Balacera frustró intento de hurto en tienda D1 de Bogotá: policía herido lideró la captura de los sospechosos y reveló detalles

La acción coordinada entre el intendente Gabriel Eduardo Torres López y sus compañeros evita un robo con balacera incluida en Samper Mendoza - crédito MEBOG

Un intento de hurto a un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, terminó en un intercambio de disparos, una persecución por varias calles del sector y la captura de dos hombres señalados de participar en el hecho.

El caso, que se registró en el barrio Samper Mendoza, dejó además a un uniformado herido, quien posteriormente relató cómo se desarrolló el operativo.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron cuando dos individuos ingresaron de manera violenta a una tienda de cadena D1 con la intención de cometer un hurto utilizando un arma de fuego, pero la rápida reacción de las patrullas de vigilancia permitió frustrar el delito antes de que se consumara, en medio de una escena que generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras notar la presencia de los uniformados, los sospechosos emprendieron la huida en una motocicleta, lo que dio inicio a un operativo de persecución que se extendió por varias vías del sector y fue en ese momento cuando la situación escaló a un enfrentamiento armado.

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La acción coordinada entre el intendente Gabriel Eduardo Torres López y sus compañeros evita un robo con balacera incluida en tienda D1 de Bogotá - crédito MEBOG

Según informaron las autoridades, durante la persecución se presentó un intercambio de disparos en el que resultó herido el intendente jefe Gabriel Eduardo Torres López, el cual participaba directamente en el procedimiento y pese a la lesión, el operativo continuó hasta lograr la captura de los dos hombres, de 28 y 29 años.

El balance del procedimiento incluyó la incautación de un arma traumática modificada calibre 9 milímetros y la inmovilización de la motocicleta utilizada por los sospechosos. Este vehículo, según reportes oficiales, fue posteriormente incinerado por miembros de la comunidad, en medio de la indignación que generó el hecho.

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Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.

“Se logró la captura pese a las circunstancias”: el relato del uniformado herido

En medio de la recuperación por la herida sufrida, el intendente jefe Torres López entregó un detallado testimonio sobre lo sucedido, destacando el trabajo coordinado entre los uniformados y la reacción oportuna que permitió evitar el hurto.

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El intendente Gabriel Eduardo Torres López narra el tenso operativo que frustró un atraco en Bogotá - crédito MEBOG

“Pues más que una acción valerosa fue un trabajo mancomunado, coordinado con mis compañeros, en el cual se logra la captura de dos ciudadanos que minutos antes habían cometido un hecho delictivo en la jurisdicción. Se activa el plan candado basado en las características informadas y logramos interceptar a estos dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes transitaban en contravía, poniendo en riesgo a los ciudadanos que transitaban también en el sector”, relató el uniformado.

El policía explicó que, en medio de la persecución, los sospechosos perdieron el control del vehículo, lo que desencadenó el enfrentamiento armado.

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“Ante esta situación y al notar la presencia policial, se caen de su motocicleta, inmediatamente accionan un arma de fuego en contra de la humanidad de los policiales que atendíamos el caso. Resulta comprometida una de mis extremidades al recibir un disparo, pero se logra asimismo una respuesta oportuna, dando con la aprehensión de uno de estos sujetos en el lugar y metros más adelante, después de un intercambio de disparos, con la captura del otro sujeto”, detalló.

El intendente también resaltó el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana, incluso en escenarios de alto riesgo como el que se vivió en este caso.

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El relato humano detrás del asalto frustrado en un D1: así lo vivió un uniformado herido - crédito MEBOG

“Yo creo que hablo por todos los hombres y mujeres que pertenecemos a esta institución. Siempre salimos con la convicción de servir a la comunidad, de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, y esto está demostrado día a día con el trabajo que se viene realizando”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para seguir denunciando de manera oportuna, subrayando que la colaboración de la comunidad es clave para la efectividad de estos operativos.

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“La invitación, obviamente, a la comunidad para que siga denunciando de manera oportuna este tipo de situaciones y de ese modo garantizar una mejor respuesta por parte de nosotros, entendiendo de que un gran porcentaje del trabajo que realizamos es precisamente por toda esa información y esa colaboración que brinda la ciudadanía”, concluyó.