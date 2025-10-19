Desalojo en el Tayrona: operadores turísticos denuncian que los sacaron para ampliación de negocio privado

El conflicto entre operadores turísticos y una propiedad privada en el Parque Tayrona genera tensiones en el Caribe colombiano - crédito Colprensa

El conflicto entre algunos operadores turísticos y una propiedad privada en el Parque Tayrona encendió las alarmas en una de las zonas más visitadas del Caribe colombiano. Prestadores de servicios en las playas Arenilla y Piscina denuncian haber sido desalojados del área donde, aseguran, trabajan desde hace años con aval de Parques Nacionales y la Capitanía de Puerto. La medida, según ellos, estaría ligada a la expansión de un negocio turístico privado en los alrededores.

Nilce Blanquicet, una de las afectadas, relató que durante largo tiempo ofrecen servicios de guianza, snorkeling y acompañamiento a los visitantes dentro de los límites permitidos del parque. “Sabemos que en esa zona hay una propiedad privada perteneciente a la familia Dávila y eso siempre lo hemos respetado. Ellos mismos usaron nuestros servicios durante años. Pero desde que abrieron su propio negocio turístico, comenzaron a señalarnos como invasores”, explicó a Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Prestadores de servicios denuncian desalojos en playas Arenilla y Piscina, pese a contar con aval de Parques Nacionales - crédito Creative Commons

El problema, según Blanquicet, comenzó cuando los dueños de una finca cercana habilitaron un restaurante y unas cabañas dentro de su terreno. A partir de ese momento, los trabajadores denuncian que se les restringió el acceso a sectores que antes utilizaban para desarrollar su actividad turística y que incluso se interpuso una presunta querella por invasión.

“Nos acusan de haber ocupado sus tierras desde octubre, pero tenemos pruebas de que llevamos años trabajando ahí. Tenemos un censo en Parques Nacionales y programas como ‘Deja tu huella, no tu basura’, que evidencian que nuestras actividades buscan conservar el entorno”, añadió.

Hasta ahora, los propietarios del predio no han ofrecido declaraciones públicas sobre las acusaciones. Los trabajadores, por su parte, piden la intervención de las autoridades ambientales y locales para esclarecer la situación y proteger su derecho al trabajo en un territorio donde el equilibrio entre conservación, turismo y propiedad privada suele generar tensiones.

La expansión de un negocio turístico privado estaría detrás de las restricciones a trabajadores tradicionales del Tayrona - crédito Parques Nacionales de Colombia

La controversia surge justo cuando el Parque Nacional Natural Tayrona se prepara para uno de sus cierres temporales más significativos del año. Del 19 de octubre al 2 de noviembre de 2025, el área protegida cerrará sus puertas al turismo como parte de la estrategia Respira Tayrona, un espacio destinado al descanso de los ecosistemas y a la renovación espiritual del territorio.

Durante esos quince días, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta llevarán a cabo sus tradicionales pagamentos, ceremonias sagradas que, según su cosmovisión, restablecen la armonía entre la naturaleza y los seres humanos. Este periodo es conocido por ellos como Nabbatashi, que significa “época de renovación de la naturaleza”, una temporada en la que el bosque reverdece, llegan aves migratorias y comienza la anidación de tortugas marinas.

Además, el cierre coincide con la sexta edición del Encuentro de Historia y Cultura, un evento impulsado por Parques Nacionales bajo la temática “Restaurando la historia”. La jornada busca fortalecer el vínculo entre comunidades locales, autoridades ambientales y visitantes, a través del intercambio de saberes y la valoración cultural del Tayrona.

El cierre temporal del Parque Tayrona, del 19 de octubre al 2 de noviembre de 2025, busca la renovación de los ecosistemas - crédito Colprensa

Durante la pausa turística, la entidad adelantará labores de monitoreo de fauna y flora, control ambiental, prevención de incendios y mantenimiento de senderos. También se reforzarán las estrategias de seguridad y manejo del área protegida, con el fin de garantizar que la reapertura ocurra en condiciones seguras para visitantes y ecosistemas.

Parques Nacionales destacó que este cierre no solo responde a una necesidad ecológica, también espiritual y comunitaria. Permite, según la entidad, que los guardianes ancestrales de la Sierra mantengan vivas las prácticas que protegen la biodiversidad y fortalecen la conexión entre lo natural, lo cultural y lo sagrado.

Al cierre del comunicado, la autoridad ambiental invitó a los viajeros a explorar otros destinos del Magdalena y del Caribe colombiano durante esos días, promoviendo un turismo responsable y respetuoso con los ciclos naturales del territorio.