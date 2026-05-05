Colombia

Estas son las cinco zonas de Bogotá que concentran la mayor cantidad de robos de celulares en 2026: se hurtan 96 dispositivos al día

Una disminución significativa en el número de equipos recuperados en comparación con el 2025 generó preocupación por la falta de estrategias eficaces y pone en discusión la eficacia de las autoridades distritales ante el aumento de los hurtos

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Un hombre en motocicleta extiende su brazo para tomar un teléfono móvil de la mano de una mujer que grita, mientras están en una calle concurrida con puestos de frutas.
Entre enero y marzo de 2026 se reportaron 8.629 hurtos de celulares en Bogotá, equivalente a 96 robos diarios, según cifras oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hurto de celulares sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto en Bogotá, afectando la seguridad y la vida cotidiana en distintas zonas de la ciudad. Así lo reveló la información obtenida por la concejala Diana Diago a través de un derecho de petición dirigido a la Secretaría de Seguridad, que detalla el comportamiento de este delito en los primeros tres meses de 2026.

Según el informe oficial, entre enero y marzo se reportaron 8.629 robos de celulares en la capital, lo que representa un promedio de 96 hurtos diarios. Este fenómeno se concentra principalmente en cinco localidades: Engativá (889 hurtos), Chapinero (864), Suba (826), Teusaquillo (738) y Kennedy (720). Las cifras detallan que el delito se focaliza en áreas estratégicas, donde la circulación de personas y el comercio facilitan la acción de los delincuentes.

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Zonas críticas y concentración del delito

Las localidades más afectadas comparten características de alta densidad poblacional, presencia de centros educativos, áreas comerciales y ejes de movilidad. Engativá encabeza la lista, seguida muy de cerca por Chapinero y Suba, zonas donde se han identificado patrones reiterados de hurtos tanto en vía pública como en entornos de transporte masivo.

Las localidades de Engativá, Chapinero, Suba, Teusaquillo y Kennedy concentran la mayoría de robos de celulares en la capital colombiana - crédito Concejala Diana Diago
Las localidades de Engativá, Chapinero, Suba, Teusaquillo y Kennedy concentran la mayoría de robos de celulares en la capital colombiana - crédito Concejala Diana Diago

La concejal Diana Diago advirtió que las cifras revelan una problemática persistente: “Estas cifras reflejan una alta concentración del delito en zonas estratégicas de la ciudad, afectando directamente la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos”. El registro de más de ocho mil celulares hurtados en solo tres meses revela la magnitud y regularidad del fenómeno, que no da tregua a los habitantes de Bogotá.

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No solo preocupa la cantidad de robos, sino también la baja efectividad en la recuperación de los equipos. En el periodo analizado, de los 8.629 celulares hurtados solo se recuperaron 736 dispositivos, una tasa significativamente menor a la registrada en el mismo lapso de 2025, cuando se habían recuperado 1.283 equipos. La caída del 42,6% implica una recuperación de 547 celulares menos respecto al año anterior, lo que genera inquietud sobre la capacidad institucional para enfrentar el delito.

Balance de la administración y exigencias de la cabildante

La baja recuperación de celulares robados fue señalada como un grave retroceso en la lucha contra este delito. La concejal Diago manifestó: “Es inaceptable que mientras miles de bogotanos son víctimas del hurto de celulares, la capacidad de recuperación caiga de manera tan drástica. Esto demuestra una falta de estrategia y contundencia por parte de la administración”.

La baja recuperación de celulares robados en 2026, con solo 736 equipos recuperados, representa una caída del 42,6% frente al año anterior - crédito Concejala Diana Diago
La baja recuperación de celulares robados en 2026, con solo 736 equipos recuperados, representa una caída del 42,6% frente al año anterior - crédito Concejala Diana Diago

La cabildante recordó que el alcalde Carlos Fernando Galán se comprometió durante su campaña a desarticular las redes ilegales de comercialización de celulares robados. Diago enfatizó que el incumplimiento de esta promesa podría fortalecer el negocio criminal:

“Si Galán no combate el robo de celulares como lo prometió, este delito seguirá creciendo y seguirá siendo un negocio rentable para los delincuentes. Bogotá necesita acciones contundentes, más operativos y una estrategia real para desarticular estas redes criminales”.

La concejala exigió a la administración distrital tomar medidas urgentes y focalizadas en las localidades críticas, aprovechando la georreferenciación del delito: “Los ciudadanos no pueden seguir perdiendo sus pertenencias mientras los delincuentes ganan terreno. Es momento de actuar con contundencia y recuperar la seguridad en Bogotá”.

Operativos recientes y estructura criminal

El 23 de abril de 2026, la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ejecutaron un operativo que resultó en la desarticulación del grupo delincuencial organizado Los Liberadores. La acción incluyó la captura de cuatro integrantes en Bogotá y Soacha, así como la incautación de 380 teléfonos inteligentes de alta gama, dinero en efectivo y dispositivos tecnológicos hurtados.

Un operativo de la Policía Nacional y la Dijín terminó con la captura de cuatro miembros del grupo 'Los Liberadores' y la incautación de 380 celulares - crédito Secretaría de Seguridad
Un operativo de la Policía Nacional y la Dijín terminó con la captura de cuatro miembros del grupo 'Los Liberadores' y la incautación de 380 celulares - crédito Secretaría de Seguridad

Entre los capturados figura Dieber Gaviria Parra, alias Gato, señalado como el receptor principal de celulares robados en Bogotá y responsable de su comercialización tanto localmente como en mercados de Perú y Ecuador. Según la investigación, también coordinaba esquemas de estafa en la compra y venta de vehículos, aprovechando plataformas digitales para engañar a las víctimas y facilitar la transferencia ilegal de automotores.

Durante las diligencias judiciales se decomisaron 11 computadores portátiles, 11 tabletas digitales, 11 datáfonos, más de $37 millones de pesos en efectivo, 5.175 euros y 4.563 dólares, además de 23 cédulas de ciudadanía presuntamente hurtadas. La estructura operaba como un centro de acopio y redistribución de tecnología robada, con capacidad logística para movilizar grandes volúmenes de equipos y ejecutar fraudes a gran escala.

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