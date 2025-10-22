Colombia

JH de la Cruz fue expulsado de la iglesia a la que asistía por participar en ‘Stream Fighters 4′: “Dios no me va a mandar al infierno”

El influenciador lamentó la decisión, defendiendo que lo único que hace en sus redes sociales es predicar su credo

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

El influenciador contó durante un directo que debido a su presencia en 'Stream Fighters 4' el pastor de la iglesia decidió sacarlo de la congregación - crédito @jh.de.la.cruz.777/TikTok

A tres días de la realización de Stream Fighters 4, las repercusiones del evento de combates de boxeo organizado por WestCol todavía se sienten. Los 20 segundos que duró la pelea estelar entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, el estado en que terminó Karina García luego de caer ante Karely Ruíz, o el regreso de JH Cruz al ring para su pelea ante Cristorata, al que derrotó de forma apabullante, fueron algunos de los momentos más destacados de la velada que incluyó la presencia de artistas como Beéle, Blessd, o Cosculluela, que interpretaron sus éxitos.

Sin duda, JH es uno de los personajes más queridos del cartel del evento, producto de su compleja historia de vida, pues estuvo hasta los 16 años en un centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y tras su salida tuvo llegó a vivir un tiempo en la calle hasta que encontró en la fe el camino para enderezar el rumbo de su vida.

Gracias a su personalidad espontánea, fue ganando el apoyo de los usuarios al punto de sumar 6,5 millones de seguidores en TikTok, siempre profesando su fe como parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso le permitió codearse con los creadores de contenido más destacados del país, incluyendo a WestCol, que lo invitó a Stream Fighters 3 en 2024 para pelear contra el comediante Camilo Sánchez, al que derrotó.

En la edición celebrada el sábado 18 de octubre en el coliseo Medplus, JH hizo su entrada acompañado de sus amigas Saray Guzmán y Cintia Cossio, vestidas de ángeles, y hasta se tomó el tiempo de predicar ante miles de espectadores en el escenario del noroccidente de Bogotá (y millones en la transmisión en vivo).

En el combate, superó al peruano Cristo Rata luego de un primer asalto arrollador, llevando a que el creador de contenido visitante no pudiera salir de su esquina para el segundo. Esa demostración de superioridad hizo que hubiese quienes afirmaron en la transmisión de Kick que ya estaba listo para sumarse a la próxima edición de la Velada de Ibai Llanos.

Sin embargo, JH lamentó que sus acciones no fuesen bien vistas dentro de la congregación de la que forma parte. Es así que durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, el influenciador reveló que fue expulsado por el pastor de la iglesia adventista por su presencia en Stream Fighters 4.

Desde los 16 años hasta ahora soy adventista y da un poco de dolor que la iglesia tenga que tomar decisiones de eliminarlo a uno, en el sentido de que le digan a uno que ya no pertenece a la iglesia, por lo que estoy haciendo. Entonces eso duele; sigo sin entender, porque no estamos haciendo lo que Jesús nos dijo”, afirmó.

El creador de contenido aseguró que su misión de predicar su creencia religiosa sigue en pie, y que no tiene intenciones de referirse en malos términos de la congregación.

“Yo le dije al pastor y a la iglesia que si me borraban no iba a hablar mal de la iglesia, simplemente iré como una visita más. No pasa nada, seguiré orando porque aquí la pelea no es con Dios. (...) Dios no me va a mandar al infierno porque me saquen de la iglesia. (...) Yo no estoy matando, yo estoy haciendo un ambiente del mundo para predicar y para hablar de Dios, pero la iglesia no entiende eso”, expresó.

Por otra parte, lamentó la paradoja de que el público en redes sociales valoraba lo que hacía, pero no así la iglesia de la que forma parte. ”Es triste que el mundo está feliz por lo que hago, pero la iglesia está enojada y furiosa. No puedo aceptar que me eliminen, me tienen que dar argumentos sólidos”, añadió.

Temas Relacionados

JH De La CruzStream Fighters 4Iglesia AdventistaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

