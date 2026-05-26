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Estos son los jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que ya entrenan con la selección Colombia en Bogotá

La Tricolor jugará en la capital contra Costa Rica en el partido de despedida y luego viajará a Estados Unidos para disputar un último amistoso antes del debut en la Copa del Mundo

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La Tricolor se concentra en la ciudad de Bogotá, luego de darse a conocer la lista de 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

La selección Colombia inició este lunes 15 de mayo de 2026 su concentración en Bogotá con un primer grupo de nueve futbolistas, en el arranque de la preparación para el Mundial de 2026, una puesta a punto que continuará hasta que el plantel quede completo el 1 de junio, día del amistoso de despedida ante Costa Rica antes del viaje a Estados Unidos y del traslado posterior a México.

El equipo de Néstor Lorenzo integrará el Grupo K de la Copa del Mundo y debutará el 17 de junio contra Uzbekistán en el estadio Azteca, de Ciudad de México. Después enfrentará a República Democrática del Congo el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27 de junio.

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Durante la mañana llegaron al hotel de concentración James Rodríguez, David Ospina, Álvaro Montero, Camilo Vargas, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla y Dávinson Sánchez, según la Federación Colombiana de Fútbol. Más tarde, a las 4:00 p. m., el grupo se trasladó a la sede deportiva de la federación en la capital para comenzar el trabajo de campo, de acuerdo con la FCF.

James Rodríguez fue de los primeros en unirse y el técnico Néstor Lorenzo destacó su buen estado físico - crédito FCF
James Rodríguez fue de los primeros en unirse y el técnico Néstor Lorenzo destacó su buen estado físico - crédito FCF

La primera jornada comenzó con una sesión de acondicionamiento en el gimnasio, siguió con ejercicios de circulación de balón y ruedas de pases, y terminó con seis bloques de trabajo táctico en espacio reducido, informó la Federación Colombiana de Fútbol. Esa fue la estructura del primer entrenamiento del plantel ya instalado en Bogotá.

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En la primera práctica en la capital estuvieron inicialmente James Rodríguez, Gustavo Puerta, Álvaro Montero, Deiver Machado, Dávinson Sánchez y Juan Camilo Portilla, jugadores que venían de una semana de entrenamientos en Medellín. Después se unieron Richard Ríos, Camilo Vargas y David Ospina.

Gustavo Puerta es uno de los jugadores más jóvenes del plantel de la selección Colombia que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
Gustavo Puerta es uno de los jugadores más jóvenes del plantel de la selección Colombia que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

La concentración ya comenzó, pero no está completa. Varios convocados aún deben terminar compromisos de esta semana en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, entre ellos Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Carlos Andrés Gómez, Jaminton Campaz, Jhon Arias y Jorge Carrascal. Es un caso similar el de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma que jugarán la final de la Conference League contra Rayo Vallecano el 27 de mayo antes de unirse a la selección.

La FIFA confirmó que la Academia del Atlas FC en Guadalajara será el campamento base de Colombia durante la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 El organismo también informó, citado por ese medio, que Colombia forma parte de los siete equipos con sede en México junto con Irán, República de Corea, México, Sudáfrica, Túnez y Uruguay.

Los 26 convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La nómina incluye a Vargas, Montero, Ospina, Sánchez, Muñoz, Ríos, Lerma, James, Díaz y Suárez, entre otros. Los seleccionados provienen de equipos de México, Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal y Rusia.

Arqueros

  • Alvaro Montero (Vélez Sarsfield).
  • David Ospina (Atlético Nacional).
  • Camilo Vargas (Atlas FC).

Defensas

  • Jhon Lucumí (Bologna FC).
  • Davinson Sánchez (Galatasaray).
  • Yerry Mina (Cagliari).
  • Willer Ditta (Cruz Azul).
  • Daniel Muñoz (Crystal Palace).
  • Santiago Arias (Independiente de Avellaneda).
  • Johan Mojica (Mallorca RCD).
  • Deiver Machado (Nantes).

Volantes

  • Richard Ríos (Benfica SL).
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace).
  • Kevin Castaño (River Plate).
  • Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense).
  • Gustavo Puerta (Racing Santander).
  • Jhon Arias (Palmeiras).
  • James Rodríguez (Minnesota United).
  • Jorge Carrascal (Flamengo).
  • Juan Fernando Quintero (River Plate).
  • Jaminton Campaz (Rosario Central).

Delanteros

  • Juan Camilo Hernández (Real Betis).
  • Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama).
  • Luis Díaz (Bayern Múnich).
  • Luis Suárez (Sporting CP).
  • Jhon Córdoba (FK Krasnodar).

Estos son los partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fecha 1

  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

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