Colombia

José Manuel Restrepo y María Fernanda Cabal arremetieron contra Iván Cepeda y Aida Quilcué por actos públicos: “Tramposos y mañosos”

La fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella y la senadora del Centro Democrático lanzaron fuertes cuestionamientos en X contra la dupla Cepeda-Quilcué

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José Manuel Restrepo y María Fernanda Cabal arremetieron contra Iván Cepeda y Aida Quilcué por actos públicos - crédito Luisa González/Reuters - Luis Cortes/Reuters
José Manuel Restrepo y María Fernanda Cabal arremetieron contra Iván Cepeda y Aida Quilcué por actos públicos - crédito Luisa González/Reuters - Luis Cortes/Reuters

El clima político colombiano sigue en tensión de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo de 2026, tras las recientes declaraciones del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en Sincelejo, Sucre.

“Queridas compañeras y queridos compañeros todos: vuelvo a Sincelejo, a esta tierra de Sucre que llevo en mi memoria y en mi corazón, en mi historia familiar, porque aquí nació mi madre, Yira Castro, y porque durante años, durante décadas, he caminado los Montes de María en las luchas populares y al lado de las víctimas de todo el departamento”, expresó el también congresista, al rememorar su vínculo familiar y social con la región.

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Tras difundirse en redes sociales el pronunciamiento anterior de Cepeda, el aspirante del Pacto Histórico está siendo cuestionado porque, en esta etapa de la campaña, están prohibidos los actos públicos.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, fue el primero en utilizar su cuenta en la red social X para lanzar acusaciones directas contra el aspirante del oficialismo.

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Iván Cepeda resaltó en Sucre su historia personal y apoyo a luchas sociales - crédito @dmarcordoba/X

Esto es evidentemente ilegal!! Tramposos y mañosos que las reglas solo les gustan para pasárselas por la faja”, publicó Restrepo, en una serie de mensajes en los que criticó el actuar de quienes identifica como representantes del continuismo político.

Restrepo no dudó en vincular también al presidente Gustavo Petro con las prácticas que denuncia, señalando: “No podemos esperar del candidato del continuismo que deje de actuar como actúa el presidente @petrogustavo (sic)”.

El candidato a la vicepresidencia insistió en que sus oponentes “participan en política a todas luces, incumplen las normas electorales, se pasan los topes ilegalmente, y aquí nos quedaríamos si seguimos con la lista”.

Restrepo subrayó: “Esa es la visión de país que estamos combatiendo: la de la trampa, la ilegalidad, la que es solapada y cree a la gente estúpida”. Para Restrepo, “el riesgo por perder nuestra democracia es real”.

Su convocatoria cerró con un llamado a la acción: “Llegó el momento de la gente!!! Por eso necesitamos que el país se vuelque masivamente a votar en primera vuelta por nosotros. El 31 podemos hacer historia ganando en primera vuelta y salvando a Colombia de quienes tanto daño le hacen”.

José Manuel Restrepo denunció irregularidades y exigió respaldo masivo en las urnas - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo denunció irregularidades y exigió respaldo masivo en las urnas - crédito @jrestrp/X

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, criticó públicamente la realización de un acto político en Yopal, Casanare, señalando posibles incumplimientos del decreto 0188 de 2026.

A través de su cuenta en la red social X, la integrante del partido Centro Democrático expresó su desacuerdo con la participación de la senadora Aida Quilcué en una reunión pública durante el periodo de restricciones electorales.

En su mensaje, Cabal preguntó: “¿Aida Quilcué es que tiene corona? ¿Para ella no funcionan la Constitución, la Ley, el decreto?”, cuestionando si la también congresista del Pacto Histórico cuenta con algún privilegio ante la normativa vigente.

La senadora uribista citó el decreto 0188 de 2026, que establece: “A partir del lunes 25 de mayo y hasta el lunes 1 de junio de 2026, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados”.

Según Cabal, varios medios reportaron que el evento ocurrió en Yopal, Casanare, el lunes 25 de mayo, fecha en la que ya aplicaban las restricciones impuestas por el decreto.

María Fernanda Cabal cuestiona cumplimiento de normas electorales tras evento político de Aida Quilcué en Yopal - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal cuestiona cumplimiento de normas electorales tras evento político de Aida Quilcué en Yopal - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal enfatizó la necesidad de que todas las figuras públicas respeten las disposiciones legales durante la campaña electoral y subrayó la importancia de la equidad en el cumplimiento de las reglas.

Por último, el director de la Fundación Escuela Libertad, Demar Córdoba, cuestionó también en redes sociales que Iván Cepeda habría realizado un evento público el lunes 25 en el coliseo de Sincelejo, Sucre, en posible contravención al Decreto 0188 de 2026.

Córdoba, integrante de la organización, afirmó en X: “Esto es el colmo del desespero. Iván Cepeda también hizo evento público este lunes 25 en un coliseo de Sincelejo”.

En la publicación citó el artículo 6 del decreto expedido por el Ministerio del Interior, que restringe las reuniones políticas a recintos cerrados entre el 25 de mayo y el 1 de junio. Córdoba sostuvo que, al igual que Aida Quilcué en Yopal, Casanare, Cepeda habría incumplido la normativa vigente en el proceso electoral.

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