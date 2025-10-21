Daniel Briceño discutió con concejal del Pacto Histórico por declaraciones de Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro: “Este tipo es una vergüenza”

Las recientes afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación venezolana provocaron un fuerte debate entre los concejales Daniel Briceño y José Cuesta, quienes intercambiaron acusaciones en plataformas digitales - crédito Concejo de Bogotá

El lunes 20 de octubre, durante una entrevista con Daniel Coronell, el presidente Gustavo Petro dirigió nuevas críticas a María Corina Machado, referente de la oposición en Venezuela y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.

Petro manifestó su desacuerdo con cualquier figura internacional que convoque una intervención militar en su territorio y dijo por el contrario Nicolás Maduro no ha realizado una invitación similar.

Tras estas declaraciones, el concejal de Bogotá Daniel Briceño cuestionó abiertamente la postura del presidente diciendo “este tipo es una vergüenza”, lo que generó un intercambio en redes sociales con el también concejal José Cuesta, del Pacto Histórico.

Con respecto a Nicolás Maduro y María Corina Machado, el presidente destacó en dicha entrevista que Maduro ha comenzado a orientar a Venezuela hacia una economía que no dependa del petróleo, lo que, a su juicio, debería ser el eje principal de cualquier negociación en el país vecino. Además, hizo énfasis en que Maduro no ha convocado a una intervención extranjera en Venezuela, diferenciándose de quienes sí han hecho este tipo de llamados. Para Petro, invitar a una potencia extranjera a intervenir en el propio país constituye un acto de traición.

“En cuanto a (Nicolás) Maduro y María Corina, la verdad yo valoro personas alrededor de varios prismas. Uno, la crisis climática. Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empiece a tener una economía sin petróleo y ese debe ser el tema central de la negociación (…) Dos, Maduro no ha invitado a invadir a su país. Para mí, es una persona despreciable quien invita a invadir su propio país. Un traidor. Punto”, comentó.

El concejal Daniel Briceño reaccionó de forma contundente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, interpretando sus palabras como un respaldo explícito a Nicolás Maduro y una descalificación hacia María Corina Machado. Briceño consideró que Petro no solo valoró positivamente la gestión del mandatario venezolano, sino que además tildó de “despreciable” a la líder opositora. En su opinión, estas afirmaciones constituyen una defensa pública de la dictadura en Venezuela, lo que rechazó con dureza.

Daniel Briceño lanzó duras críticas en contra de las declaraciones de Gustavo Petro - crédito @Danielbricen

“Petro acaba de decir que valora mucho al dictador Nicolás Maduro y que María Corina Machado es una persona despreciable. La defensa de la dictadura de Venezuela por parte de Petro se hace de frente. Este tipo es una vergüenza”, expresó el servidor público del Centro Democrático en un mensaje de su cuenta de la red social X.

El concejal José Cuesta, integrante del Pacto Histórico, respondió señalando que la interpretación de Daniel Briceño sobre las declaraciones de Gustavo Petro resultaba errónea. Cuesta sugirió que esta mala interpretación podría deberse a prejuicios personales o a dificultades para comprender el mensaje del presidente. Para él, Petro no calificó a María Corina Machado como despreciable, sino que utilizó ese término únicamente para referirse a quienes invitan a una intervención extranjera en su propio país.

“Algo falla en la hermenéutica de Daniel Briceño. Puede ser el prejuicio instalado en su mentalidad, o por el contrario, fallas estructurales en su capacidad de interpretación. Lo afirmado por el presidente Gustavo Petro refiere a lo despreciable, de quién pide una invasión a su propia patria”, explicó Cuesta en su respuesta.

José Cuesta contestó a las palabras de Daniel Briceño sobre Gustavo Petro - crédito @jcuestanovoa

Daniel Briceño no se quedó en silencio ante la respuesta de José Cuesta y replicó publicando una imagen en tono sarcástico. En la imagen aparece un personaje con la camiseta de Colombia Humana, acompañado de un texto que minimiza las críticas a Petro, sugiriendo que quienes no comprenden al presidente lo hacen por estar molestos o tener afinidad con el uribismo.

Daniel Briceño contestó a José Cuesta con una imagen burlándose de los seguidores de Gustavo Petro - crédito @Danielbricen

“Petro nunca dijo eso, bueno si lo dijo, pero no fue tan así, o sea, lo que Petro quiso decir es que, lo que pasa es que tu no entiendes porque estás ardido. Además eres Uribista de closet”, se lee en el texto de la imagen compartida por Daniel Briceño.