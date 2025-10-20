Colombia

Puente colgante colapsó justo cuando un vehículo transitaba por el sector: varias personas resultaron lesionadas

El accidente afectó a residentes y campesinos que dependen de esta vía para sus actividades diarias

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Las autoridades afirman que la estructura cedió por las fuertes lluvias - crédito Antioquia Conecta / X

El colapso parcial de un puente colgante en la zona rural de Sopetrán, en Antioquia, dejó a tres personas heridas, por lo que tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, donde los especialistas se encargaron de estabilizarlos.

El accidente ocurrió durante la jornada del domingo 19 de octubre de 2025 e involucró a un vehículo que cayó al vacío cuando un tramo de la estructura cedió. Los ocupantes transitaban hacia el corregimiento de San Nicolás de Bari cuando ocurrió la emergencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La situación generó preocupación entre los habitantes, ya que este puente representa una de las principales vías de acceso para los residentes y campesinos de la región, por lo que piden apoyo a las autoridades departamentales y nacionales.

Las autoridades y la comunidad
Las autoridades y la comunidad están atentos a la evolución de los afectados - crédito Freepik

De acuerdo con el reporte médico preliminar, los afectados presentan lesiones en la espalda, la columna y las extremidades, así que deben permanecer bajo observación del personal de salud. La magnitud del accidente puso en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura que conecta a comunidades rurales con el resto del municipio.

Los habitantes del corregimiento de San Nicolás de Bari, conocido como el “Puerto escondido del Occidente”, están atentos a la evolución en la salud de las víctimas e hicieron un llamado para pedir apoyo en la reconstrucción del importante corredor vial.

Tras el accidente, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) y las autoridades locales se encuentran definiendo las acciones de reparación necesarias y evaluando medidas para prevenir nuevos incidentes en la infraestructura vial de la región, teniendo en cuenta las fuertes lluvias que han azotado a la región durante 2025.

Las autoridades departamentales han tenido
Las autoridades departamentales han tenido que atender gran cantidad de tragedias por las lluvias - crédito Dagran

Municipios en riesgo por las fuertes lluvias

La expansión de los sistemas de monitoreo en Antioquia ha permitido que 45 municipios cuenten actualmente con herramientas para anticipar y gestionar emergencias asociadas a inundaciones, crecientes y avenidas torrenciales. Esta cobertura, que hasta hace poco abarcaba solo 36 localidades, se ha incrementado con la instalación de 142 instrumentos de monitoreo en diferentes puntos del departamento, según explicó Carlos Ríos, director del Dagran.

Asimismo, el experto aseguró que hay 20 municipios distribuidos en el norte, nordeste, suroeste, Bajo Cauca y oriente de Antioquia se encuentran bajo alerta roja debido al riesgo de deslizamientos de tierra. Esta situación se agrava por la persistencia de las lluvias.

Sin embargo, la preocupación de las autoridades no se limita a los deslizamientos. La alerta roja por desbordamiento se ha extendido a los ríos Samaná Norte, Cauca, Magdalena, León y Mulatos, lo que llevó a incrementar el nivel de vigilancia en las zonas ribereñas.

De acuerdo con Ríos, “Pasamos de cubrir treinta y seis municipios a cuarenta y cinco municipios con nuestro sistema de monitoreo, particularmente con los pluviómetros que tenemos en nuestras quebradas. Para nosotros es muy importante esto porque estamos impactando positivamente a más de 6.500 personas en todo nuestro departamento”, afirmó el funcionario.

Las autoridades trabajan por evitar
Las autoridades trabajan por evitar nuevas emergencias - crédito Dagran Antioquia

El director del Dagran también destacó que la ampliación de estos sistemas permite anticipar las alertas a las comunidades, gracias a la integración de plataformas tecnológicas y a la apropiación social de los mecanismos de prevención: “Esto nos va a generar a nosotros una anticipación de alerta a todas las comunidades con nuestro sistema de alerta y con la apropiación social que hemos hecho en el territorio. Todas estas capacidades, como siempre les hemos venido contando, también han venido trabajándose de manera armónica y articulada con nuestras plataformas tecnológicas”, señaló Ríos.

