Colombia

Sigue sin control voraz incendio en el mercado de Bazurto, el más importante de Cartagena

Las llamas iniciadas en un almacén de ropa pusieron en riesgo varios comercios frente a la avenida Pedro de Heredia: equipos de emergencia trabajan para evitar la propagación del siniestro

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
La emergencia sorprendió a empleados
La emergencia sorprendió a empleados y provocó pánico en la comunidad - crédito @dumek_turbay/X

En la mañana del martes 21 de octubre, un fuerte incendio ha generado alarma dentro del Mercado de Bazurto, en las inmediaciones de la avenida Pedro de Heredia, en Cartagena.

La emergencia se presenta en el almacén Rey de las Promociones, y ha puesto en riesgo a otros comercios cercanos, haciendo que la comunidad presente escenas de pánico y angustia debido al temor de una mayor propagación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cuando los trabajadores llegaron para iniciar sus labores habituales, se encontraron con un fuego de gran magnitud que consumía parte del local, lo que los obligó a evacuar la zona.

El siniestro, según el primer reporte de los cuerpos de emergencia, ya ha causado pérdidas materiales significativas en los productos textiles y otros artículos que se encontraban exhibidos en el almacén.

El fuego consumió mercancía y
El fuego consumió mercancía y causó pérdidas materiales considerables en el Mercado de Bazurto - crédito @dumek_turbay/X

El temor ante el avance del incendio en el mercado de Bazurto llevó a los comerciantes de los almacenes cercanos a actuar rápidamente para resguardar sus pertenencias. Bolsas desbordadas y cajas arrastrándose entre el tumulto fueron imágenes recurrentes entre quienes, motivados por un instinto de autocuidado económico, intentaban sacar su mercancía de la zona en medio del caos.

Temiendo que las llamas se extendieran a través de la compleja malla de locales del mercado, los vendedores se organizaron improvisando una cadena humana de ayuda mutua y rescate de productos.

La situación ha requerido la intervención inmediata de las autoridades locales, quienes dispusieron acciones excepcionales para facilitar el manejo de la emergencia.

De acuerdo con reportes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), uno de los carriles exclusivos de Transcaribe fue habilitado temporalmente para permitir el paso de vehículos de emergencia y civiles evacuando sus bienes, en un intento de evitar complicaciones mayores debido al denso humo y la congestión.

El siniestro puso en riesgo varios locales comerciales frente a la Avenida Pedro de Heredia - crédito @dumek_turbay/X

El alcalde Dumek Turbay informó a las 11:15 a. m., “nuestro Cuerpo de Bomberos atiende un incendio en el local ‘El Rey de las Promociones’, sobre la avenida Pedro de Heredia. En el sitio trabajan 4 máquinas y 16 unidades, controlando los focos de fuego -aún activos-”.

De acuerdo con el último informe oficial, al sitio se desplazaron cuatro máquinas de bomberos y un contingente de 16 unidades que continúan con las labores para controlar y extinguir los focos activos.

El mandatario local agregó que la emergencia “ha generado pérdidas materiales, pero no se reportan personas lesionadas. El personal sigue en el lugar controlando la conflagración”.

Hasta el momento, los equipos han evitado que el incendio se extienda a mayor escala entre los locales colindantes dentro del mercado.

Las llamas iniciaron en el
Las llamas iniciaron en el almacén El Rey de las Promociones y amenazan otros locales - crédito @dumek_turbay/X

La magnitud del incendio en una bodega cerrada del mercado de Cartagena ha ocasionado considerables pérdidas materiales, principalmente debido a la afectación de mercancía como ropa y diversos artículos en exhibición, según información proporcionada por Johnny Pérez, director del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con Pérez, el siniestro planteó retos adicionales debido a la complejidad del acceso al interior del local, lo que dificultó la rápida intervención de los equipos de emergencia. “El incendio ocurrió en una bodega cerrada del mercado, donde la complejidad del acceso dificulta la intervención”, explicó Pérez para Alerta Cartagena.

