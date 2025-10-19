Colombia

Capturan a una mujer con más de 29.000 dosis de drogas listas para ser distribuidas en zonas escolares en Barbosa, Santander

Unidades de la Policía incautaron 33 paquetes de marihuana y otras sustancias, frustrando la venta de estupefacientes en sectores frecuentados por menores y reforzando la vigilancia en la región

Lina Muñoz Medina

Lina Muñoz Medina

Una mujer fue capturada con
Una mujer fue capturada con más de 29.000 dosis de marihuana, base de coca y tusi listas para distribución escolar - crédito Policía de Santander

Una acción coordinada de la Policía Nacional permitió neutralizar una operación de microtráfico dirigida a entornos escolares en el municipio de Barbosa, Santander.

Una mujer de 40 años fue capturada en flagrancia cuando transportaba un cargamento compuesto por más de 29.000 dosis de marihuana, junto con base de coca y tusi, listos para su distribución en parques y zonas aledañas a instituciones educativas locales.

El procedimiento se realizó en las vías del barrio Marsella, donde unidades adscritas al nuevo modelo del servicio policial interceptaron a la señalada. Durante la revisión, la Policía incautó 33 paquetes de marihuana que pesaban cerca de 29 kilogramos, 460 gramos de base de coca y 31 gramos de tusi, según las autoridades.

La operación estaba diseñada para frenar el ingreso de sustancias ilícitas en sectores donde circulan menores de edad. De acuerdo con la investigación preliminar, las dosis incautadas serían comercializadas en parques y alrededores de colegios del municipio.

La Policía Nacional desarticula red
La Policía Nacional desarticula red de microtráfico que operaba cerca de colegios en Barbosa, Santander - crédito Policía Nacional

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó el golpe dado al crimen organizado, subrayando que la actuación forma parte de la estrategia nacional para reforzar la seguridad en zonas urbanas vulnerables.

“Este es un importante resultado en la lucha contra el microtráfico, reiterando el compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los santandereanos”, expresó el oficial.

La mujer capturada y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará cargos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía Nacional hizo un llamado a la población para que continúe reportando cualquier actividad sospechosa de tráfico de drogas por medio de las líneas 123, 165 y el canal contra el crimen 3143587212, garantizando absoluta reserva a quienes aporten información.

Otros operativos en Santander

La Policía refuerza controles en
La Policía refuerza controles en corredores viales y barrios críticos para frenar el tráfico de drogas en Santander - crédito Policía de Santander

Al tiempo que avanzaba el operativo en Barbosa, la Policía desplegó acciones paralelas en municipios vecinos. En Zapatoca, dos hombres fueron capturados mientras portaban marihuana y base de coca en bolsas listas para su distribución.

En San Gil, las autoridades detuvieron a un sujeto con un revólver calibre 38 sin documentación de porte. Las incautaciones, parte de dispositivos de vigilancia impulsados desde la comandancia departamental, refuerzan los controles sobre corredores viales y barrios identificados como críticos en el mapa del microtráfico.

La estrategia de seguridad incluye un componente preventivo: la campaña “Sanando Corazones y Construyendo Convivencia”, que promueve servicios de mediación y conciliación para resolver disputas comunitarias antes de que deriven en violencia o procesos judiciales.

Durante la jornada en Barbosa, equipos jurídicos ofrecieron asesorías y audiencias de conciliación en el parque principal.

El coronel Néstor Arévalo, al respecto, explicó que el objetivo es que la ciudadanía perciba a la Policía como garante de seguridad pero también como facilitador en la solución de conflictos civiles cotidianos.

Las autoridades reiteran el compromiso
Las autoridades reiteran el compromiso de desmantelar redes de microtráfico y controlar el porte ilegal de armas en la región - crédito Colprensa

La comandancia del Departamento de Policía Santander reiteró su compromiso con el desmantelamiento de redes locales de microtráfico y el control del porte ilegal de armas.

En la última semana, las acciones adelantadas en conjunto con la comunidad permitieron varias capturas y la incautación de sustancias y armas que, según los informes oficiales, estaban destinadas a afectar la seguridad de sectores escolares y residenciales.

La articulación entre la intervención policial directa y los mecanismos de mediación busca contener el avance de delitos relacionados con el narcotráfico y fortalecer la convivencia ciudadana en el departamento.

Las autoridades siguen invitando a los habitantes de Barbosa y municipios aledaños a participar en la construcción de entornos libres de microtráfico y violencia, reportando cualquier anomalía a los canales oficiales dispuestos para tal fin.