Así, las autoridades siguen trabajando para fortalecer la red de monitoreo, con el fin de enfrentar los desafíos de la temporada de lluvias en Antioquia.

Temas Relacionados

SopetránAntioquiaPuente colganteAccidenteColombia-Noticias

Más Noticias

Paola Holguín estalló contra Lalis Smile tras criticar a concejal que denunció el uso indebido de fondos públicos: “Deja de ser cínica”

El conflicto entre las lideresas surgió cuando Daniel Briceño denunció que un artículo de la reforma del Concejo de Bogotá permitiría viajes ilimitados con el erario

Paola Holguín estalló contra Lalis

Un hombre murió tras 20 días hospitalizado por las heridas causadas durante una riña en Medellín

La víctima había protagonizado un enfrentamiento con otro sujeto en pleno parque Berrío, uno de los sectores más transitados de la capital antioqueña

Un hombre murió tras 20

Santa Fe confirmó la baja de una de sus figuras de cara al duelo con Medellín: también se perdería clásico con Millonarios

El conjunto Cardenal, octavo en la tabla de posiciones de la Liga Betplay, deberá conseguir un resultado positivo en la capital antioqueña si busca acceder a la próxima instancia del campeonato local

Santa Fe confirmó la baja

Condones de popular marca están siendo falsificados y vendidos en Colombia: Invima puso la alerta

La entidad sanitaria publicó un comunicado con el que detalló, con imágenes, las diferencias y características que distinguen el preservativo auténtico y el fraudulento

Condones de popular marca están

Así será el nuevo megaparque urbano y natural de Bogotá: más grande que el Simón Bolívar

Con la restauración de humedales, corredores biológicos y una masiva siembra de árboles, el proyecto apuesta por la biodiversidad y la conectividad ecológica en la Sabana

Así será el nuevo megaparque
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El audio con el que

El audio con el que vinculan a alias Chejo con amenazas de desplazamiento forzado en Antioquia: “Que se quede una persona por casa si tiene que ordeñar”

Reportan combate activo entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes de las disidencias en plena jornada electoral, en Cauca

Videos: tensión en Tibú por patrullaje del ELN y disparos al aire tras la presencia del Ejército en la zona

Video: hallan dos cuerpos con heridas de bala tirados en la carretera en la vía Medellín-Anorí

Director de medio alternativo amenazado de muerte vuelve a irse del país: “Volví de mi primer exilio pensando que con Petro iba a ser diferente”

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón dejó a los

Yina Calderón dejó a los seguidores de ‘Stream Fighters 4’ un sin sabor: estas son las especulaciones de porqué esperó para renunciar en el ring

Ranking Netflix en Colombia: estas son las películas preferidas del momento

Tatiana Rentería reveló detalles de la infidelidad que ocasionó su ruptura con Diego Trujillo

K-pop iTunes Colombia: “Golden” de HUNTR/X domina el ranking de las 10 canciones más populares hoy

Melissa Gate no perdonó a Yina Calderón tras su actuación en el ring de ‘Stream Fighters 4′, con viejo video: “Hay que destruirlas sin piedad”

Deportes

Santa Fe confirmó la baja

Santa Fe confirmó la baja de una de sus figuras de cara al duelo con Medellín: también se perdería clásico con Millonarios

El malentendido entre César Torres y Alexéi Rojas, que no jugó ante Francia: el técnico cuestionó su rol en el Arsenal, pero el arquero lo controvirtió

Futbolista colombiano se vio inmerso en batalla campal en el fútbol boliviano: hasta la policía tuvo que intervenir

Se registraron fuertes riñas y peleas en medio del clásico entre Cali y América: fue necesaria la presencia de la policía

Colombia comenzó con pie izquierdo en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA: fue vapuleada 4-0 por España