La figura de Bahamón se ha consolidado en la televisión colombiana, especialmente a través de su participación en el programa de cocina. Aunque suele mantener su vida privada alejada del foco mediático, ella ha compartido detalles sobre el proceso de adaptación que ha vivido tras su regreso a Colombia, luego de varios años residiendo en Estados Unidos debido a los compromisos laborales de Simón Brand, director de cine colombiano.

En una publicación reciente, la presentadora expresó: “Llevo un poco menos de dos años en Colombia y poco a poco se va armando la casita. Es cuestión de tiempo, paciencia”, según declaraciones y acompañando sus palabras con una imagen de uno de los espacios de su nuevo hogar.

La presentadora ha destacado la importancia de la paciencia y la dedicación en este proceso de adaptación, mostrando a sus seguidores cómo, con el tiempo, es posible crear un nuevo espacio personal y familiar.

La presentadora dio detalles de su nueva etapa después de la separación con su exesposo - crédito @claudiabahamon/ Instagram

En el contexto de su vida personal, también han surgido comentarios sobre su situación sentimental actual. Durante una transmisión, Ariel Osorio afirmó que el actual novio de Claudia Bahamón es abogado. Según lo expuesto por Osorio, él empresario habría intentado retomado una relación pasada. Sin embargo, ahora estaría enfocado en una relación con Bahamón.

El empresario que sería el nuevo amor de Claudia Bahamón

Las recientes apariciones públicas de Claudia Bahamón junto a Andrés Godoy han generado un notable interés en el entorno mediático y entre los seguidores de la presentadora.

Durante la grabación de la final de Miss Universe, ambos protagonizaron gestos de afecto que no pasaron desapercibidos, como un abrazo y un beso en el detrás de cámaras, lo que alimentó las especulaciones sobre un nuevo romance en la vida de la conductora de MasterChef Celebrity.

El nombre de Andrés Godoy surgió como posible pareja de Claudia Bahamón tras una transmisión del programa La corona tv, donde Ariel Osorio afirmó que el abogado, hermano de la actriz Estefanía Godoy, sería el nuevo acompañante sentimental de la presentadora. Osorio precisó que Godoy es separado y que anteriormente mantuvo una relación con Andrea Guerrero. Además, señaló que el abogado, quien ocupa el cargo de socio gerente en la firma Godoy, ha acompañado a Bahamón en diversas actividades sociales.

Claudia ha aparecido públicamente con su nuevo romance en varias ocasiones - crédito @michellerouillard/Instagram

En semanas recientes, las redes sociales se hicieron eco de rumores sobre un posible nuevo romance de Claudia Bahamón. Imágenes de un pícnic con participantes de MasterChef Celebrity circularon en internet, mostrando a la presentadora acariciando el rostro de un hombre cuya identidad no fue reconocida de inmediato.

La posterior revelación en La corona tv permitió identificar al acompañante como Andrés Godoy, especialmente tras confirmarse que en ese encuentro también estuvo presente Variel Sánchez y su familia, lo que consolidó la versión sobre la relación sentimental.

A pesar de la atención mediática y los comentarios en redes sociales, Claudia Bahamón no ha emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir la relación. Se espera que en futuros compromisos públicos, Godoy continúe acompañándola, lo que podría aportar mayor claridad sobre la naturaleza de su vínculo.

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ fue vista muy cariñosa con el abogado Andrés Godoy, lo que ha desatado comentarios sobre el buen momento sentimental que atraviesa la querida figura de la televisión colombiana - crédito @lacoronatv/ Instagram

En redes sociales, las reacciones ante la posible nueva relación de Claudia Bahamón han sido mayoritariamente positivas. Comentarios como “Está muy simpático, mucho mejor que Simón, Claudia es muy linda”, “se lo merece ❤️”, “Ella también se merece volverse a enamorar. Ojalá no le salga igual!”, “se ve muy feliz que es lo importante” y “ella sufrió mucho, ya le toca ser feliz” reflejan el respaldo y la empatía de sus seguidores ante esta nueva etapa en su vida.