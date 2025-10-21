Yuka Tomita muestra la divertida reacción de su esposo colombiano al intentar hablar con un robot en un restaurante

El momento captado por Yuka Tomita muestra entre risas cómo su esposo colombiano intenta conversar con el robot que los atendía en un restaurante.

La creadora de contenido Yuka Tomita, una japonesa que tiene una relación amorosa con un colombiano, volvió a conquistar las redes sociales con uno de sus más recientes videos en TikTok, donde mostró una situación tan graciosa como tierna.

Su esposo, al ser atendido por un robot en un restaurante, intentó entablar conversación con la máquina como si fuera una persona real.

El clip, publicado en su cuenta oficial @yukatomita, acumula miles de reproducciones y comentarios de usuarios que no pudieron evitar reírse y, al mismo tiempo, sentirse identificados con la reacción del colombiano.

El divertido momento en el restaurante

En el video, Yuka comienza diciendo con naturalidad: “Amor, llegó el robot”. Sin embargo, nunca imaginó la reacción tan espontánea y amable que tendría su pareja, quien sin dudarlo saludó al robot con total educación “Hola, ¿Cómo estás?”.

Mientras el robot se desplazaba para dejar los platos en la mesa, el esposo de Yuka continuó hablándole como si se tratara de un mesero de carne y hueso. “Gracias, muy amable”, se le escucha decir, generando risas y una evidente vergüenza de la japonesa, quien no sabía cómo reaccionar ante la escena.

Yuka Tomita no pudo contener la risa al ver cómo su esposo saludaba con amabilidad al robot que les llevó la comida. - crédito @yukatomita/Tiktok

“Es un robot, no tienes que saludar, ay no, ¡qué pena!”, expresó Yuka entre risas nerviosas, al ver que su esposo no solo ignoraba su advertencia, sino que seguía conversando con el asistente mecánico.

Entre la vergüenza y el humor

Aunque Yuka Tomita trató de mantener la compostura, no pudo evitar que la situación se volviera un momento de comedia involuntaria. Su esposo, de origen paisa, mantuvo su característico sentido del humor y su amabilidad, disfrutando del curioso encuentro sin demostrar la menor incomodidad.

“Qué pena”, repetía Yuka una y otra vez, entre risas, mientras grababa el video. Para ella, era insólito ver cómo su pareja se tomaba tan en serio al robot, pero al mismo tiempo comprendía que para un colombiano era algo completamente nuevo y digno de una buena broma.

La situación, lejos de generar críticas, provocó ternura entre los usuarios. Muchos destacaron el gesto del colombiano como una muestra de educación y respeto.

Las redes sociales defendieron al colombiano

En los comentarios del video, la mayoría de internautas salieron en defensa del esposo de Yuka. “Eso es educación”, “La necesidad de dar las gracias es algo que está dentro del ser colombiano” y “Todos hubiéramos hecho lo mismo”, fueron algunas de las frases más repetidas.

Otros usuarios aprovecharon el momento para lanzar divertidas ocurrencias, comparando la situación con películas de ciencia ficción:

“Cuando Skynet decida destruir al mundo, Colombia va a ser la que sobreviva. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”, escribió uno de los usuarios.

Mientras que otro comentó con humor: “Al menos no le preguntó: ‘¿qué más?’, ‘¿cómo ha estado la familia?’, ‘¿qué tal los hijos, ya grandes, juiciosos?’ o algo así. Bueno, pues Dios me lo bendiga, que te vaya bien, ¡cuídate mucho!”.

En redes, miles de usuarios destacaron el gesto del esposo de Yuka como una muestra de educación y calidez típica de los colombianos. - crédito @yukatomita/Tiktok

Un choque cultural lleno de cariño

La cuenta de TikTok de Yuka Tomita se ha convertido en una ventana cultural, donde miles de seguidores disfrutan las anécdotas que vive junto a su esposo colombiano. Sus videos, además de provocar risas, muestran cómo las diferencias culturales pueden ser fuente de unión, respeto y aprendizaje mutuo.

En esta ocasión, el robot fue solo el pretexto para evidenciar las costumbres tan marcadas que caracterizan a los colombianos, quienes tienden a ser cálidos y expresivos incluso con las máquinas.

Yuka, por su parte, decidió tomarse el momento con humor y compartirlo con sus seguidores como una forma de celebrar la espontaneidad y la buena energía que define a su pareja.

Más que una broma, una lección de amabilidad

Detrás de la risa que provocó el video, varios usuarios reflexionaron sobre la importancia de mantener la cortesía, incluso cuando se trata de tecnología. “La educación no depende de con quién hablas, sino de quién eres”, comentó un seguidor, destacando la noble actitud del colombiano.

El colombiano sorprendió a todos en el restaurante al intentar conversar con el asistente robótico como si fuera una persona real. - crédito captura de video

Otros internautas aseguraron que, cuando la inteligencia artificial y los robots se vuelvan parte cotidiana de la vida, “la calidez humana será el mejor rasgo que nos diferencie”.

Así, el curioso episodio protagonizado por Yuka Tomita y su esposo paisa pasó de ser un simple momento gracioso a un símbolo de las diferencias culturales y del encanto de la amabilidad latinoamericana, capaz de sacar una sonrisa hasta a un robot.