El organismo de emergencia informó que mantiene la atención directa sobre la situación y destacó la necesidad de revisiones constantes en el cableado eléctrico en comercios y viviendas de la ciudad. El director del cuerpo bomberil indicó que la sobrecarga eléctrica y los cortocircuitos figuran entre las causas más frecuentes de este tipo de emergencias en Cartagena.

En la zona, la tarea de contención del siniestro recae sobre equipos de bomberos que, exponiéndose a los riesgos bajo una columna de humo negro, han mantenido un esfuerzo coordinado y continuo.

Los rescatistas trabajan en relevos y se asisten entre sí, enfrentando con determinación un incendio que, hasta el momento, sigue generando alarma entre los habitantes y comerciantes que dependen del mercado para subsistir.

Temas Relacionados

Emergencia en CartagenaVoraz incendioMercado de BazurtoAvenida Pedro de HerediaCartagenaAlmacén “Rey de las Promociones"Colombia-Noticias

Más Noticias

Segundo piso de restaurante colapsó en Punta Arena, Cartagena: hay 15 heridos y tres hospitalizados

Un grupo de treinta personas esperaban sus almuerzos, cuando parte de la estructura del local colapsó y los comensales cayeron unos sobre otros

Segundo piso de restaurante colapsó

Condenan a Carlos Eduardo Mora, alías el Veneco, por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La justicia colombiana impuso una sentencia de 21 años de cárcel a Mora, considerado pieza clave en el crimen del senador, ocurrido en un parque de Bogotá

Condenan a Carlos Eduardo Mora,

Álvaro Uribe reaccionó a la absolución de su condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos: “El tiempo de Dios es perfecto”

En la sentencia, el Tribunal fundamentó la nulidad de las grabaciones utilizadas por la Fiscalía, aduciendo su obtención irregular y, por tanto, su invalidez como pruebas en el proceso

Álvaro Uribe reaccionó a la

Turistas decepcionados muestran en TikTok por qué es recomendable no ir a Santa Marta en octubre: “Mis ahorros, mi dinero”

La temporada invernal le ha dado malos ratos a los turistas que esperaban disfrutar las playas, pero han tenido que permanecer en los hoteles

Turistas decepcionados muestran en TikTok

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

El entrenador de Atlético Bucaramanga reconoce la importancia de estar en la órbita de Atlético Nacional, aunque insiste en que su presente y compromiso están con el club santandereano y su afición

Leonel Álvarez reveló que tuvo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La JEP publicó video de

La JEP publicó video de la audiencia en la que Álvaro Ashton vinculó a Efraín Cepeda y Armando Benedetti con paramilitares

Confirman el rescate de las dos niñas indígenas que permanecían en poder de las disidencias de las Farc

Judicializan a un hombre que engañó a un campesino que sería presentado como “baja en combate”

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Hija de Andrés Felipe Arias

Hija de Andrés Felipe Arias se refirió a su estado de salud y aclaró cuál es su diagnóstico, lo que siente y cómo está viviendo su día a día

Así fue la despedida de La Valdiri en Bogotá tras su victoria en Stream Fighters: “Gracias por tanto machis”

La Liendra reveló la millonaria suma que le ofrecieron por hacer parte de una campaña política: “Si me ofrecen otra vez, los expongo”

Abogados del papá de Greeicy Rendón se pronunciaron sobre la supuesta tortura: “Los hechos imputados no constituyen una verdad judicial”

Influenciador bogotano reveló la historia de joven que tiene muñecos como hijos y comparte su “maternidad” en redes sociales: “Son mis niños”

Deportes

Leonel Álvarez reveló que tuvo

Leonel Álvarez reveló que tuvo contactos con Atlético Nacional: “No había tenido tanta cercanía como hoy”

Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán

Narrador chileno se emocionó con el gol de Colombia ante Francia por el tercer puesto en el Mundial Sub-20: “Parece el carnaval de Barranquilla”

Presidente del Cali aclaró polémica de premios al plantel femenino por ganar la Liga y participar en la Copa Libertadores

Figura del Mundial Sub-20 con la selección Colombia será compañero de James Rodríguez en el Club León