SIC ordena el cierre inmediato de los establecimientos Andrés D.C. y Andrés Carne de Res tras inspección: qué pasó

La entidad comunicó que la medida busca proteger a los trabajadores de los establecimientos

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

La SIC ordenó el cierre
La SIC ordenó el cierre inmediato de los restaurantes Andrés Carnes de Res y Andrés D.C. - crédito Andrés Carne de Res

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó la clausura inmediata de Andrés D.C. y Andrés Carne de Res, dos conocidos establecimientos gastronómicos, después de que una inspección identificara graves riesgos eléctricos y de gas combustible que representan un peligro inminente para la vida, la salud y la seguridad tanto de consumidores como de trabajadores.

La decisión fue comunicada por la misma SIC, que tras sus visitas encontró fallas que, de acuerdo con su evaluación, comprometen seriamente la integridad de quienes asisten y laboran en ambos locales.

La medida fue descrita por la institución como un procedimiento para “proteger los derechos básicos de los usuarios y colaboradores, ante la existencia de condiciones de riesgo por instalaciones eléctricas y de gas inseguras”.

Noticia en desarrollo...

