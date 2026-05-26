Exmanager de Diomedes Díaz volvió con los números del cantante para hacer el chance con motivo del cumpleaños del “Cacique”: estas son las combinaciones

La tradición de jugar chance con los números de Diomedes - crédito @joacoguillen/IG

Cada 26 de mayo, fecha en la que nació Diomedes Díaz, miles de seguidores del llamado “cacique de La Junta” recuerdan su legado musical, escuchan sus canciones y, como ya es tradición en Colombia, aprovechan para jugar chance y lotería con números relacionados con la vida del artista vallenato.

En 2026 no fue la excepción: la celebración del cumpleaños del intérprete de Sin medir distancias y Tú eres la reina volvió a estar acompañada por la popular cábala de apostar con cifras vinculadas a su historia personal y artística. En esta ocasión, quien avivó aún más la tradición fue Joaquín Guillén, uno de los hombres más cercanos al cantante durante gran parte de su carrera.

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A través de su cuenta de Instagram, Guillén compartió un mensaje dirigido a los fanáticos del artista junto con varias combinaciones numéricas que recomendó jugar durante la jornada del cumpleaños del vallenatero.

“Mis queridos seguidores, estos son los números del Cacique para el aguinaldo su fanaticada. Con mucha fe hay que hacerlos temprano, antes que los bloqueen”, escribió el exmánager del cantante.

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La celebración del natalicio de Diomedes Díaz mantiene viva la tradición de apuestas - crédito @joacoguillen/IG

Las combinaciones entregadas por Joaquín Guillén fueron:

6913

2669

6911

2269

6957

1269

2013

1957

1612

La publicación rápidamente comenzó a circular entre seguidores de Diomedes Díaz, los cuales cada año esperan este tipo de recomendaciones y suelen convertirlas en tendencia en redes sociales y casas de apuestas.

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La historia detrás de los números del chance de Diomedes Díaz

En Colombia, los números relacionados con Diomedes Díaz se han convertido prácticamente en una tradición popular. Desde la muerte del artista en diciembre de 2013, miles de seguidores comenzaron a relacionar fechas importantes de su vida con combinaciones para jugar lotería y chance.

El legado de Diomedes Díaz impulsa apuestas con números asociados a su vida - crédito cortesía Sony Music Colombia

El cantante nació el 26 de mayo de 1957 en La Junta, corregimiento de San Juan del Cesar, en La Guajira, y con el paso de los años se consolidó como una de las figuras más importantes de la música vallenata en el país.

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Su legado artístico permanece vigente gracias a canciones como La falla fue tuya, Oye bonita y Sin medir distancias, temas que continúan sonando en emisoras, reuniones familiares y plataformas digitales más de una década después de su fallecimiento.

Sin embargo, además de su impacto musical, alrededor de Diomedes también surgieron múltiples mitos y creencias populares, entre ellas la idea de que el cantante “ayuda” desde el más allá a quienes juegan con números asociados a su vida.

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Por esa razón, fechas como su nacimiento, su fallecimiento y hasta detalles específicos relacionados con su historia personal son utilizados por sus seguidores para apostar.

Por qué los números de Diomedes Díaz siguen moviendo apuestas - crédito archivo Colprensa

Los números más populares del “Cacique”

Entre las combinaciones más conocidas aparece el 1108, número que corresponde a la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar y que, según fanáticos y apostadores, ha generado miles de premios en diferentes sorteos del país.

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También se destacan el 1222 y el 2212, relacionados con la fecha de su muerte, ocurrida el 22 de diciembre de 2013.

En el caso del cumpleaños del artista, los números más utilizados suelen ser el 2657 y el 0526, en referencia al 26 de mayo de 1957, fecha de nacimiento del cantante vallenato. Incluso algunos seguidores han comenzado a crear nuevas combinaciones uniendo el día de su muerte con el año actual. Para este 2026, por ejemplo, una de las cifras que ha circulado es el 2226.

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La costumbre de jugar chance con números relacionados con Diomedes Díaz se mantiene vigente en distintas regiones del país, especialmente en la Costa Caribe, donde el artista sigue siendo considerado una figura de culto dentro del vallenato.

El legado de Diomedes Díaz impulsa apuestas con números asociados a su vida - crédito @diomedesdiazvive/Instagram

Cada aniversario de nacimiento o fallecimiento revive la conversación entre fanáticos, apostadores y curiosos, quienes esperan que alguna de las cifras relacionadas con el “Cacique de La Junta” aparezca en los sorteos del día.

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Mientras algunos lo toman como una simple tradición popular, otros aseguran que los números del cantante ya hacen parte de una especie de mito urbano colombiano que, año tras año, continúa moviendo apuestas y despertando supersticiones entre sus seguidores.