Secuestro de perro enfermo durante asalto en Bogotá: cuidadores piden ayuda

El hurto de un animal que depende de medicación específica ha generado preocupación entre familiares y cuidadores, quienes piden ayuda ciudadana para localizarlo

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Delincuentes interceptaron un vehículo de
Delincuentes interceptaron un vehículo de guardería canina y se llevaron a Enzo, un perro que requiere medicación urgente - crédito Freepik/Captura video

Un llamado de auxilio y solidaridad recorre Bogotá tras el violento hurto sufrido por una guardería canina: delincuentes se llevaron a Enzo, un perro que necesita medicación urgente.

El incidente ocurrió cuando el vehículo se movilizaba por la vía Siberia-Bogotá, localidad de Chapinero, y transportaba a varios animales bajo el cuidado de una guardería ubicada en Tenjo, quedó detenido en medio del tráfico.

Aprovechando el atasco, un grupo de asaltantes rompió los vidrios del vehículo y sustrajo pertenencias como celulares y objetos de valor, pero lo más alarmante fue la sustracción del canino, que permanece desaparecido.

El robo se produjo en el sector de Villa Siberia: “La pesadilla comenzó el pasado viernes 17 de octubre, cuando en el recorrido de la guardería, que queda ubicada en el sector de Tenjo, una moto con dos sujetos rompe el vidrio y se lleva a nuestro perrito. La dueña de la guardería les dice que les entrega todo, pero que le devuelvan al perrito, y los ladrones no lo hacen”, según relató uno de los cuidadores a Citytv.

La comunidad y los cuidadores
La comunidad y los cuidadores de Enzo lanzan campaña de búsqueda y piden ayuda para su regreso seguro - crédito Captura video City TV

Apenas conocieron el paradero de Enzo, los cuidadores se movilizaron rápidamente, desplegando volantes y presentando las denuncias correspondientes en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de localizarlo antes de que su salud empeore.

El perro, que requiere medicación constante para mantenerse en condición estable, se encuentra en grave riesgo si no la recibe.

Desesperados, los responsables de Enzo han utilizado todos los canales a su alcance para difundir la información y apelar a la compasión de quienes pudieran tener al animal.

“A los que tienen a Enzo les pedimos que por favor nos lo entreguen. Él necesita una medicación para estar en condiciones estables. Pueden dejarlo en cualquier veterinario o en algún lugar donde alguien lo pueda recoger y llevar a casa”, solicitó el cuidador en diálogo con el medio mencionado.

El episodio ha generado indignación entre la comunidad, que se ha sumado a la campaña para ubicar a Enzo y exigir una mayor seguridad para el transporte de animales y sus cuidadores. Autoridades y ciudadanos han sido instados a compartir información que conduzca a su recuperación.

Cuidadores piden ayuda tras robo
Cuidadores piden ayuda tras robo de perro enfermo en Villa Siberia, Bogotá - crédito Captura video City TV

