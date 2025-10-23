Colombia

Claudia Bahamón habló de los cambios tras separarse de Simón Brand: “Poco a poco”

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ comparte en redes sociales cómo ha reorganizado su rutina en Colombia después de su divorcio

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La presentadora dio detalles de
La presentadora dio detalles de su nueva etapa tras la separación con Simón Brand - crédito cortesía Canal RCN

La transformación que atraviesa Claudia Bahamón tras su separación de Simón Brand ha quedado reflejada en los cambios que ha compartido recientemente en sus redes sociales.

La reconocida presentadora de MasterChef Celebrity ha mostrado cómo, después de más de 15 años de matrimonio y dos hijos en común, su vida ha tomado un nuevo rumbo desde que decidió establecerse nuevamente en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La figura de Bahamón se ha consolidado en la televisión colombiana, especialmente a través de su participación en el programa de cocina. Aunque suele mantener su vida privada alejada del foco mediático, ella ha compartido detalles sobre el proceso de adaptación que ha vivido tras su regreso a Colombia, luego de varios años residiendo en Estados Unidos debido a los compromisos laborales de Simón Brand, director de cine colombiano.

En una publicación reciente, la presentadora expresó: “Llevo un poco menos de dos años en Colombia y poco a poco se va armando la casita. Es cuestión de tiempo, paciencia”, según declaraciones y acompañando sus palabras con una imagen de uno de los espacios de su nuevo hogar.

La presentadora ha destacado la importancia de la paciencia y la dedicación en este proceso de adaptación, mostrando a sus seguidores cómo, con el tiempo, es posible crear un nuevo espacio personal y familiar.

La presentadora dio detalles de
La presentadora dio detalles de su nueva etapa después de la separación con su exesposo - crédito @claudiabahamon/ Instagram

En el contexto de su vida personal, también han surgido comentarios sobre su situación sentimental actual. Durante una transmisión, Ariel Osorio afirmó que el actual novio de Claudia Bahamón es abogado. Según lo expuesto por Osorio, él empresario habría intentado retomado una relación pasada. Sin embargo, ahora estaría enfocado en una relación con Bahamón.

El empresario que sería el nuevo amor de Claudia Bahamón

Las recientes apariciones públicas de Claudia Bahamón junto a Andrés Godoy han generado un notable interés en el entorno mediático y entre los seguidores de la presentadora.

Durante la grabación de la final de Miss Universe, ambos protagonizaron gestos de afecto que no pasaron desapercibidos, como un abrazo y un beso en el detrás de cámaras, lo que alimentó las especulaciones sobre un nuevo romance en la vida de la conductora de MasterChef Celebrity.

El nombre de Andrés Godoy surgió como posible pareja de Claudia Bahamón tras una transmisión del programa La corona tv, donde Ariel Osorio afirmó que el abogado, hermano de la actriz Estefanía Godoy, sería el nuevo acompañante sentimental de la presentadora. Osorio precisó que Godoy es separado y que anteriormente mantuvo una relación con Andrea Guerrero. Además, señaló que el abogado, quien ocupa el cargo de socio gerente en la firma Godoy, ha acompañado a Bahamón en diversas actividades sociales.

Claudia ha aparecido públicamente con
Claudia ha aparecido públicamente con su nuevo romance en varias ocasiones - crédito @michellerouillard/Instagram

En semanas recientes, las redes sociales se hicieron eco de rumores sobre un posible nuevo romance de Claudia Bahamón. Imágenes de un pícnic con participantes de MasterChef Celebrity circularon en internet, mostrando a la presentadora acariciando el rostro de un hombre cuya identidad no fue reconocida de inmediato.

La posterior revelación en La corona tv permitió identificar al acompañante como Andrés Godoy, especialmente tras confirmarse que en ese encuentro también estuvo presente Variel Sánchez y su familia, lo que consolidó la versión sobre la relación sentimental.

A pesar de la atención mediática y los comentarios en redes sociales, Claudia Bahamón no ha emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir la relación. Se espera que en futuros compromisos públicos, Godoy continúe acompañándola, lo que podría aportar mayor claridad sobre la naturaleza de su vínculo.

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’
La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ fue vista muy cariñosa con el abogado Andrés Godoy, lo que ha desatado comentarios sobre el buen momento sentimental que atraviesa la querida figura de la televisión colombiana - crédito @lacoronatv/ Instagram

En redes sociales, las reacciones ante la posible nueva relación de Claudia Bahamón han sido mayoritariamente positivas. Comentarios como “Está muy simpático, mucho mejor que Simón, Claudia es muy linda”, “se lo merece ❤️”, “Ella también se merece volverse a enamorar. Ojalá no le salga igual!”, “se ve muy feliz que es lo importante” y “ella sufrió mucho, ya le toca ser feliz” reflejan el respaldo y la empatía de sus seguidores ante esta nueva etapa en su vida.

Temas Relacionados

Claudia Bahamónexesposo Claudia BahamónNovio Claudia BahamónMasterChefColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Inscripción al servicio militar en la Armada de Colombia: estos son los beneficios para los jóvenes

Quienes cumplen con un requisito de edad podrán hacer parte de la institución y recibir ciertos privilegios

Inscripción al servicio militar en

Socavón en el Metro de Medellín: Federico Gutiérrez aseguró que después de cuatro días “se están interviniendo 17 puntos críticos del río”

El alcalde de Medellín recorrió la zona afectada y señaló la urgencia de intervenir otros sectores críticos, mientras las obras de reparación avanzan y se estima una suspensión de al menos ocho días más

Socavón en el Metro de

La fresa más nea reveló impactantes audios del día de la muerte de Baby Demoni: “Estoy desesperada”

El entorno de la creadora de contenido denuncia episodios de violencia y presiona por avances en la investigación

La fresa más nea reveló

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

La empresaria respondió a los comentarios sarcásticos de Leonela y Claudia Calderón, quienes la llamaron “gallina” en vivo por abandonar la pelea con Valdiri veinte segundo después de iniciar el combate

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Pasajeros de vuelo Bogotá - Leticia denuncian estar atrapados en la aeronave desde las 7 A.M. “No hemos desayunado, no hemos dormido”

Por la alta nubosidad que no permitió el funcionamiento del aeropuerto en la mañana del jueves 23 de octubre, varios vuelos fueron cancelados o retrasados por algunas horas

Pasajeros de vuelo Bogotá -
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a cantante que había

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón reaccionó negativamente a

Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

Jenny López confirma capitulaciones matrimoniales con Jhonny Rivera y revela detalles de su boda: “Es lo correcto”

Esta es la ciudad en Colombia que Bad Bunny habría elegido para su nueva gira de conciertos en 2025

Aida Victoria Merlano respondió si volvería o no con Westcol y dejó a más de uno pensando: “Está muy guapo”

El secreto detrás del look de Luis Díaz: este es el barbero que se ganó la confianza del crack del Bayern

Deportes

Infobae

Colombia vs. Perú: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol

Los dos nombres que Carlos Antonio Vélez pidió de la selección Colombia Sub-20 para el equipo de mayores

Qué pasará con los partidos del Deportivo Pereira en medio del paro por falta de pagos a los jugadores

James Rodríguez salió desanimado tras la derrota del León ante el Atlas de Camilo Vargas por la Liga MX

Luis Díaz habló de las sensaciones por su primer gol con el Bayern Múnich en Champions League: “Estaba buscándolo”