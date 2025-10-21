Andrés Carnes de Res responde tras el cierre de dos de sus locales: “las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad”

Luego del cierre inmediato sobre los restaurantes Andrés D.C. y Andrés Carne de Res, en Bogotá y Chía, por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la cadena respondió en un comunicado.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
“Andrés Carne de Res informa a la opinión pública, a nuestros clientes y aliados que, tras la visita realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a nuestras sedes de Andrés DC (Bogotá) y Andrés Carne de Res (Chía), los días 10 y 11 de septiembre de 2025, hemos cumplido a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad en relación con el mejoramiento de los sistemas de seguridad de nuestras sedes.
Más Noticias
Dólar en Colombia hoy 21 de octubre: cuál es su precio tras la apertura de mercados
Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada
Indignación en Bogotá por video de presunto maltrato animal: comunidad denunció el caso
Un hombre fue grabado agrediendo a su perro en un parque, lo que desató reacciones de la comunidad y exigencias a las autoridades para investigar y proteger al animal
Amaranta Hank se unió a denuncia pública por abuso en contra de productor de cine para adultos Cristian Cipriani: “Hay demasiadas mujeres silenciadas y heridas”
Cipriani se alejó del mundo de la películas XXX y ahora se presenta como un ‘coach’ espiritual en redes sociales, pero tres actrices de cine para adultos esperan que con sus denuncias las autoridades actúen
En medio de lágrimas, un ciudadano de Neiva le ruega a la Nueva EPS que le entregue medicamentos para su tratamiento psiquiátrico
El hombre denunció que en la sede de la Secretaría de Salud hay existencia del fármaco, no obstante, su entrega se detiene en las EPS y las droguerías encargadas
“Petro no fue a Columbia, idiota”, el cineasta Morgan J. Freeman corrige a Trump mientras se refiere a la gestión de Petro
El cineasta y activista es un fuerte opositor al Gobierno de Trump y ha aprovechado las posturas de Petro para afirmar su activismo contra el presidente republicano
MÁS NOTICIAS