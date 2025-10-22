Oso andino reaparece en Boyacá, autoridades llaman a protegerlo

Corporinoquia advierte sobre riesgos para el oso andino tras avistamiento en Labranzagrande - crédito cortesía

La aparición de un oso Andino en las montañas de Labranzagrande, en Boyacá, ha despertado la atención de los habitantes de esta región de la Orinoquía.

Sin embargo, lejos de generar alarma, las autoridades ambientales insisten en que su presencia debe ser entendida como un signo de equilibrio ecológico y resiliencia ambiental, no como una amenaza.

El oso andino (Tremarctos ornatus), también conocido como oso de anteojos por las manchas claras que rodean sus ojos, es el único oso de Suramérica y una de las especies más emblemáticas de los ecosistemas de montaña.

Su aparición en jurisdicción de Corporinoquia confirma que los bosques de la región conservan condiciones adecuadas de biodiversidad, fuentes de agua y cobertura vegetal, factores vitales para el sostenimiento de la vida.