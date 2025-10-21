Sigue sin control voraz incendio en el mercado de Bazurto, el más importante de Cartagena

La emergencia sorprendió a empleados y provocó pánico en la comunidad - crédito @dumek_turbay/X

En la mañana del martes 21 de octubre, un fuerte incendio ha generado alarma dentro del Mercado de Bazurto, en las inmediaciones de la avenida Pedro de Heredia, en Cartagena.

La emergencia se presenta en el almacén Rey de las Promociones, y ha puesto en riesgo a otros comercios cercanos, haciendo que la comunidad presente escenas de pánico y angustia debido al temor de una mayor propagación.

Cuando los trabajadores llegaron para iniciar sus labores habituales, se encontraron con un fuego de gran magnitud que consumía parte del local, lo que los obligó a evacuar la zona.

El siniestro, según el primer reporte de los cuerpos de emergencia, ya ha causado pérdidas materiales significativas en los productos textiles y otros artículos que se encontraban exhibidos en el almacén.

El fuego consumió mercancía y causó pérdidas materiales considerables en el Mercado de Bazurto - crédito @dumek_turbay/X

El temor ante el avance del incendio en el mercado de Bazurto llevó a los comerciantes de los almacenes cercanos a actuar rápidamente para resguardar sus pertenencias. Bolsas desbordadas y cajas arrastrándose entre el tumulto fueron imágenes recurrentes entre quienes, motivados por un instinto de autocuidado económico, intentaban sacar su mercancía de la zona en medio del caos.

Temiendo que las llamas se extendieran a través de la compleja malla de locales del mercado, los vendedores se organizaron improvisando una cadena humana de ayuda mutua y rescate de productos.

La situación ha requerido la intervención inmediata de las autoridades locales, quienes dispusieron acciones excepcionales para facilitar el manejo de la emergencia.

De acuerdo con reportes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt), uno de los carriles exclusivos de Transcaribe fue habilitado temporalmente para permitir el paso de vehículos de emergencia y civiles evacuando sus bienes, en un intento de evitar complicaciones mayores debido al denso humo y la congestión.

El siniestro puso en riesgo varios locales comerciales frente a la Avenida Pedro de Heredia - crédito @dumek_turbay/X

El alcalde Dumek Turbay informó a las 11:15 a. m., “nuestro Cuerpo de Bomberos atiende un incendio en el local ‘El Rey de las Promociones’, sobre la avenida Pedro de Heredia. En el sitio trabajan 4 máquinas y 16 unidades, controlando los focos de fuego -aún activos-”.

De acuerdo con el último informe oficial, al sitio se desplazaron cuatro máquinas de bomberos y un contingente de 16 unidades que continúan con las labores para controlar y extinguir los focos activos.

El mandatario local agregó que la emergencia “ha generado pérdidas materiales, pero no se reportan personas lesionadas. El personal sigue en el lugar controlando la conflagración”.

Hasta el momento, los equipos han evitado que el incendio se extienda a mayor escala entre los locales colindantes dentro del mercado.

Las llamas iniciaron en el almacén El Rey de las Promociones y amenazan otros locales - crédito @dumek_turbay/X

La magnitud del incendio en una bodega cerrada del mercado de Cartagena ha ocasionado considerables pérdidas materiales, principalmente debido a la afectación de mercancía como ropa y diversos artículos en exhibición, según información proporcionada por Johnny Pérez, director del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con Pérez, el siniestro planteó retos adicionales debido a la complejidad del acceso al interior del local, lo que dificultó la rápida intervención de los equipos de emergencia. “El incendio ocurrió en una bodega cerrada del mercado, donde la complejidad del acceso dificulta la intervención”, explicó Pérez para Alerta Cartagena.

El organismo de emergencia informó que mantiene la atención directa sobre la situación y destacó la necesidad de revisiones constantes en el cableado eléctrico en comercios y viviendas de la ciudad. El director del cuerpo bomberil indicó que la sobrecarga eléctrica y los cortocircuitos figuran entre las causas más frecuentes de este tipo de emergencias en Cartagena.

En la zona, la tarea de contención del siniestro recae sobre equipos de bomberos que, exponiéndose a los riesgos bajo una columna de humo negro, han mantenido un esfuerzo coordinado y continuo.

Los rescatistas trabajan en relevos y se asisten entre sí, enfrentando con determinación un incendio que, hasta el momento, sigue generando alarma entre los habitantes y comerciantes que dependen del mercado para subsistir.