Colombia

Salen a la luz conversaciones de Day Vásquez que vuelven a poner en la cuerda floja a Nicolás Petro: Procuraduría abrió investigación

El ente disciplinario busca esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que el hijo del primer mandatario realizó en calidad de servidor público

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Nuevas conversaciones entre Day Vásquez
Nuevas conversaciones entre Day Vásquez y Nicolás Petro encendieron las alertas de la Procuraduria

El proceso judicial que involucra a Nicolás Petro suma un nuevo episodio, esta vez impulsado por la Procuraduría General de la Nación, que ordenó la apertura de una investigación disciplinaria independiente de los hechos relacionados con la campaña presidencial de su padre, el presidente de la República, Gustavo Petro.

La decisión, revelada por Semana, se fundamenta en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), en las que el hijo del mandatario habría tenido un papel central durante su gestión como diputado.

El origen de este caso se remonta a los testimonios de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, que aportó a la justicia centenares de conversaciones extraídas de su teléfono móvil. En estos chats, ambos discuten abiertamente sobre la entrega de dinero en efectivo vinculado a la fundación. En una de las conversaciones, Nicolás Petro responde a una inquietud de Day Vásquez sobre la discreción en la entrega de fondos con la frase: “Amor, entre mayor reserva mejor”.

Conversación entre Day Vásquez y
Conversación entre Day Vásquez y Nicolás Petro, el 26 de octubre de 2022

La investigación disciplinaria se suma a un expediente penal ya existente en la Fiscalía General de la Nación, que anunció la imputación de cargos contra Nicolás Petro por interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. La Procuraduría retoma la tesis de los investigadores judiciales, según la cual tanto Nicolás Petro como Day Vásquez no solo habrían intervenido en la adjudicación de contratos, sino que también se habrían beneficiado de los recursos canalizados a través de Fucoso.

El material probatorio incluye, además de los chats, testimonios de personas vinculadas a la instituciòn. Gustavo de la Ossa, líder de fundación, detalla en una conversación con Day Vásquez la manera en que se estructuraban los contratos para obtener ventajas económicas.

En una de sus intervenciones, de la Ossa explica: “el médico va a ganar 2 millones, pero solo son 8 días, de lunes a jueves, de 8 a 12 de la mañana, pero me tiene que facturar 5 millones”. Cuando Vásquez pregunta por la duración del contrato, él responde: “No, cuatro meses porque no lo necesitamos realmente. Para cuadrar todo yo dije en el programa que sería un mes, pero estoy acomodando todo para que nos dé la cifra”.

Nicolás Petro se declaró inocente
Nicolás Petro se declaró inocente de los dos cargos imputados por la Fiscalía en su contra, tras ser acusado de recibir dinero ilícito en 2022 durante la campaña presidencial de su padre

La confianza entre los implicados queda reflejada en la oferta que hace de la Ossa sobre un puesto para la madre de Day Vásquez: “A tu mami sí le voy a conseguir y que se gane así como seis millones, mínimo. Voy a ir con el muchacho a ver qué hago… Estamos apuntando para hacer algo bien chévere el año entrante, vamos a hacer lo más grande y también a futuro que podamos hacer algo bien interesante que sea bastante rentable”, reveló el medio citado.

De igual manera, el auto de la Procuraduría regional del Atlántico detalla que la investigación disciplinaria tiene como objetivo verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria y establecer si existe alguna causal de exclusión de responsabilidad.

El documento señala que “se tiene conocimiento de presuntas irregularidades que en el ámbito penal configurarían los delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos, presuntamente cometidos por el señor Nicolás Petro Burgos en su condición de diputado del Atlántico, y que podrían configurar falta disciplinaria dada su calidad de servidor público”.

El Ministerio Público anunció que iniciará las pesquisas para determinar el objeto de los contratos, identificar a los firmantes, establecer los valores involucrados y verificar la participación de Nicolás Petro. Además, advierte que si el investigado confiesa su participación antes de la etapa de juzgamiento, las sanciones de inhabilidad, suspensión o multa podrían reducirse hasta en un 50 %, y en una tercera parte si la confesión ocurre durante el proceso.

El ente disciplinario busca esclarecer
El ente disciplinario busca esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos que el hijo del primer mandatario realizó en calidad de servidor público

Entre las pruebas solicitadas, la Procuraduría exige a la Gobernación del Atlántico la remisión de toda la documentación contractual de los acuerdos celebrados con Fucoso durante 2021 y 2022, especificando las personas involucradas en las adjudicaciones. Se requiere información detallada sobre quienes participaron en la cadena de adjudicación, incluyendo número de celular, correo electrónico, salario en la fecha de los hechos, tipo de vinculación, acta de posesión, fecha de ingreso, permanencia, copia del manual de funciones y constancias sobre antecedentes laborales y disciplinarios internos.

El ente disciplinario también busca acceder a la información recopilada por la Fiscalía, en particular los chats aportados por Day Vásquez. El procurador regional solicitó practicar una inspección disciplinaria al expediente penal por posibles actos de corrupción en los contratos entre Fucoso y la Gobernación del Atlántico, que comprometen a Nicolás Petro Burgos durante su ejercicio como diputado.

Nicolás PetroDay VásquezConversacionesJuicio Nicolás PetroProcuraduría General de la NaciónInvestigaciónLavado de activosEnriquecimiento ilicitoColombia-Noticias

