Jermein Peña armó escándalo en Junior de Barranquilla por polémico mensaje: “Tengo la conciencia tranquila”

Jermein Peña lleva dos expulsiones en 2026 con Junior de Barranquilla, ambas por golpear al rival en el rostro con su brazo - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla llegó a los playoffs de los cuadrangulares en medio de la irregularidad de su juego, falencias en la parte defensiva y con la Copa Libertadores de por medio, en la que está perdiendo opciones de llegar a los octavos de final y, por ahora, también de caer en la Copa Sudamericana.

Sumado a eso, los tiburones tienen el problema de Jermein Peña, defensor central que causó polémica por su expulsión ante Sporting Cristal, por agredir a un rival con su brazo, y eso pesó mucho en el club porque perdió por 2-0 en Lima, en la tercera fecha del certamen de la Conmebol.

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La situación se agravó por cuenta de un mensaje del jugador en sus redes sociales, lo que provocaría un conflicto interno en la institución por el comportamiento del futbolista, que en tres años ha sido determinante para el equipo, pero cuya actitud lo pondría contra las cuerdas.

“Que cada quien piense lo que quiera”

El martes 28 de abril fue un antes y después para el zaguero samario, pues la tarjeta roja que vio a los 21 minutos en aquel compromiso en Lima, se convirtió en un escándalo porque se registró por una acción que ya se había dado en un partido ante Atlético Nacional: un golpe con el brazo al rostro de un rival.

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Una semana después de ese hecho, Jermein Peña envió un mensaje polémico en su cuenta de Instagram: “Yo no necesito devolver el mal que alguna vez me hicieron, al final cada persona acabará en el lugar que debe estar, además, yo tengo la conciencia tranquila de saber que doy lo mejor de mí en todo momento, cada quien es responsable de sus acciones y de lo que pierde en su vida”.

Este fue el mensaje de Jermein Peña en sus redes sociales, durante su ausencia de Junior por la expulsión en Copa Libertadores - crédito @jermeinzidane98/Instagram

“Si me critican o me juzgan a mí no me importa, hace tiempo aprendí que no debo demostrarle nada a nadie acerca de mí o de mi vida... Que cada quien piense lo que quiera, no vivo para complacer a nadie, no necesito aparentar para caer bien, lo que ven es lo que hay, tengo mis virtudes y mis defectos que mejorar, por supuesto que sí, pero jamás perderé mi esencia por nadie porque me quiero tal y como soy”, añadió.

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Peña mencionó que “algunos días estoy bien y otros me encuentro con obstáculos que superar, pero aquí sigo, dando siempre lo mejor de mí y esforzándome por ser mi mejor versión”, aunque sin dejar claro para quién iba ese escrito exactamente.

Jermein Peña está en el ojo del huracán por su expulsión en Copa Libertadores, que le costó a Junior la derrota 2-0 frente a Sporting Cristal - crédito Colprensa

Lo cierto es que dicho pronunciamiento no cayó bien en el club ni en sus aficionados, pues el jugador se encuentra apartado de la plantilla, como se vio en la fecha 19 de la Liga BetPlay, y no se sabe si los directivos le aplicarán un castigo económico, como propuso Carlos “el Pibe” Valderrama, para que entrara en razón.

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Alfredo Arias salió en defensa de Peña

Luego del triunfo 4-3 sobre el Deportivo Pasto en el estadio Romelio Martínez, el técnico del Junior, Alfredo Arias, le bajó a las críticas hacia Jermein Peña y habló en favor del jugador: “Peña es un muchacho joven, un jugador de fútbol, de un fútbol en el que no hace mucho tiempo no te expulsaban por hacer así”.

“No te expulsaban por eso. Ahora sí te expulsan, y tendrá que corregirlo porque es reiterativo. Y tomaremos las medidas para ayudarlo a corregir eso, porque es un capital del club, porque tiene una capacidad enorme como jugador. Y por qué es un jugador de fútbol. No es un delincuente, es un jugador de fútbol que cometió un error adentro de una cancha de fútbol”, explicó el uruguayo.

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Alfredo Arias, técnico de Junior, no quiere que los hinchas sigan sacrificando a Jermein Peña por su expulsión - crédito Luisa González/REUTERS

Arias incluso citó un versículo de la Biblia para defender al central: “Hay un libro muy famoso, quizás el más sagrado, que dice: ‘aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra’. Yo no soy capaz de tirar una piedra a un muchacho joven que comete un error deportivo, porque es deportivo, es dentro de una cancha. Reiterativo, como dicen, no puede volver a hacerlo, está bien. Pero, muchacho, no podemos crucificar a una persona porque lo expulsan de una cancha”.