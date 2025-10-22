Karina García y Karely Ruiz protagonizan nueva polémica por foto viral tras Stream Fighters 4: “¿Qué te duele?”

Las famosas tuvieron una confrontación fuera del 'ring' - crédito Jesús Aviles / Infobae

La publicación de una fotografía en la que se evidencia la celulitis de Karina García durante el evento Stream Fighters 4 desató una ola de reacciones en redes sociales, situando el debate sobre la autoaceptación y el respeto entre mujeres en el centro de la conversación digital, teniendo en cuenta que la imagen fue compartida por su contrincante Karely Ruiz.

Pese a que la mexicana, que ganó la pelea, decidió retirar la imagen poco después, esta ya había tomado relevancia en las plataformas digitales. Y es que gran cantidad de seguidores la viralizaron generando controversia en torno a la intención detrás de la publicación.

Pese a que el combate que enfrentó a ambas creadoras de contenido terminó de forma positiva entre ellas, la publicación realizada por la mexicana acabó con la tranquilidad. Por su parte, Karina García optó por responder públicamente a través de sus historias en redes sociales, donde abordó el impacto emocional que le provocó la difusión de la fotografía.

En su mensaje, la creadora de contenido expresó lo siguiente: “Sí, tengo celulitis y he luchado mucho por eliminarla. Soy mamá y mujer, no somos perfectas”, declaración que rápidamente se viralizó y recibió gran cantidad de mensajes de apoyo y admiración.

Esta es la imagen viral que se convirtió en tendencia en las redes sociales - crédito Karina García / Instagram

La reacción de Karina García fue interpretada como una defensa del amor propio, puesto que en su mensaje, la creadora de contenido se refirió a la importancia de la sororidad y el respeto entre mujeres, asegurando que nunca ha hablado mal de Karely Ruiz y que, tras el combate, la felicitó por su victoria y celebró su desempeño en el evento.

Mientras tanto, Karely Ruiz no ha emitido declaraciones oficiales sobre lo sucedido, aunque la eliminación de la imagen fue percibida por algunos como un reconocimiento a que no debió haber posteado una imagen así.

Entre los seguidores, surgieron posturas divididas, pues algunos defendieron a la influencer, sugiriendo que no existió mala intención al realizar el post, mientras que otros consideraron la publicación como una provocación innecesaria, especialmente después del gesto de respeto mostrado entre las dos tras el enfrentamiento.

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García, por lo que se creía que quedarían como amigas - crédito @karelyruiz / IG

Mensaje completo de Karina García para Karely Ruiz

“Ella sube esta foto tratándome de hacer sentir mal, después la borra porque la empezaron a atacar. Mi pregunta es: ¿por qué lo haces? Tú ganaste, disfruta tu triunfo, yo te felicité. Mi corazón es tan noble que después de toda la mierda que hablaste de mí, aunque según tú era para el show, nunca me has caído mal, nunca te he tirado mala energía, al contrario, pero dices que la subiste porque yo subí una foto tuya tirada en el piso. Los que me conocen saben que jamás lo hice de mala intención. Pero tú sí lo haces a propósito, con la intención de hacer sentir mal a una mujer", indicó.

Y continuó su mensaje de la siguiente manera: “¿Cuál es la necesidad, Karely? Tú ganaste, ¿qué más quieres? ¿Qué te duele? En serio que entre mujeres no podemos seguir atacándonos de esa manera. ¡Hagamos un stop! No más. Hay miles de mujeres en el mundo con miles de inseguridades. Hoy les digo: sí, tengo celulitis, he luchado mucho para eliminarla, es algo por lo que he sufrido y es natural. Recuerden que soy mamá y mujer. Mujer, tú que me estás viendo, no te reprimas y no te sientas mal. No somos perfectas”.

El mensaje de Karina García fue aplaudido por muchos - crédito Karina García / Instagram

Las palabras de Karina García se convirtieron en tendencia en pocos minutos, teniendo en cuenta que la conversación en las redes sociales sobre la aceptación del cuerpo y evitar los ataques entre mujeres en el entorno digital continúa tomando relevancia.