Secuestro de perro enfermo durante asalto en Bogotá: cuidadores piden ayuda

Delincuentes interceptaron un vehículo de guardería canina y se llevaron a Enzo, un perro que requiere medicación urgente - crédito Freepik/Captura video

Un llamado de auxilio y solidaridad recorre Bogotá tras el violento hurto sufrido por una guardería canina: delincuentes se llevaron a Enzo, un perro que necesita medicación urgente.

El incidente ocurrió cuando el vehículo se movilizaba por la vía Siberia-Bogotá, localidad de Chapinero, y transportaba a varios animales bajo el cuidado de una guardería ubicada en Tenjo, quedó detenido en medio del tráfico.

Aprovechando el atasco, un grupo de asaltantes rompió los vidrios del vehículo y sustrajo pertenencias como celulares y objetos de valor, pero lo más alarmante fue la sustracción del canino, que permanece desaparecido.

El robo se produjo en el sector de Villa Siberia: “La pesadilla comenzó el pasado viernes 17 de octubre, cuando en el recorrido de la guardería, que queda ubicada en el sector de Tenjo, una moto con dos sujetos rompe el vidrio y se lleva a nuestro perrito. La dueña de la guardería les dice que les entrega todo, pero que le devuelvan al perrito, y los ladrones no lo hacen”, según relató uno de los cuidadores a Citytv.

La comunidad y los cuidadores de Enzo lanzan campaña de búsqueda y piden ayuda para su regreso seguro - crédito Captura video City TV

Apenas conocieron el paradero de Enzo, los cuidadores se movilizaron rápidamente, desplegando volantes y presentando las denuncias correspondientes en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de localizarlo antes de que su salud empeore.

El perro, que requiere medicación constante para mantenerse en condición estable, se encuentra en grave riesgo si no la recibe.

Desesperados, los responsables de Enzo han utilizado todos los canales a su alcance para difundir la información y apelar a la compasión de quienes pudieran tener al animal.

“A los que tienen a Enzo les pedimos que por favor nos lo entreguen. Él necesita una medicación para estar en condiciones estables. Pueden dejarlo en cualquier veterinario o en algún lugar donde alguien lo pueda recoger y llevar a casa”, solicitó el cuidador en diálogo con el medio mencionado.

El episodio ha generado indignación entre la comunidad, que se ha sumado a la campaña para ubicar a Enzo y exigir una mayor seguridad para el transporte de animales y sus cuidadores. Autoridades y ciudadanos han sido instados a compartir información que conduzca a su recuperación.

Cuidadores piden ayuda tras robo de perro enfermo en Villa Siberia, Bogotá - crédito Captura video City TV

Así rescataron un gato y un perro en estación de TransMilenio: eran explotados por hombre que fingía discapacidad

El traslado inmediato de un perro y un gato rescatados del sistema Transmilenio de Bogotá a las instalaciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) puso en evidencia la exposición de animales a situaciones de maltrato en espacios públicos.

Tras ser encontrados en condiciones de vulnerabilidad, el equipo veterinario del Idpyba constató que ambos presentaban “signos de malestar general y falta de cuidados elementales”, según información aportada por la entidad, y comenzaron un proceso de recuperación bajo vigilancia profesional.

El operativo se desarrolló en la estación calle 22 del Transmilenio, con la participación del grupo de Reacción Inmediata y Pedagogía de Transmilenio, que localizó al presunto responsable.

De acuerdo con los reportes institucionales, el hombre involucrado simulaba una discapacidad cognitiva, afirmando ser incapaz de hablar o escuchar, estrategia con la que pretendía generar compasión entre los usuarios y así recolectar limosnas valiéndose de la presencia de los animales.

Rescatan animales que estarían siendo usados para mendicidad en estación de Transmilenio - crédito Alcaldía de Bogotá/Captura video Protección Animal Bogotá

Voceros del Idpyba señalaron que “la prioridad es garantizar el bienestar animal y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente”, al referirse a la intervención que permitió rescatar a las dos mascotas.

Las autoridades, por su parte, destacaron que situaciones similares se han denunciado en repetidas ocasiones en la ciudad, con registros de animales sometidos a estrés y privados de sus necesidades básicas.

Después de recibir atención médica y una vez superada la etapa crítica, tanto el perro como el gato fueron incluidos en el Programa de Adopciones del instituto, cuyo propósito es procurar hogares definitivos para animales retirados de contextos de abandono o maltrato. Según informó el Idpyba, ambos permanecen en observación, dando inicio así a la búsqueda de una nueva familia que les brinde protección y bienestar.