Colombia

Se conocen reacciones en momentos previos al fallo de segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe

Con esta diligencia se estima que se modifique, revoque o ratifique la sentencia condenatoria al líder del Centro Democrático

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Se define el futuro judicial
Se define el futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez

Para las 8:00 a. m. del 21 de octubre de 2025, se programó la lectura del fallo en segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá sobre el futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal, con una pena de 12 años de prisión domiciliaria.

Con esta diligencia se estima que se modifique, revoque o ratifique la sentencia condenatoria al líder del Centro Democrático.

Con respecto a esta decisión, ya se empezaron a conocer posturas políticas, entre ellas, la de María Fernanda Cabal, miembros de su partido político, y una de las precandidatas presidenciales para los comicios del 2026.

Por medio de la cuenta de X de la senadora se puede leer su confianza en una decisión favorable para Uribe: “La justicia hoy nos debe regresar la confianza en sus instituciones. El presidente @AlvaroUribeVel es un hombre inocente, su única pasión es luchar por este país”.

María Fernanda Cabal -
María Fernanda Cabal - Fallo segunda instancia Álvaro Uribe Vélez

Por su parte, el vicepresidente del Senado, Alirio Barrera, no oculto el respaldo a Uribe Vélez, y en sus redes sociales compartió un mensaje de apoyo en el que asegura que el político es inocente de todo los cargos que le fueron imputados, además, de dar a entender que aún tiene trabajo que hacer por el país.

"URIBE LIBRE, #URIBEINOCENTE ¡Colombia lo necesita! #HágalePariente que estamos con usted“.

El vicepresidente del Senado, Alirio
El vicepresidente del Senado, Alirio Barrera, no oculto el respaldo a Uribe Vélez

Otro hombre que no dudo en pronunciarse fue Miguel Uribe Londoño, precandidato del Centro Democrático y padre del fallecido senador y miembro del mismo partido, Miguel Uribe Turbay. En su publicación en la red social X, afirmó que el exgobernador de Antioquia, es un hombre a seguir por la dedicación y trabajo que a realizado en pro de Colombia.

“El presidente @AlvaroUribeVel es un colombiano ejemplar que ha dedicado su vida a esta gran nación”, escribió el funcionario.

Otro hombre que no dudo
Otro hombre que no dudo en pronunciarse fue Miguel Uribe Londoño, precandidato del Centro Democrático y padre del fallecido senador y miembro del mismo partido, Miguel Uribe Turbay

