Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

Tras el deceso de una niña por un disparo en una vivienda cercana a la base militar, la autoridad militar inició indagaciones internas para esclarecer los hechos y brindar acompañamiento a la familia afectada

Lina Muñoz Medina

El Ejército Nacional investiga la muerte de una menor por disparo en La Pedrera, Amazonas -crédito @COL_EJERCITO / X

La muerte de una menor de edad por un disparo en las inmediaciones del sector La Pedrera, en el Amazonas, motivó la apertura de una investigación interna por parte del Ejército Nacional.

El caso generó conmoción en la región, ya que el arma involucrada estaba bajo la responsabilidad de un soldado profesional adscrito a la unidad militar que opera en esa zona.

De acuerdo con la información preliminar difundida por la institución castrense, el incidente ocurrió cuando el uniformado se hallaba fuera de la base de patrulla móvil, específicamente en una vivienda cercana.

La autoridad militar señaló que la Inspección del Ejército Nacional inició de inmediato las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas del disparo y determinar si existe algún grado de responsabilidad atribuible al soldado o a la unidad militar.

El arma involucrada estaba bajo responsabilidad de un soldado profesional fuera de la base militar - crédito prensa Ejército Nacional

En el comunicado oficial, el Comando de la Vigésima Sexta Brigada de Selva, perteneciente a la Sexta División del Ejército, detalló: “En hechos que son materia de investigación, ocurridos en inmediaciones del sector La Pedrera, en el departamento del Amazonas, se reportó el fallecimiento de una menor de edad, por un disparo. De acuerdo con información preliminar, el arma de fuego involucrada estaría bajo responsabilidad de un soldado profesional de esta unidad militar, quien se encontraba fuera de la base de patrulla móvil, en una vivienda cercana”.

La institución informó que, tras conocer la situación, se activaron de inmediato los protocolos internos y se notificó a las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes. El objetivo es determinar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el hecho.

Noticia en desarrollo...

