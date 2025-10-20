Puente colgante colapsó justo cuando un vehículo transitaba por el sector: varias personas resultaron lesionadas

Las autoridades afirman que la estructura cedió por las fuertes lluvias - crédito Antioquia Conecta / X

El colapso parcial de un puente colgante en la zona rural de Sopetrán, en Antioquia, dejó a tres personas heridas, por lo que tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, donde los especialistas se encargaron de estabilizarlos.

El accidente ocurrió durante la jornada del domingo 19 de octubre de 2025 e involucró a un vehículo que cayó al vacío cuando un tramo de la estructura cedió. Los ocupantes transitaban hacia el corregimiento de San Nicolás de Bari cuando ocurrió la emergencia.

La situación generó preocupación entre los habitantes, ya que este puente representa una de las principales vías de acceso para los residentes y campesinos de la región, por lo que piden apoyo a las autoridades departamentales y nacionales.

Las autoridades y la comunidad están atentos a la evolución de los afectados - crédito Freepik

De acuerdo con el reporte médico preliminar, los afectados presentan lesiones en la espalda, la columna y las extremidades, así que deben permanecer bajo observación del personal de salud. La magnitud del accidente puso en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura que conecta a comunidades rurales con el resto del municipio.

Los habitantes del corregimiento de San Nicolás de Bari, conocido como el “Puerto escondido del Occidente”, están atentos a la evolución en la salud de las víctimas e hicieron un llamado para pedir apoyo en la reconstrucción del importante corredor vial.

Tras el accidente, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) y las autoridades locales se encuentran definiendo las acciones de reparación necesarias y evaluando medidas para prevenir nuevos incidentes en la infraestructura vial de la región, teniendo en cuenta las fuertes lluvias que han azotado a la región durante 2025.

Las autoridades departamentales han tenido que atender gran cantidad de tragedias por las lluvias - crédito Dagran

Municipios en riesgo por las fuertes lluvias

La expansión de los sistemas de monitoreo en Antioquia ha permitido que 45 municipios cuenten actualmente con herramientas para anticipar y gestionar emergencias asociadas a inundaciones, crecientes y avenidas torrenciales. Esta cobertura, que hasta hace poco abarcaba solo 36 localidades, se ha incrementado con la instalación de 142 instrumentos de monitoreo en diferentes puntos del departamento, según explicó Carlos Ríos, director del Dagran.

Asimismo, el experto aseguró que hay 20 municipios distribuidos en el norte, nordeste, suroeste, Bajo Cauca y oriente de Antioquia se encuentran bajo alerta roja debido al riesgo de deslizamientos de tierra. Esta situación se agrava por la persistencia de las lluvias.

Sin embargo, la preocupación de las autoridades no se limita a los deslizamientos. La alerta roja por desbordamiento se ha extendido a los ríos Samaná Norte, Cauca, Magdalena, León y Mulatos, lo que llevó a incrementar el nivel de vigilancia en las zonas ribereñas.

De acuerdo con Ríos, “Pasamos de cubrir treinta y seis municipios a cuarenta y cinco municipios con nuestro sistema de monitoreo, particularmente con los pluviómetros que tenemos en nuestras quebradas. Para nosotros es muy importante esto porque estamos impactando positivamente a más de 6.500 personas en todo nuestro departamento”, afirmó el funcionario.

Las autoridades trabajan por evitar nuevas emergencias - crédito Dagran Antioquia

El director del Dagran también destacó que la ampliación de estos sistemas permite anticipar las alertas a las comunidades, gracias a la integración de plataformas tecnológicas y a la apropiación social de los mecanismos de prevención: “Esto nos va a generar a nosotros una anticipación de alerta a todas las comunidades con nuestro sistema de alerta y con la apropiación social que hemos hecho en el territorio. Todas estas capacidades, como siempre les hemos venido contando, también han venido trabajándose de manera armónica y articulada con nuestras plataformas tecnológicas”, señaló Ríos.

Así, las autoridades siguen trabajando para fortalecer la red de monitoreo, con el fin de enfrentar los desafíos de la temporada de lluvias en Antioquia.