Luisa Fernanda W habló sobre los hombres que “ghostean” y dio trucos de lo que hay que hacer con ellos: “Uno se lo cuestiona todo”

El fenómeno del ghosting ha cobrado relevancia en las relaciones personales, especialmente entre jóvenes, y la influencer Luisa Fernanda W ha compartido su visión sobre esta conducta.

Según su experiencia, esta conducta ocurre cuando una persona muestra interés y cercanía, pero de repente desaparece sin dar explicaciones, dejando a la otra parte en la incertidumbre y la autocrítica.

Frente a esta situación, Luisa Fernanda W ha ofrecido una serie de consejos para las relaciones y reflexiones para quienes han atravesado este tipo de abandono repentino, invitando a replantear la manera en que se enfrentan estas experiencias.

“Hablemos de los hombres que ghostean. Esos que aparecen con toda, te hablan bonito, te hacen reír, te mandan los buenos días y de un momento a otro, ¡puf!, desaparece. Pues y uno queda como: ¿Qué pasó aquí? ¿Hice algo mal? Uno se lo cuestiona todo. ¿Qué le pasaría o le dio miedo sentir algo real? Pero bueno, si alguien te ghostea, no te lo tomes personal“, empezó diciendo la influencer.

En el video publicado en sus redes sociales, la influencer sostiene que el ghosting no solo implica la ausencia de comunicación, sino que también revela el nivel de madurez emocional de quien lo practica.

En su opinión, las acciones de las personas reflejan su mundo interior y quienes no saben cerrar ciclos tienden a huir en vez de afrontar las situaciones.

Así que decidió hacer el clip para quienes han sido víctimas de esta conducta y brindarles recomendaciones con acciones para aplicar y que se sientan tranquilas durante el proceso.

Como, por ejemplo, no asumir la desaparición como algo personal ni quedarse esperando respuestas que probablemente nunca llegarán.

“Las personas solo demuestran su nivel emocional con sus acciones y quienes no saben cerrar ciclos, solo saben huir... Y así que en lugar de quedarte esperando respuestas, dale gracias mentalmente a Dios y a la vida por demostrarte que ahí no era. Porque quien de verdad quiere estar no se desaparece. Se queda, comunica y te elige con claridad”, aseguró Luisa Fernanda.

Entre los consejos prácticos que compartió la creadora de contenido, sugiere agradecer mentalmente por la claridad que aporta el “ghosting” y advierte sobre el riesgo de obsesionarse con buscar explicaciones. ¿

De este modo, anima a priorizar el bienestar personal y a no desgastarse intentando entender las razones detrás de la conducta ajena.

“Y tú, por favor, no te conviertas en detective. Conviértete en alguien que sabe su valor y sigue tu camino en paz”, expresó Luisa Fernanda.

Desde su experiencia, la influencer destaca que el amor propio ha sido fundamental para no engancharse con personas que muestran señales de inconstancia y aprovechó el espacio para relatar que, en el pasado, cuando percibía actitudes ambiguas, optaba por alejarse de inmediato, convencida de que no debía esperar nada de nadie más que de sí misma.

“Aquí, a nivel personal, yo les confieso que he sido una mujer orgullosa. Entonces, cuando yo veía que un niño como que a veces sí, a veces no. Ah, no, yo chao, de una, de inmediato. Porque el amor propio que tengo es tan impresionante que en mi pasado no iba a estar esperando nada de nadie, más que de mí misma. Punto”, afirmó.

Al analizar la tendencia actual, Luisa Fernanda W observa que el “ghosting” se ha popularizado, pero considera que la madurez emocional sigue siendo poco común.

“Y si te ghostean, tranquila, los fantasmas solo asustan al principio, después se te olvida. En estos tiempos yo veo que ghostear está como de moda, pero tener madurez emocional sigue siendo un lujo. Hay personas que simplemente no soportan tu luz, así que cuídate mucho”, puntualizó.