Yina Calderón se retira del ring en plena pelea contra Andrea Valdiri y el público la abuchea: “Se cago”

La barranquillera llevó la iniciativa y la DJ bajó los brazos casi de inmediato, propiciando el rápido final de la pelea estelar en 'Stream Fighters 4' - crédito @stream_fighters/Instagram

El Stream Fighters 4, evento organizado por el creador de contenido colombiano Westcol, cerró su edición 2025 con un final inesperado y lleno de polémica. La pelea estelar entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, una de las más esperadas por los seguidores, duró menos de 10 segundos luego de que Yina decidiera abandonar el combate tras recibir una fuerte arremetida de su rival.

El espectáculo, realizado en el Coliseo MedPlus de Bogotá, reunió a más de 15 mil personas y contó con seis combates entre creadores de contenido de diferentes países de Latinoamérica. Además, incluyó presentaciones musicales de Farruko, Cosculluela, Béele y Blessd, quienes pusieron el ambiente antes del enfrentamiento más esperado de la noche.

La pelea más corta del Stream Fighters 4

El reloj apenas marcaba los primeros segundos del primer asalto cuando Andrea Valdiri salió con una ofensiva contundente. Yina Calderón, visiblemente sorprendida, intentó cubrirse, pero la presión de su oponente la obligó a retroceder hasta la esquina. En ese momento, el árbitro decidió detener la pelea por seguridad ante el evidente desequilibrio.

Sin embargo, la situación dio un giro aún más inesperado. Yina Calderón decidió retirarse del combate, pese a que Andrea Valdiri y el resto de asistentes le pedían que continuara. La ex participante de La Casa de los Famosos se quitó los guantes y abandonó el ring, lo que provocó la molestia del público y del propio Westcol, quien arremetió contra ella frente a todos los asistentes.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

Un cierre polémico para una noche histórica

El ambiente en el coliseo se tornó tenso. Westcol, visiblemente molesto, intervino varias veces para intentar convencer a Yina de continuar. “Todo el mundo está viendo. Honor y respeto, Yina. Se pelea hasta el final”, le dijo el streamer mientras intentaba persuadirla.

Pero Calderón, en medio de la presión y los abucheos, decidió quitarse el casco y abandonar definitivamente el combate, mientras Valdiri permanecía en el ring esperando reanudar la pelea.

El público no tardó en reaccionar: gritos, abucheos y reclamos se escucharon en todo el recinto, incluso algunos asistentes lanzaron objetos hacia el cuadrilátero.

La tensión aumentó cuando una de las hermanas de Yina Calderón protagonizó un fuerte intercambio verbal con Andrea Valdiri, generando aún más confusión y caos en el evento. Finalmente, ante la negativa de Calderón, Andrea Valdiri fue declarada ganadora sin haber peleado realmente, mientras los espectadores mostraban su inconformidad.

Antes de salir del recinto, Yina alcanzó a decir: “Quiero felicitar a Andrea”, aunque luego no tuvo oportunidad de hablar más.

Yina Calderón se retira del ring en plena pelea contra Andrea Valdiri. - crédito captura de pantalla

Andrea Valdiri lamentó lo ocurrido

Tras el inesperado desenlace, Andrea Valdiri se mostró avergonzada ante el público. “Estoy llena de sentimientos, porque la verdad tengo pena, tengo vergüenza porque ustedes vinieron para ver una buena pelea”, expresó en el micrófono. La bailarina e influencer agradeció a quienes la acompañaron y lanzó una crítica directa a su oponente: “No tuve una buena rival, definitivamente era una ga-yina. Quería tirar trompadas y volverla mierda”, dijo ante la multitud.

Valdiri también aseguró que esto “no se queda así”, y adelantó que muy pronto estará en la velada de Ibai representando a Colombia. “Hay gente que tiene palabra en la vida y contra eso no hay nada. Aquí estoy yo para la raya y voy por Colombia”, agregó, recibiendo los aplausos del público.

Westcol explotó contra Yina Calderón

Luego del incidente, Westcol no ocultó su enojo y reaccionó con duras palabras contra Yina. “No controlamos los actos de mujeres tan asquerosas que nos representan a Colombia. Que gente como Yina Calderón se vayan para la p***”, dijo el streamer en plena transmisión.

Además, añadió que se encargará de que Andrea Valdiri tenga una revancha en la velada de Ibai, afirmando que se merece una oportunidad real de demostrar su nivel sobre el ring.

Pese al polémico desenlace, el Stream Fighters 4 se consolidó como uno de los eventos de entretenimiento más grandes del año, combinando música, espectáculo y boxeo.La pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, aunque breve, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, tanto por el abandono inesperado como por la fuerte reacción del público y los organizadores.