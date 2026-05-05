Colombia

Golpe político al Partido Liberal: Mauricio Gómez Amín renunció al Senado y rompió lazos con la colectividad

El congresista formalizó su decisión en la plenaria el 5 de mayo y dejó constancia escrita ante la corporación sobre su decisión, en medio de su apoyo a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

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En el Congreso se confirmó la salida del senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal - crédito Senado
En el Congreso se confirmó la salida del senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal - crédito Senado

El senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, colectividad que lidera el expresidente César Gaviria, anunció su renuncia irrevocable a la curul y a su militancia en el partido político, en un momento marcado por tensiones debido a las elecciones presidenciales que se avecinan.

El congresista tomó la palabra en la sesión de Senado del martes 5 de mayo y dejó constancia escrita ante sus colegas: “Por medio de la presente me permito presentar renuncia irrevocable a mi condición de senador de la República, así como a mi militancia en el Partido Liberal Colombiano”.

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La salida de Gómez Amín ocurre en paralelo a su participación en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, dentro del movimiento Defensores por la Patria, lo que reordenó su actividad política fuera del Congreso. Su decisión se conoció en un momento en el que el liberalismo atraviesa diferencias frente a las posiciones electorales que asumirán sus distintas figuras.

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