Sigue la polémica tras la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4’: Marko dio nuevos detalles de la controversia

El venezolano aseguró que la familia de Andrea y Yina querían entrar al ring

La noche del 18 de octubre de 2025 en el coliseo Medplus, de Bogotá, fue testigo de una confrontación esperada y desconcertante entre las creadoras de contenido Andrea Valdiri y Yina Calderón durante Stream Fighters 4.

La pelea, anunciada desde hace casi cuatro meses y aclamada en redes sociales, terminó abruptamente luego de que Calderón decidió abandonar el ring tras una ofensiva temprana de Valdiri. Según se vio en la transmisión, la multitud expresó su descontento con abucheos y lanzando objetos hacia el cuadrilátero, mientras las reacciones en plataformas digitales no se hicieron esperar.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse

Andrea Valdiri, que representa una de las figuras más seguidas en las redes sociales de Colombia, se mostró inconforme con el desenlace del encuentro. Y es que la bailarina barranquillera lamentó la reacción de su contrincante y ofreció disculpas a los asistentes por lo que describió como una oportunidad malograda para el espectáculo.

Por su parte, Yina Calderón, conocida tanto por sus polémicas como por su presencia en la escena digital, respondió desde el mismo ring que prefería priorizar su integridad y que no consideraba justo continuar en un enfrentamiento que, según su apreciación, no respetaba las reglas básicas de seguridad que ambas habrían pactado con la organización.

En declaraciones previas al evento, Calderón ya había advertido a la organización encabezada por Westcol, su deseo de abandonar la competencia y solicitando condiciones equitativas y denunciando posibles favoritismos.

Yina Calderón se retira del ring en plena pelea contra Andrea Valdiri.

Antes del combate, la expectativa había crecido con cada intercambio de retos y mensajes entre las participantes.

Valdiri propuso prescindir del casco de protección, pero Calderón rechazó la sugerencia, alegando que quería ajustarse a lo estipulado por el deporte y evitar incidentes graves. Incluso, Yina llegó a apodar a su rival como “Tronchatoro”, término que alimentó la conversación previa a la pelea.

No solo el público reaccionó ante el rápido desenlace

En medio del debate en redes sociales, Marko, el influencer venezolano que presentó el evento habló a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram sobre su opinión respecto al enfrentamiento entre Valdiri y Calderón, revelando la tensión que se sentía en el escenario.

Marko, el creador de contenido que animó el 'Stream Fighters 4' habló de la tensión que se vivió en el ring

La noche del enfrentamiento estuvo marcada por una atmósfera de tensión extremaen el escenario, según relató el conocido influencer venezolano que ofició como presentador del evento.

Al recordar el momento, el creador de contenido que ha colaborado en publicaciones con Felipe Saruma, describió: “Pasó una hijueputa tensión del carajo”, una frase que resume el ambiente que se vivió durante la pelea.

Mientras el público reaccionaba y las redes sociales debatían el desenlace, Marko compartió detalles inéditos a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

El presentador explicó que la situación se complicó cuando “del lado de Valdiri la familia se estaba gritando muchas cosas con la familia de Yina”, lo que lo llevó a pensar que el conflicto podría escalar: “Por un momento llegué a pensar que esa gente iba a entrar al ring y se iba a dar todos contra todos”.

Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters

La producción intentó intervenir para calmar los ánimos, según relató en sus historias, quien recibió instrucciones de animar a Yina Calderón a regresar a la pelea. Sin embargo, la tensión no cedía y la situación se agravó cuando el público comenzó a lanzar objetos al ring.

Marko recordó el momento crítico: “Empezaron a llover botellas y yo dije: ‘Hermano, si yo no digo algo aquí, nos van a cagar a botellazos a todos’”.

En ese momento, Marko improvisó una frase que rápidamente se viralizó: “Al que vea lanzando botellas, dale una pata en el culo”.

