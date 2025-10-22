Colombia

Colombiano le preguntó a varios extranjeros que se llevarían para su país de origen: desde platos típicos hasta la forma de vivir la vida

Santiago compartió las respuestas en su cuenta de Instagram ‘Spanish del bueno’, donde recoge las impresiones de los turistas que vienen desde otras partes del mundo ha dejarse maravillar por Colombia

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

El arte urbano también fue
El arte urbano también fue mencionado por parte de una de las turistas extranjeras - crédito @spanishdelbueno_/IG

Un influencer colombiano llamado Santiago ha dado de qué hablar en las redes sociales por cuenta de un video que compartió en su perfil de Instagram (@spanishdelbueno_) las reacciones de varios ciudadanos extranjeros, luego de hacerles una pregunta.

“Si pudieras llevarte algo de la cultura colombiana a tu país, ¿qué sería y por qué?" fue la pregunta que Santiago le hizo a varios turistas y residentes de otras nacionalidades que se encuentran en el país suramericano.

La primera respuesta fue de parte de un italiano, que sin pensarlo mucho apuntó de una a la gastronomía: “Sancocho de costilla”.

El segundo en hablar fue un joven de nacionalidad francesa, que se fue por la hospitalidad: “Definitivamente la sonrisa y la buena vibra. Eso es lo que me llevaría a Francia”.

crédito @spanishdelbueno_/IG

“Lo mismo que he dicho antes que destacaba de la cultura y de las personas colombianas, esa amabilidad, esa disposición, esa manera de hablar de la gente. Yo creo que eso y lo simpático, lo familiar, como ha dicho él, yo creo que eso sí que lo podrías trasladar a España”, afirmó un visitante del país ibérico.

Cuando fue el turno de un visitante estadounidense, aunque se iba enredando un poco, al final logró encontrar las palabras exactas para describir lo que siente cuando está en Colombia.

“El temperamento de las personas es mucho más... No sé cómo describirlo. Es muy... Hay una belleza en la manera en que la gente se mueve por esta ciudad, y no... No puedes replicar eso en la cultura estadounidense. Por eso me encanta visitar Sudamérica. La forma en que todo funciona es tan diferente, pero también hermosa a su manera”, detalló el norteamericano.

La comida, la forma de
La comida, la forma de ser, y las habilidades para el baile fueron algunas de las respuestas que dejaron los turistas extranjeros - crédito @spanishdelbueno_/IG

Otro francés dejó una de las reflexiones que más se llevó el reconocimiento de los usuarios, en su mayoría colombianos, que reaccionaron con comentarios a la publicación de Santiago. “El placer de vivir, digamos”, dijo el ciudadano galo.

La siguiente fue otra joven española que rescató “el arte urbano, muy bonito”, comentó.

Al final, otro viajero procedente de los EE. UU. dejó una de las intervenciones que más risas provocó, debido a que destacó parte de la cultura.

“Quizás solo el ritmo, como el baile. Creo que la gente no baila bien de donde somos. Sí, el estilo de baile gringo, ya sabes (debido a que en Colombia es popular que a los norteamericanos los tilden de malos bailarines). Aquí todos bailan tan bien. Es increíble ir a los clubes de salsa y ver a la gente bailar. Son asombrosos. Sí, probablemente eso”, concluyó.

Ciudadanos de Europa y Norteamérica
Ciudadanos de Europa y Norteamérica dejaron sus impresiones - crédito @spanishdelbueno_/IG

Colombia logró cifras históricas en 2025: gracias a la llegada de turistas extranjeros

Colombia logró un récord histórico en 2025 tras registrar la cifra más alta de visitantes internacionales en la última década, con 3.137.210 personas no residentes entre enero y agosto.

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la organización ProColombia, este incremento del 5,3% frente a 2024 posiciona al país como uno de los destinos turísticos más destacados en América Latina.

La tendencia de crecimiento en el turismo colombiana coincide con las proyecciones de ONU Turismo, que estima un aumento global cercano al 5% para el sector en 2025.

Aunque el incremento nacional resulta menor al de periodos anteriores, la cantidad absoluta de turistas internacionales marca un máximo histórico para Colombia y sostiene el optimismo del sector.

La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, destacó que “el turismo no solo impulsa nuestra economía, también fortalece y visibiliza nuestra identidad, cultura y biodiversidad en el exterior”.

El Aeropuerto El Dorado es
El Aeropuerto El Dorado es clave para la movilización aérea en Colombia y para América Latina - crédito Eva García/EFE

Esa visión se refleja en los datos: entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 ya se reportaron más de 530.000 reservas aéreas hacia el país, un aumento del 5,2% frente al mismo periodo del año pasado.

El análisis de los motivos de viaje señala que el 73% de los visitantes internacionales viaja por turismo de placer. Otros factores de ingreso al país incluyen reuniones familiares y de amigos (11%), viajes grupales (8%) y negocios (7%).

