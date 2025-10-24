Nequi y Bancolombia explican la caída de sus servicios hoy viernes, 24 de octubre

No funcionan las plataformas digitales de estas entidades bancarias - crédito Bancolombia, Nequi y Freepik

Este viernes 24 de octubre, una falla en los servicios de Nequi y Bancolombia afecta el acceso a las aplicaciones y la realización de transferencias.

La interrupción impide el envío y la recepción de dinero entre bancos, las recargas, las operaciones a través de PSE y los retiros con tarjetas. También dificulta la obtención del código necesario para realizar retiros en efectivo desde la billetera virtual en cajeros automáticos y corresponsales bancarios.

La situación genera inquietud entre los usuarios habituales de estas plataformas, ya que no se trata del primer bloqueo que dificulta el movimiento de dinero para compras personales o empresariales.

En redes sociales, se reportó la caída de los servicios desde las 3:00 a. m. y por ello, la entidad financiera reportó una falla; sin embargo, no habló del tiempo que se tomarán para mejorar la situación.

“Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible”.

Según el banco, estarán informado en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles.

“Entre tanto, aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros”.

Además de la redes sociales, los interesados en conocer a qué hora pueden hacer movimientos en Bancolombia y Nequi, pueden revisar la página directa de las entidades.

Asimismo, la página de Downdetector, una plataforma en línea que informa en tiempo real sobre el estado de servicios digitales como redes sociales, banca, juegos y proveedores de internet.

Para este viernes, dicho sitio web recibió 289 reportes hasta las 6:43 a. m. El 71 % de estos corresponde a dificultades para acceder desde dispositivos móviles, el 19 % a inconvenientes al iniciar sesión y el 10 % a fallas en cajeros automáticos.

Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Buenaventura y Bogotá concentran la mayor cantidad de reportes con estas dos entidades financieras.

Adicional a los servicios que funcionan con internet, usuarios han reportado que algunos cajeros automáticos aparecen con letreros de “Cajero temporalmente fuera de servicio”.

No es la primera vez que se cae Bancolombia y Nequi

El banco con más usuarios activos del país enfrenta problemas en su aplicación por segunda vez en la semana, además de los inconvenientes reportados este viernes en los cajeros automáticos.

El 20 de octubre, una interrupción global en la nube AWS, operada por Amazon, generó fallas de conexión en varios sitios web y aplicaciones, entre ellos Amazon, Snapchat y Fortnite.

<i><b>Noticia en desarrollo...</b></i>