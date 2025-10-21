Colombia

Andrés Carnes de Res responde tras el cierre de dos de sus locales: “las adecuaciones requeridas han sido ejecutadas en su totalidad”

La cadena de restaurantes responde luego del cierre de dos de sus restaurantes por presuntos incumplimientos en instalaciones eléctricas y de gas

Julieth Cicua Caballero

Por Julieth Cicua Caballero

El cierre se dio por fallos en las instalaciones eléctricas y de gas - crédito Andrés Carne de Res

Luego del cierre inmediato sobre los restaurantes Andrés D.C. y Andrés Carne de Res, en Bogotá y Chía, por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la cadena respondió en un comunicado.

“Andrés Carne de Res informa a la opinión pública, a nuestros clientes y aliados que, tras la visita realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a nuestras sedes de Andrés DC (Bogotá) y Andrés Carne de Res (Chía), los días 10 y 11 de septiembre de 2025, hemos cumplido a cabalidad con todas las instrucciones impartidas por la entidad en relación con el mejoramiento de los sistemas de seguridad de nuestras sedes.

Andrés Carne de Res emitió
Andrés Carne de Res emitió comunicado informado que las adecuaciones ya se han realizado en su totalidad - crédito Andrés Carne de Res

