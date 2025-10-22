Congresistas estadounidenses celebraron la inocencia del expresidente Álvaro Uribe: “Es el Abraham Lincoln de Sudamérica”

Álvaro Uribe recibió elogios de los legisladores Carlos Giménez y María Elvira Salazar tras conocerse su inocencia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal - crédito Montaje Infobae

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara inocente al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos por fraude procesal y soborno en actuación penal, se generaron intensas reacciones en el ámbito político internacional.

El senador Marco Rubio manifestó su respaldo al exmandatario expresando que “la justicia colombiana ha prevalecido tras la absolución del expresidente Uribe tras años de cacería política contra él y su familia”.

El representante republicano Carlos Giménez apoyó este mensaje respondiendo públicamente que “¡Nuestro @SecRubio tiene toda la razón!”

Además, Giménez emitió una declaración en la que señaló que el expresidente Uribe es el Abraham Lincoln de Sudamérica, comparándolo con el exmandatario estadounidense que bajo su administración desde 1861 a 1865 logró unir a Estados Unidos y dio la libertad a los esclavos.

“El presidente Álvaro Uribe es el Abraham Lincoln de Sudamérica. Es el único responsable de salvar a #Colombia de los cárteles”, afirmó.

Para Giménez, la decisión de la justicia colombiana marca un cierre a “la vil cacería de brujas desatada en su contra”.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar resaltó el impacto del fallo. Salazar escribió: “¡El Gran Colombiano fue Absuelto!”

En su mensaje, la legisladora aseguró que “después de años de persecución política, mentiras y montajes, hoy quedó claro: Álvaro Uribe no es delincuente, es un patriota que le sirvió a Colombia enfrentando al terrorismo”.

La dirigente republicana de Florida también subrayó la importancia de la institucionalidad en Colombia: “Siempre he dicho que confío en las instituciones colombianas, que no se pueden tocar y deben ser preservadas frente a cualquier intento de destruirlas por motivos ideológicos”. Añadió que “hoy la izquierda radical fracasó y la justicia prevaleció”.

Con empanadas en mano y palabras de gratitud: así celebró Álvaro Uribe el fallo que lo declaró inocente en segunda instancia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció públicamente en la noche del martes 21 de octubre de 2025, pocas horas después de conocer el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que lo declaró inocente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Desde su finca El Ubérrimo, ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia, transmitió un mensaje en redes sociales que fue seguido por medios nacionales. Uribe agradeció de manera especial a su equipo jurídico, a su familia y a los periodistas que cubrieron el extenso proceso penal.

Inició su declaración expresando gratitud: “Compatriotas, muy distinguidos representantes de los medios de comunicación: gracias a Dios. Gracias a mis abogados... Gracias por la compañía de mi familia que tanto ha sufrido”.

Visiblemente sereno, Uribe apareció rodeado de colaboradores y familiares en el corredor principal de su propiedad, extendiendo su mensaje durante varios minutos.

Al concluir su intervención, el exmandatario compartió con los reporteros presentes. En un gesto inusual, repartió empanadas a los periodistas que durante toda la jornada se mantuvieron en el lugar cubriendo las novedades del caso.

Uribe se acercó personalmente a cada comunicador, agradeciendo la cobertura y reconociendo la labor de los medios de comunicación “por la paciencia y la imparcialidad durante este largo proceso judicial”.

El expresidente destacó la importancia de la presencia ciudadana y el acompañamiento mediático: “Gracias a todos los medios de comunicación por su paciencia en este largo proceso, al margen de la política. Gracias a Vicky Dávila, a Semana que publicaron, dieron a conocer a la opinión pública los fundamentos de este proceso”.

Reiteró su reconocimiento a sus abogados más cercanos, mencionando a Jaime Granados y su equipo, así como a Jaime Lombana y otros miembros clave de la defensa legal.

Uribe también agradeció a los ciudadanos y a quienes, tanto a nivel nacional como internacional, le brindaron respaldo a lo largo de la investigación: “Gracias a mis compatriotas y a tantas personas de la comunidad internacional por sus mensajes y sobre todo por sus oraciones. Agradezco la solidaridad de tantos compañeros de lucha”.

Finalizó solicitando discernimiento y nobleza para continuar trabajando por Colombia y su gente. El proceso judicial continúa, ya que la Corte Suprema de Justicia deberá decidir sobre el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa de las víctimas, lo que da inicio a una nueva etapa en este emblemático caso penal.