Brutal ataque a un perro con un machete desató indignación en Ibagué

El animalito fue brutalmente atacado con el arma cortopunzante - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La difusión de imágenes y videos que muestran el ataque en contra de Snoopy, un perro que fue agredido con un machete en la vereda Potrero Grande, que se encuentra ubicada en la parte baja de la ciudad de Ibagué (Tolima), ha provocado una ola de indignación y llevó a que la ciudadanía avanzara con la denuncia de este caso ante el Concejo Municipal.

El material audiovisual, que documenta la gravedad de la agresión, fue clave para que la situación fuera reconocida no solo por la ciudadanía, sino por las autoridades de la ciudad, según la información publicada por El Nuevo Día.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho se produjo cuando Snoopy salió de su vivienda y, al llegar a una granja de la zona, fue atacado sin motivo aparente por el presunto responsable, de acuerdo con la denuncia presentada por las personas que presenciaron la escena.

Después de la situación, la Policía fue notificada y se confirmó que el animal fue víctima de un atentado contra su vida, lo que generó preocupación tanto en la comunidad como entre las autoridades.

La agresión sufrida por Snoopy generó conmoción y llevó el caso ante el Concejo Municipal - crédito Colprensa

De acuerdo con el reporte oficial, el estado de salud del animal es extremadamente delicado: “En este momento, la salud de Snoopy es crítica, pues se está debatiendo entre la vida y la muerte. La familia del perrito está sufriendo profundamente debido a este difícil momento. Los denunciantes han clamado por la pronta recuperación del animalito”, declaró la concejal Silvia Ortiz en declaraciones recogidas por El Nuevo Día.

La situación ha impactado notablemente a la familia poseedora del animal, que atraviesa momentos de angustia mientras están a la espera de su pronta recuperación. Cabe mencionar que la denuncia fue presentada públicamente durante una sesión plenaria del Concejo de Ibagué, lo que permitió que el caso adquiriera relevancia en toda la ciudad.

Ante la gravedad de los hechos, Silvia Ortiz explicó que, como consecuencia de la exposición del caso, se solicitó formalmente a la Secretaría de Gobierno que, en medio del debate de control político al Centro de Atención y Protección Animal (Capa), se proporcionen detalles sobre el proceso de judicialización del presunto agresor.

“El objetivo es establecer cómo avanza el proceso legal para castigar este atropello contra un ser sintiente”, afirmó la cabildante al medio local.

Los impulsores de la denuncia insistieron en la necesidad de que se impongan penas severas al responsable, argumentando que la sociedad no puede tolerar actos de crueldad como el ataque a un animal indefenso con un machete. La exigencia de justicia para Snoopy se fundamenta en el principio de protección a los seres sintientes y en la petición de que estos hechos no queden impunes.

La ciudadanía pide respeto por la vida de los animales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mujer golpeó a su perro hasta dejarlo inconsciente y luego lo ahogó en la alberca

Un grave caso de maltrato animal tiene preocupados a los habitantes del sector de Fuente Santa, ubicado en El Salado (comuna Siete) en Ibagué, Tolima, debido a que allí, una mujer es señalada por sus vecinos de haber matado a golpes y ahogado a su perro, un cocker spaniel llamado Zeus.

El brutal acto ocurrió durante la noche del viernes 19 de septiembre de 2025 y generó alarma entre los vecinos, que no dudaron en alertar a las autoridades y demostraron su preocupación por la seguridad de los animales en esta y otras regiones del país, ante la cantidad de casos de maltrato que se han presentado.

De acuerdo con testimonios recogidos por el diario local El Olfato, la propietaria del animal habría atravesado un episodio de depresión antes de atacar a Zeus. Una de las denunciantes relató que la mujer “entró en depresión y mató a golpes al perro y lo ahogó en la alberca”; sin embargo, esta es solo una de las hipótesis que circulan ante lo ocurrido.