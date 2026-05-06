El gesto de Dayana Jaimes que conmovió en redes sociales: su hija buscó el olor de Martín Elías en una prenda del cantante

En una reciente publicación, Dayana Jaimes explicó que su hija Paula Elena buscó el olor de su padre en una camisa que perteneció a Martín Elías - crédito @dayanajaimes55/ Instagram

La viuda del recordado cantante vallenato Martín Elías, Dayana Jaimes, compartió un momento emotivo junto a su hija, Paula Elena Díaz Jaimes, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Jaimes relató cómo su hija intentó encontrar el olor de su padre en algunos accesorios personales que, según le explicó, pertenecieron al artista. La escena, cargada de nostalgia, representó para muchos seguidores la forma en que los recuerdos ayudan a mantener viva la presencia de un ser querido.

PUBLICIDAD

En las imágenes registradas por Dayana Jaimes, sin que su hija se percatara, se observa a Paula abriendo una caja en la que encontró los apuntadores que Martín Elías utilizaba para escuchar a su equipo durante los conciertos. “¿Esto qué es, mamá?”, preguntó la niña. “Eso es lo que se ponía en los oídos para escuchar al que le manejaba el sonido”, respondió Dayana. Luego, Paula llevó los apuntadores a su nariz en un intento por percibir el olor de su padre fallecido.

La hija de Martín Elías intentó reconocer el olor de su padre en algunas prendas que su madre, Dayana Jaimes, había conservado - crédito @dayanajaimes55/ Instagram

El episodio alcanzó mayor emotividad cuando Dayana Jaimes decidió revelar un secreto que había guardado desde la muerte de Martín Elías, pensado para consolarse durante el duelo y, ahora, para acompañar a su hija en el proceso de afrontar la ausencia de su padre, se trata de una prenda que tenía guardada desde hace años. “Esta camisa me acompañó durante muchos meses, me aferraba a ella todas las noches, nunca quise lavarla porque todavía conservaba su perfume”, escribió la viuda al compartir la historia en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El mensaje estuvo acompañado por una imagen de Martín Elías usando esa misma prenda, mientras sostenía en brazos a su hija. Jaimes continuó: “Hoy le toca a ella, y recordé que aún la guardaba, así que se la puse para que durmiera con ella”. En la fotografía publicada, se ve a Paula Elena descansando en su cama, arropada con la camisa.

Dayana le puso a su hija la camisa que guardó de Martín Elias para que recordara su olor - crédito @dayanajaimes55/ Instagram

Dayana Jaimes reconoció que estos son momentos muy íntimos que vive en la privacidad del hogar, pero decidió compartirlos en redes sociales con la esperanza de que puedan servir de consuelo para otras personas que también atraviesan procesos de duelo. “A veces, los pequeños detalles también abrazan el alma”, concluyó en su mensaje.

PUBLICIDAD

Dayana Jaimes aclara el estado de la herencia de Martín Elías a nueve años de su muerte

Tras la muerte de Martín Elías en 2017, la situación de su herencia se convirtió en un tema central tanto para su familia como para la opinión pública. A lo largo de los años, la viuda del cantante, Dayana Jaimes, ha tenido que enfrentar no solo el proceso de duelo y la crianza de su hija, sino también una serie de retos legales relacionados con el patrimonio que dejó el artista.

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Dayana Jaimes abordó el tema y brindó claridad sobre el estado actual del proceso de sucesión.

PUBLICIDAD

Al ser consultada sobre si ya había finalizado la disputa por la herencia, Dayana respondió: “Gracias a Dios, hace mucho tiempo terminó esa disputa y todo quedó resuelto conforme a lo establecido por la ley. Contamos con una sentencia desde 2021; sin embargo, aún continúan en curso algunas demandas laborales que siguen su debido proceso”.

Con estas palabras, dejó en claro que el conflicto principal sobre la herencia quedó resuelto judicialmente hace varios años, aunque persisten algunos trámites vinculados a demandas laborales que no alteran lo definido por la justicia.

PUBLICIDAD

Nueve años después de la muerte de Martín Elías, la herencia del cantante vallenato sigue siendo tema de debate y atención pública - crédito @dayanajaimes55 / Instagram

El accidente que terminó con la vida de Martín Elías ocurrió el 14 de abril de 2017 en la vía entre Tolú y San Onofre, cuando el artista regresaba de un concierto en Coveñas. Tenía 26 años y era padre de dos hijos. La noticia conmocionó al mundo del vallenato y abrió una etapa de incertidumbre sobre el futuro legal y patrimonial de su familia.

La sentencia judicial sobre la herencia se emitió en 2021, a cuatro años del fallecimiento del cantante. Desde entonces, la distribución de los bienes y derechos del artista quedó estipulada según lo establecido por la ley. No obstante, como aclaró Dayana Jaimes, aún siguen en curso procedimientos laborales que deberán resolverse en instancias correspondientes.

PUBLICIDAD