Estos son los precandidatos del Centro Democrático que ya le hacen ‘ojitos’ a Álvaro Uribe para ser fórmula vicepresidencial

Sectores del uribismo proponen a Uribe como fórmula vicepresidencial para 2026 tras su absolución - crédito @MariaFdaCabal/X - Prensa Paola Holguin

Apenas un día después de que la justicia absolviera en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado inicialmente a 12 años de prisión por los supuestos delitos de fraude procesal y soborno a testigos, el exmandatario ya es cotizado para llegar a las altas esferas de la política en 2026.

De hecho, diversos sectores del uribismo han manifestado enérgicamente su interés por ver al exmandatario como posible fórmula vicepresidencial en las elecciones de 2026, una propuesta que gana fuerza tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declararlo inocente en el caso judicial que enfrentaba.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de que Uribe comunicó el pasado 11 de septiembre su intención de regresar al Senado como el número 25 de la lista cerrada del partido, las voces internas han impulsado un debate sobre su eventual rol en la cita presidencial.

Según declaraciones de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal al diario El Colombiano, existe un convencimiento en parte de la bancada de que su participación en una fórmula vicepresidencial sería determinante.

“Me encantaría de fórmula vicepresidencial. Seríamos inderrotables (...) Nada es descartable. Hoy Uribe vuelve a ser reivindicado por la historia, vuelve a ser ese gran presidente, el mejor de los últimos 100 años. Hoy vuelve su nombre a ser limpiado de tanta persecución política infame e instrumentalización de la justicia. Entonces, habrá que preguntarle”, señaló la precandidata.

Desde otra perspectiva, la también precandidata y senadora Paola Holguín sostuvo que Uribe podría contribuir de manera significativa a los temas nacionales desde la Vicepresidencia.

Para Holguín, la reciente etapa judicial deja claro que “lo más importante es que siempre supimos que Uribe era inocente y hoy sentimos que se obró en justicia”, agregando para que la aspiración del exmandatario al Senado sigue en pie y fortalece la plataforma política del partido para las próximas elecciones, aunque no descartó que sea su fórmula vicepresidencial.

“El presidente dice:‘Cuidado que hay que proteger mucho la institucionalidad’,pero para nosotros hoy lo más importante es que siempre supimos que Uribe era inocente y hoy sentimos que se obró en justicia. Por ahora no hemos hablado de su aspiración, pero él ya había dicho que iba en la lista al Senado y ahora con más razón sentimos que él va a estar ahí para impulsar toda esta nueva gran plataforma de unidad y transformación de Colombia”, señaló la precandidata a El Colombiano.

Por su parte, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, confirmó que tras el cierre del proceso judicial, Uribe se mantiene firme en la decisión de postularse como número 25 en la lista cerrada para el Congreso.

Esta estrategia, según analistas políticos y dirigentes consultados por El Colombiano, representa un movimiento calculado de la derecha con el objetivo de robustecer la presencia parlamentaria del partido y posicionarse como oposición principal al gobierno de Gustavo Petro.

La apuesta del Centro Democrático busca aprovechar la popularidad de su máximo líder para llegar a sumar al menos 25 senadores, lo que equivaldría a casi un cuarto de la cámara alta del Congreso, a través de una lista cerrada —modalidad en la que los votantes eligen al partido y no a candidatos particulares—. De materializarse esa meta, el uribismo duplicaría su presencia actual en el Senado, donde en la actualidad cuenta con 13 representantes.

Este escenario hace que la conformación y el orden de la lista de aspirantes sea fundamental, pues el número de escaños dependerá directamente del caudal electoral obtenido por el partido.

Ejemplos recientes, como el del Pacto Histórico en 2022, que con una lista cerrada logró 2,3 millones de votos y 20 escaños, ilustran el potencial impacto de este mecanismo electoral.

Desde el uribismo, se percibe que tener a Uribe encabezando la campaña podría funcionar como un cohesivo político capaz de ampliar la bancada y consolidar la mayor fuerza parlamentaria en la próxima legislatura.